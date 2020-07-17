Верховная Рада назначила нового главу Нацбанка, принят закон о легализации игорного бизнеса, бизнес ухудшил ожидания по восстановлению экономики. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Парламент легализовал игорный бизнес

Верховная Рада во вторник, 14 июля, приняла закон о государственном регулировании игорного бизнеса. Законопроектом предлагается ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности и расположения игорного заведения. Также закон предусматривает жесткие требования к стабильности и обеспечения выплат выигрышей. Как Зеленский проиграет страну в рулетку © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Кроме того, предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом — Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчинена Кабмину. К компетенции комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведения соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

В частности, залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино — в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева — не менее 150 номеров); загородных комплексах отдыха из двух или более зданий общей площадью не менее 10 000 кв. м с обязательным оснащением отелем категории "пять звезд"; специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева — не менее 50 номеров), а также на ипподромах. Также предусмотрено увеличение минимального возраста игроков до 21 года. Парламент учел поправку о размещении залов с игровыми автоматами не ближе чем в 500 м от учебных заведений.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр на Украине.

Если закон подпишет президент Владимир Зеленский и он вступит в силу, на Украине будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов (в том числе в интернете), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера.

К азартным играм в казино отнесены: рулетка, карточные игры, игры в кости, игровые автоматы. Букмекерская деятельность — проведение пари (букмекерских пари и пари тотализатора).

В тот же день депутаты от фракции «Батькивщина» и группа внефракционных депутатов заблокировали подписание закона.

Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса на Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн (26 млрд руб.). По мнению же экспертов, игорный бизнес вряд ли принесет много доходов в госбюджет и выведет из тени нелегальные игорные точки. В прошлом году правительство называло цифру в 5 миллиардов гривен (13 млрд руб.), которые за год даст игорный бизнес. Ежегодные поступления от игорного бизнеса, по подсчетам главы налогового комитета парламента Данила Гетманцева, составят 4,5 млрд гривен (11,8 млрд руб.). И это только от выдачи лицензий, отдельно будет разработан законопроект по налогообложению игорного бизнеса. 5 миллиардов гривен — это около 0,46% от запланированных на 2020 год доходов госбюджета Украины и 0,13% от номинального ВВП Украины прошлого года. Заседание Рады «два в одном»: наводнение, азартные игры, громкие отставки © REUTERS, Tetiana Bondarenko

В 2018 году Минфин оценивал оборот теневого лотерейного рынка Украины в $1 миллиард. В том же году в бюджет планировалось привлечь 1,9 млрд гривен (5 млрд руб.) за счет реализации лотерейных лицензий, которые на Украине регулируются законом. Согласно опросу «Украинской национальной лотереи», лотереи занимают только 45% структуры рынка, и если добавить еще 55 %, то как раз получатся те цифры, которыми сегодня оперируют и в Раде, и в Кабмине.

По мнению старшего партнера в адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, говорить об открытии игорного бизнеса на Украине ещё очень рано, как и озвучивать возможные доходы бюджета.

«Закон построен на ручном управлении и безграничном теневом рынке. На мой взгляд, проект направлен на легализацию преступных доходов, нежели на поступления в бюджет от азартных игр», — написал Кравец на своей странице в Facebook.

Рада назначила Шевченко главой Нацбанка

Верховная Рада на заседании в четверг, 16 июля, назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

"НБУ и дальше будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков, в частности нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", — сказал Шевченко перед голосованием. Человек под вопросом. Кто возглавит Нацбанк Украины © Facebook, Кирило Шевченко

По его словам, доля неработающих кредитов в госбанках достигла 49%, в банках с иностранными инвестициями — 32,5%, в частных — около 20%. "Из-за COVID-19 есть даже некоторый рост этого процента", — отметил он.

"На посту главы НБУ я не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии", — заявил Шевченко. По его словам, для этого у Нацбанка есть все необходимые инструменты монетарной политики.

