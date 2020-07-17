Несколько сотен человек собрались к началу пленарного заседания Рады на площади Конституции с призывом защитить украинский язык. К парламенту пришли люди с партийной символикой, флагами Всеукраинского объединения «Свобода», «Демократической сокиры» и «Национального корпуса», а также флагами Украины.
«В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями… Около 50 участников акции пытались попасть с палками в Раду, но полиция их останавливала», — говорится в сообщении.
Правоохранители в отношении протестующих использовали резиновые дубинки. Информации о пострадавших нет.