Нарцисс и социопат с хроническими криминальными наклонностями: племянница Трампа в своей книге поставила диагноз президенту США

Во вторник, 14 июля, в продажу поступила книга «Слишком много и всегда мало: Как моя семья создала самого опасного в мире человека», написанная племянницей президента США Мэри Трамп, в которой она делится воспоминаниями о некоторых событиях, объясняет, с чем связано неординарное поведение её дяди, а также как клинический психолог ставит ему диагноз

Глава государства Дональд Трамп и его младший брат Роберт пытались через суд запретить публикацию книги, ссылаясь на соглашение о неразглашении данных о личной жизни семьи, которое Мэри Трамп тоже подписывала. Суд города Покипси (штат Нью-Йорк) удовлетворил этот иск и временно запретил издавать книгу, но апелляционный суд отменил это решение, приняв во внимание тот факт, что издательство Simon and Schuster уже напечатало и отправило заказчикам более 600 тысяч экземпляров.

По названию книги уже понятно, что племянница, мягко говоря, недолюбливает дядю. Чёрная кошка пробежала между ними больше 20 лет назад. В 2000 году Мэри и её брат Фред Трамп-третий подали в суд на своих дядь и тёть, которые, как они уверены, обманным путём получили наследство деда, страдавшего болезнью Альцгеймера. Кроме того, Мэри считает, что Дональд Трамп причастен к смерти её отца Фреда Трампа-младшего (старшего брата президента).

Проблемы родом из детства

Мэри уверена, что на формирование личности ​​​​​​​Дональда Трампа ключевое влияние оказал его отец Фред Трамп-старший, который был социопатом и очень властным человеком, унижал и подавлял родственников.

«Отец разрушил способность Дональда испытывать и проявлять весь спектр человеческих эмоций. Ограничивая чувства сына и указывая на то, что многие из них неприемлемы, Фред извратил мировосприятие своего сына и подорвал его способность жить в этом мире», — написано в книге.

Дед, как рассказала племянница президента, учил своих детей никогда не просить прощения, потому что люди расценят этот как слабость. По её словам, Дональд стал задирой, чтобы отец не презирал его и не считал слабаком, а ложь стала для него способом самовосхваления, что позволяло убедить окружающих в том, что он лучше, чем на самом деле, и до сих пор все поступки президента направлены на получение похвалы отца, хотя его нет в живых уже 21 год. Дональд Трамп: плейбой, киноактер, миллиардер и 45-й президент США © РИА Новости, Кевин Даунс | Перейти в фотобанк

«Дональд воспринимает любое возражение как вызов и лишь усугубляет своё поведение, которое вызывает такую реакцию. Для него критика — это как бы разрешение вести себя ещё хуже. Фред в конечном итоге стал уважать упрямство Дональда, потому что это говорило о той жёсткости, которой он добивался от своих сыновей», — пишет Мэри.

Она отмечает, что деньги и влияние отца способствовали тому, что её дядя не подвергает сомнению значимость собственной фигуры. Фред Трамп был известным предпринимателем-девелопером, наследником семейного бизнеса с недвижимостью он видел своего старшего сына, второго из пять детей, Фредерика-младшего, отца Мэри, но того не интересовала эта тема, он мечтал стать пилотом. Разочаровавшись в нём, отец сделал ставку на Дональда, вкладывал в него все силы и деньги, чтобы реализовать собственные амбиции.

«Оглядываясь назад, могу сказать, что Фред был манипулятором — хотя на первый взгляд было не видно, как он дёргает сына за ниточки. Фред был готов поставить миллионы долларов на своего сына, поскольку был уверен, что сможет использовать его способности и умения — гения самопиара, беззастенчивого лгуна и дельца, чтобы достичь единственного, что всегда ускользало от него самого: того уровня славы, который соответствовал бы размерам его эго и удовлетворял бы его амбиции, чего никогда не могли сделать деньги», — говорится в книге.

Мэри описывает семейные встречи как «сборище льстецов, у которых единая цель — поддерживать Дональда, поддакивать ему в разговоре и относиться к нему так, словно никого важнее него в целом свете нет»​​​​​​​.

Брат вместе с отцом постоянно оскорбляли Фреда-младшего, говорили про его слабые места. После того, как он всё-таки осуществил свою мечту и стал пилотом авиакомпании Trans World Airlines, Дональд сказал: «Отец прав насчет тебя. Ты не более чем прославившийся водитель автобуса». Нескончаемая критика со стороны родственников сломила Фреда-младшего, он впал в депрессию и пристрастился к алкоголю, это спровоцировало сердечный приступ, от которого он умер в 42 года. Мэри Трамп утверждает, что именно Дональд погубил её отца, она уверена, что дядя должен был не молчать, а убедить брата собраться и активно участвовать в семейном бизнесе. Президент, как вспоминает женщина, не поддержал его даже в тот момент, когда он был в предсмертном состоянии: ночь с 25 на 26 сентября 1981 года, когда Фред-младший находился в больнице, Дональд «пошёл в кино, оставив его умирать в одиночестве». По словам Мэри, эта ситуация свидетельствует о том, что у её дяди под влиянием деда притупилась способность сопереживать другим людям, в том числе своим близким.

В прошлогоднем интервью газете Washington Post президент признался, что сожалеет о том, что заставил Фреда присоединиться к семейному бизнесу в сфере недвижимости. Начать борьбу с эпидемией опиоидной зависимости в стране Трампа побудили проблемы, которые испытывал его старший брат. Что касается главы семейства, как заявила в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Белого дома Сара Мэттьюз, президент описывает его как любящего отца, который был очень добр к нему и никогда не относился к нему в детстве сурово. Стоит отметить, что фотография отца была первой личной вещью, которую Трамп принёс в Белый дом после прихода к власти.

