Депутаты Верховной Рады на очередном заседании в пятницу, 17 июля, проголосовали за радикальное сокращение количества районов в Украине и закрыли третью сессию, так и не рассмотрев «языковой» законопроект

Последний день третьей сессии Рады выдался горячим. У здания парламента второй день подряд митинговали представители праворадикальных организаций, протестующие против самой возможности «языкового» законопроекта Максима Бужанского, предусматривающего небольшую отсрочку украинизации школ. «Мова або смерть». Националисты митингуют у Верховной Рады против русского языка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Между активистами и правоохранителями возник конфликт. Полиция остановила митингующих, пожелавших с палками попасть в здание парламента. Кроме того, протестующие разгрузили с машины дрова, которые назвали «реквизитом», правоохранители пытались этому воспрепятствовать. «После этого активистам удалось создать свою инсталляцию из дров, внутри которой зажгли дымовые файеры», — сообщает 112.ua.

Ранее народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в Раду законопроект №2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях». Проект предусматривает продление срока права получения образования на русском языке до 1 сентября 2023 года и отмену дискриминационной нормы, предоставляющей привилегированный статус языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского Союза.

По мнению автора законопроекта, действующий на Украине языковой закон не столько защищает украинский язык, сколько «направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского».

Другого мнения придерживаются националисты, устроившие акции протеста в Киеве и в других городах. К стенам Рады протестующие вышли под лозунгом «Мова або смерть». В результате в четверг, 16 июля, проект не рассматривали. Не стали рассматривать и в пятницу, хотя проект был внесён в повестку дня.

«Слуги народа» в очередной раз отступили перед агрессивным меньшинством национально озабоченных представителей украинского политикума, считает политолог Андрей Золотарёв. Об этом он сказал в скайп-интервью изданию Украина.ру накануне, комментируя отказ от рассмотрения законопроекта Бужанского 16 июля. Впрочем, по мнению политолога, ничего фатального в том, что именно этот закон «прокатили», нет, поскольку он «носит предвыборный характер» и попросту призван дать возможность пояснить электорату, что — «мы работали, трудились — не пускают…». Партия Зеленского пытается вернуть симпатии русскоговорящих граждан Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Хотя, по большому счёту, тут же вопрос не в языке, а вопрос в правах… Достаточно заглянуть в украинскую Конституцию в редакции 1996 года, которая до сих пор не отменена, в Декларацию о суверенитете, ну и понять то, что элементарно русскоязычных граждан Украины кинули как последних лохов на Львовском базаре», — подчеркнул Золотарёв. Он добавил, что если ранее двуязычие было конкурентным преимуществом украинского образования, теперь же Минобразования Украины ориентировано на «производство патриотов и идиотов».

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко отметил, что «закон о защите украинского языка, принятый парламентом предыдущего созыва, на самом деле является законом о запрете русского языка».

«Он был использован президентом Порошенко и его политической силой как политтехнология. Все это понимают. Это была насильственная украинизация, и часть людей, которая считает русский своим родным языком, этого не воспринимает — и правильно делает», — подчеркнул политик, чьи слова приводит партия.

Бойко добавил, что депутаты от ОПЗЖ обратились в Конституционный суд с тем, чтобы отменить закон о языке — «потому что он унижает и нарушает права русскоязычных граждан, тех, кто говорит на венгерском, румынском и языках других национальностей, которые живут в Украине, работают на ее благо».

Что ж, проект Бужанского предусматривает лишь отсрочку в полной украинизации, но не решает языковую проблему в целом.

На этом же заседании парламентарии избавились от «советского наследства» в территориальном устройстве Украины, радикально сократив количество районов в стране. Решение спорное, и оппоненты заявляют, что будут бороться за его отмену.

Так, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич отметил, что после такого решения парламента среднее расстояние до районной больницы для людей выросло до 200 километров и более. Вообще, по его словам, итоги третьей сессии Рады не радуют: занимались чем угодно (игорным бизнесом, продажей земли, и т.д.), но ничего полезного для людей не сделали. Политик закончил своё выступление призывом «слушать людей». Вопрос о языке. Как Конституционный суд вскрыл суть Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

С этим согласился депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович, отметивший, что экономика и социальные параметры в стране падают. Он призвал к смене экономического курса, что позволит создать базу для повышения соцстандартов.

Депутат из фракции «Батькивщина» Сергей Власенко заявил, что постановление о сокращении количества районов имеет все признаки неконституционности, совершенно не продумано, его реализация создаст хаос в государственном управлении на местном уровне. По словам нардепа, фракция «Батькивщина» будет готовить конституционное представление по этому поводу.

Верховная Рада закрыла третью сессию девятого созыва. Четвертая сессия начнет свою работу 1 сентября 2020 года. Однако депутаты могут собираться на внеочередные заседания, чтобы рассмотреть важные вопросы. Так, внеочередное заседание Рады состоится 21 июля.