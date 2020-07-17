Между полицией и протестующими под Радой произошла потасовка. Об этом 17 июля сообщает «РБК-Украина»

«Язык или смерть»: возле Рады проходит митинг в защиту украинского языка © Украина.ру

«В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями… Около 50 участников акции пытались попасть с палками в Раду, но полиция их останавливала», — говорится в сообщении.

Правоохранители в отношении протестующих использовали резиновые дубинки. Информации о пострадавших нет.