Семейство Трамп против президентства Дональда

Новость о намерении миллиардера Дональда Трампа баллотироваться на высший государственный пост в 2015 году многие американцы воспринимали как шутку. Как выясняется, в это не верили и многие его родственники. Мэри описывает разговор со своей тётей Мэриэнн Трамп Берри, самой старшей из пяти детей, которая до выхода на пенсию работала федеральным судьей. Она говорила, что её брат не подходит для должности президента, назвала его клоуном и выразила уверенность, что победить на выборах ему не удастся. Женщина сказала, что Дональд никогда ничего не добивался сам, в том числе в бизнесе, напомнив про его пять банкротств. Мэриэнн Трамп Берри, набожная католичка, очень удивилась, когда узнала, что брата в предвыборной гонке поддерживают религиозные американцы. The Independent: Иванка Трамп надавила на отца, и он ударил по Сирии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Единственный раз, когда он пошел в церковь, это когда там были камеры. Но это лишь ради его избирателей. У него нет никаких принципов. Совершенно никаких», — заявила старшая сестра президента, которая практически не общается с ним последние годы.

Мэри вспоминает, что в день объявления о победе Дональда на выборах у неё было чувство, «будто 62 979 636 избирателей проголосовали за превращение нашей страны в макроверсию нашей неблагополучной семьи».

В интервью телеканалу ABC, фрагмент которого вышел в эфир 14 июля, племянница рассказала, что, когда увидела дядю в Белом доме через 3 месяца после инаугурации, он казался уставшим и выглядел так, будто он под этим не подписывался. На вопрос, что бы она сказала Дональду Трампу, если бы оказалась в его администрации сейчас, она ответила: «Уйти в отставку». По мнению племянницы, президент из-за различного рода семейных проблем превратился в человека, совершенно неспособного руководить страной.

«Опасно позволять ему делать это. Я не понаслышке знаю, чем чревато сосредоточение внимания на неверных приоритетах и продвижение не тех людей. Разрешить человеку жить, как ему хочется, и не отчитываться ни перед кем — это способно нанести сопутствующий ущерб», — объяснила она.

Психологический диагноз президента

Будучи клиническим психологом, Мэри Трамп решила взглянуть на Дональда Трампа как на пациента и пришла к выводу: «Я без проблем назову Дональда нарциссом. Он соответствует всем девяти критериям нарциссизма из "Руководства по диагностированию и статистике психических расстройств DSM-5". Можно доказывать, что он также соответствует критериям расстройства антисоциальной личности, которое в наиболее тяжёлой форме считается социопатией, но может также свидетельствовать о хронических криминальных наклонностях, заносчивости и неуважении к правам других». Она не исключает, что у президента может быть зависимое расстройство личности — неспособность брать на себя ответственность, попытки получить всеобщее одобрение, а также неспособность учиться и бессонница, вызванная пристрастием к кофеину. Врач Белого дома считает, что у Тампа все нормально с психикой © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Ему всегда мало, и это выходит далеко за рамки обычной самовлюбленности. Дональд не просто слабый характером. Его самолюбие очень хрупкое и постоянно должно чем-то подкрепляться, потому что глубоко внутри он отдаёт себе отчёт в том, что не является тем, кем хочет казаться. Эгоцентризм Дональда всегда был и остаётся хрупким, недостаточным барьером между ним и реальным миром, в котором ему никогда не приходилось жить благодаря деньгам и власти его отца», — пишет Мэри Трамп.

Племянница не общается с дядей много лет и, соответственно, не проводила обследование, а вывод о его психологическом состоянии сделала на расстоянии, основываясь на наблюдениях за его повседневным поведением, таким образом нарушив правило, установленное Американской ассоциацией психиатров и получившее имя кандидата в президенты от Республиканской партии Барри Голдуотера. Во время избирательной кампании 1964 года журнал Fact опубликовал результаты опроса 1189 психиатров, которые пришли к выводу, что политик психически неспособен взять руководство страной в свои руки. Республиканец подал судебный иск на издание и победил, после чего Американская ассоциация психиатров установила правило, что психиатр или психолог не может через СМИ диагностировать болезнь у человека, который не был его пациентом.

Мэри Трамп утверждает, что написала книгу о своём знаменитом дяде вовсе не для того, чтобы отомстить, а просто потому что обеспокоена судьбой своей страны. Однако выглядит это как месть за раннюю смерть своего отца, недовольство разделом имущества состоятельного деда. Сомнительно, что время для публикации мемуаров племянницы президента, которую называют изгоем семьи, — в разгар избирательной кампании, когда рейтинги Трампа падают на фоне пандемии, экономического кризиса и массовых акций протестов, — выбрано случайно. Однако за время президентства Дональда Трампа о нём вышло так много книг, что можно сбиться со счёта, в них приводятся самые разные истории времён, когда он был бизнесменом и когда уже пришел к власти, но ни одна из них кардинально не повлияла на его политическую судьбу, даже никак не помогли отстранить его от власти посредством процедуры импичмента в начале этого года. Вряд ли и откровения доктора Мэри Трамп сыграют ключевую роль в исходе ноябрьского голосования — больше всего американских избирателей волнует собственное материальное благосостояние, а не семейные разборки неординарного президента, к выходкам которого за эти годы все уже привыкли.