Лес рубят — люди горят. Почему пылает Донбасс и весь юго-восток Украины

В Луганской области бушуют лесные пожары, жертвами которых уже стали шесть человек. Утром 8 июля в регион прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, главы некоторых других силовых ведомств, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

Глава МВД Арсен Аваков прибыл 8 июля на подконтрольные Украине территории Луганской области. Но причина этого не обострение военной обстановки в Донбассе, а стихийное бедствие.

«Утром с секретарем СНБО, главами ГСЧС, НПУ работаем на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе, совершили воздушный мониторинг районов возгорания. 24/7 более 1200 работников ГСЧС, НПУ, НГУ и 200 единиц техники (2 самолета АН-32П) ликвидируют пожар. Буду информировать», — написал сам Аваков в Twitter.

Зранку із секретарем РНБО,головами ДСНС,НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі,здійснили повітряний моніторинг районів займання.24/7 понад 1200 працівників ДСНС,НПУ,НГУ та 200 од.тех (+2 літаки АН-32П) ліквідовують пожежу. Інформуватиму! pic.twitter.com/U0RSuxeEex — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 8, 2020

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И уже совсем скоро ему пришлось информировать одного конкретного человека. Этим человеком был президент Украины Владимир Зеленский, который тоже прибыл в Луганскую область.

Выслушав Авакова, Зеленский поручил проработать вопрос о компенсации пострадавшим и семьям погибших.

«По поводу компенсации — сейчас идет заседание правительства параллельно. Надо понять, сколько нужно. То, что я сейчас услышал предложение, что надо быстро 50 миллионов, — они есть в Кабмине — перечислить, чтобы помочь людям. Самое главное, условия, в которых они живут. Предложения, которые предоставили мне коллеги, — 300 тыс. грн (около 800 тыс. руб.), чтобы человек мог здесь купить такой же дом (как потерял. — Ред.). И сейчас надо посчитать, сколько нужно средств людям, которые все потеряли — хозяйство, документы, деньги. Надо быстро посчитать и предоставить людям эти компенсации», — заявил Зеленский.

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул 6 июля около 13:00. Изначально его площадь составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар локализовали, но огонь распространился на село Смоляниново и лесничество возле села Капитаново.

Сейчас говорят уже о шести погибших. Кроме того, СМИ сообщили о госпитализации 28 человек, 17 из которых — дети.

К борьбе с огнем привлекли авиацию, подразделения Национальной гвардии и ВСУ.

Примечательно, что ранее Зеленский встречался с Аваковым на ликвидации другого стихийного бедствия — паводка в Карпатах. И как и в том случае, одной из причин стихийного бедствия может быть человек, а точнее — его жажда наживы. Лес рубят, брызги летят. Кто виноват в паводке и что делать с лесами Карпат © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Почти как Ющенко

С кем только не сравнивали шестого президента Украины Владимира Зеленского. Друзья и соратники упоминали о сороковом президенте США Рональде Рейгане, доказывая, что и бывший шоумен может быть выдающимся главой государства. Недоброжелатели при имени Зеленского нередко вспоминали времена четвертого президента Украины Виктора Януковича, говоря, что правление Зеленского — это возвращение к тем временам, реванш «антиукраинских сил».

Однако стихийные бедствия на западе и востоке Украины заставили украинцев вспомнить еще одного политического деятеля — третьего президента страны Виктора Ющенко. Он тоже вынужден был разбираться с последствиями паводка в Карпатах и лесных пожаров, но не в Луганской, а в Херсонской области.

В последнем случае Ющенко не просто прибыл на место пожаров, но и принял участие в их тушении. Он лично забрасывал горящий лес землей и вместе с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестором Шуфричем толкал пожарный автомобиль.

Фотографии Ющенко, пытавшегося при помощи лопаты потушить пожар, облетели тогда — в августе 2007 года — все СМИ. Некоторые жители Украины мигом переделали лозунг времен первого Майдана «Разом нас багато — нас не подолати» («Вместе нас много — нас не победить») на «Разом нас багато, дайте нам лопати» («Вместе нас много, дайте нам лопаты»).

Но шутки — шутками, а вот вопрос о том, почему же под Херсоном загорелись леса, возник. И уже тогда в региональных СМИ появились заметки о том, что не одна лишь жара стала причиной возгорания лесов. С тех пор прошло 13 лет, и вот, говоря уже о пожарах на севере Луганщины, сегодня говорят о все той же причине — человеческой жадности.