Кирилл Шевченко работал председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года. С октября 1995 по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка. С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая по сентябрь 2009 года — работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. С 2009-го по апрель 2010 года — первый заместитель председателя правления "Укргазбанка". В 2012-2014 годах работал советником председателя правления Ощадбанка. С октября 2014 по май 2015 года — и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Валютный рынок пока оценивает назначение Шевченко главой НБУ негативно для гривны. Курс доллара на межбанке 16 июля поднялся до уровней начала апреля — 27,30 гривен (71,65 руб.) за доллар.

Будущая денежно-кредитная политика НБУ под руководством Шевченко все еще остается загадкой. С одной стороны, он заявил в Раде о приверженности политике макрофинансовой стабильности и инфляционного таргетирования. С другой, пообещал "создание фундамента для экономического развития", хотя это классическая задача правительства, а не Нацбанка.

При этом, если НБУ начнет терять независимость и снизит адекватность монетарной политики, это, вероятно, может поставить на паузу дальнейшие транши от МВФ и поднимет доходность размещаемых Украиной гособлигаций как в гривне, так и в валюте, а значит, сделает дороже обслуживание госдолга.

"Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильности и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу — это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев", — написал в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. Коломойский против Запада. Что происходит с Национальным банком Украины © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Бизнес не ждет быстрого восстановления экономики — опрос НБУ

Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики, инфляции и собственных финансовых и производственных результатов в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос руководителей компаний, проведенный Национальным банком Украины во втором квартале 2020 года, опубликованный в четверг, 16 июля.

Причинами пессимистических настроений являются финансово-производственные потери, вызванные карантинными ограничениями, говорится в сообщении.

Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за весь период оценки: после первого квартала 2020 года — до 90,8%. В первом квартале 2019 года показатель составлял 110,5%, сообщает Нацбанк.

Впервые с первого квартала 2016 года компании ожидают сокращения производства товаров и услуг на Украине. Почти половина опрошенных уверена в спаде производства, и только одна седьмая готова наращивать выпуск продукции. Главная причина негативных ожиданий в этой области — падение спроса на товары и услуги.

Каждая пятая компания прогнозирует ухудшение своего финансового состояния. Остальные уверены, что их финансовая стабильность останется, как минимум, на текущем уровне.

Компании всех отраслей ожидают спада инвестиционной активности. Наиболее пессимистическую оценку относительно инвестиционной деятельности высказывали представители сельскохозяйственной отрасли, сообщает Нацбанк.

Третий квартал кряду увеличивается доля компаний, прогнозирующих сокращение рабочих мест на своих предприятиях. Только 9% опрошенных собираются нанимать дополнительный персонал в ближайшее 12 месяцев. Четверть респондентов с уверенностью заявили, что будут увольнять часть рабочих. Выживут приспособившиеся. Как малый бизнес на Украине переживает карантин © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также сократилась доля компаний, которые готовы поднимать заработную плату сотрудникам. Таких, согласно опросу, всего 39%. В прошлом квартале показатель составлял 44%.

В то же время выросло число компаний, которые планируют привлекать кредиты за рубежом, — до 9,5% от числа всех опрошенных.

По прогнозам бизнеса, инфляция на Украине в ближайшие 12 месяцев ожидается на уровне 7,5-10%, курс доллара — в среднем 28,28 грн (74,22 руб.) за $1 (в прошлом квартале прогнозный курс был 26,01 грн (68,27 руб.) за $1).

Квартальный опрос проводился с 4 мая по 3 июня 2020 года. В опросе приняло участие 691 предприятие из 22 регионов страны.

Среди опрошенных предприятий 18,8% — компании перерабатывающей отрасли, 15,5% — оптовой торговли, 14,9% — сельского хозяйства, 13% — транспорта и связи, 6,7% — добывающей промышленности, 5,8% — розничной торговли, 4,5% — энергетики, 3% — строительства, 17,8% — предприятия других отраслей.

Напомним, в июне 2020 года, по данным Европейской Бизнес-ассоциации (ЕБА), ожидания инвесторов снизились до самого низкого уровня с 2015 года. Бизнес ухудшил оценку инвестиционной привлекательности с 2,95 баллов в конце 2019 года до 2,51 баллов из пяти возможных.