Чёрное дерево Украины

Украинский журналист Евгений Спирин родился и вырос в Луганске. Сегодня он живет в Киеве, но по-прежнему следит за тем, что происходит на его малой Родине.

«Донбасс загорелся. Термометры показывали 46+ еще пару дней назад. Вообще, там такое пекло всегда. В детстве, когда я шел за морожком, мои сандали проваливались в асфальт. Ты доходишь до ларька, покупаешь «Фруктовое» и на ногах уже тепло. Так вот, Донбасс это вулкан. Сегодня этот вулкан взорвался и загорелся», — написал он 7 июля.

Впрочем, отметил Спирин, причиной пожара стала не только высокая температура. Украина просит режима тишины в Донбассе из-за пожаров в Луганской области © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine

«Дело в том, что на Донбассе садили сосны, чтобы хоть чем-то было дышать из-за огромного количества заводов. Так вот, эти сосны нещадно пилят. А чтобы никто не узнал, что их пилят — просто подпаливают все. Гори сарай, гори и террикон. А с ними люди, животные, дома, ковры, рыбки в сервантах, сервизы, цепи в будках, водосточные трубы, черепицы, колодцы. Гори все. Это же Донбасс. Кому его жалко?» — задал риторический вопрос журналист.

При этом проблема не нова. Более того, именно такая схема «подарила» Украине одно из самых громких заказных убийств последних лет. Речь об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Незадолго до того, как ее облили кислотой в июле 2018 года, Гандзюк заявила: лес под Херсоном жгут для того, чтобы продавать.

«Обожженный лес с тех сгоревших 600 га, который вывозили сегодня фурами прямо в то время, когда на площади перед ОГА областная власть и браконьеры масштабом поменьше устроили спецолимпиаду, кто из них больший патриот и имеет первоочередное право жечь и пилить», — гласила запись в ее Facebook 6 июля 2018 года.

Речь шла о лесе из Олешковского лесничества. Он горел в мае 2018 года. И даже в Гослесагентстве тогда заявили: речь о поджоге, а не о случайном возгорании.

«По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар вызван поджогами неизвестными лицами», — говорилось тогда в сообщении Гослесагентства.

Гандзюк утверждала, что к бизнесу на поджогах леса причастны глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

После последней записи в ее Facebook, посвященной сгоревшему лесу, прошло 24 дня, и 1 августа 2018 года Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Через три месяца и три дня Гандзюк умерла. Ее смерть вызвала широкий общественный резонанс.

Журналисты среди прочего заинтересовались и темой горелого леса. Пожар в Луганской области: выдвинуты три версии, одна из них — поджог © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine

«При «санитарной» вырубке с гектара можно вывезти до 300 до 600 кубометров отличного леса. Причем, по документам, лес проходит как «некондиционный» и не подлежащий к промышленной обработке. А то и вовсе как мусор.

Нехитрая арифметика дает результат, что с гектара при «санитарной» вырубке даже по заниженным ценам можно «поднять» от 330 тысяч до 900 тысяч гривен! (от около 760 тыс. до около 2,1 млн руб. — Ред.) Как правило, санитарную вырубку производит не само лесничество. Это делают частные фирмы, которым на эту процедуру дает разрешение районная администрации при согласовании самого лесного хозяйства.

Естественно, что в этой «теме» все областные структуры вплоть до губернатора. Речь идет о санитарной вырубке после пожаров сотен гектар леса. Например, в этом году, еще в мае, при пожаре выгорело больше 600 гектар леса. Пожары продолжались и летом, догорело еще около 200 гектар.

Причины всех этих пожаров «слили» на неосторожных туристов и грибников. Но это были санкционированные поджоги — таким образом дается возможность украсть миллионы, которые растут сами собой вокруг Херсона. Всего около десяти — пятнадцати процентов стоимости вырубленного и проданного «сгоревшего» леса остается в бюджете. Остальное делят в равных частях, уже в «живых деньгах», районные администрации, частные фирмы, областные структуры и те, кто устраивал эти поджоги.

Поджоги устраивают либо сами лесники, либо «активисты», которым дали на откуп этот бизнес», — рассказал в 2018 году украинскому изданию «Страна» один из чиновников Херсонской областной государственной администрации.

Но ни эти данные, ни массовые митинги с требованием к власти наказать заказчиков убийства Гандзюк, ни новые пожары под Херсоном не заставили власти обратить внимание на эту проблему.

Теперь горят леса Луганщины. И, как утверждают жившие там люди, в деле все та же схема. Но на этот раз погибли уже шесть человек. Примет ли украинская власть какие-то меры по этому поводу? Остаётся ждать и надеяться на лучшее.