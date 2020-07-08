Конституционный суд Украины начал рассматривать языковой закон. Авторы иска утверждают, что они не хотят нанести урон украинскому языку, однако вряд ли самый скандальный из украинских нормативно-правовых актов признают противоречащим Конституции

Во вторник 7 июля Конституционный суд Украины начал рассматривать иск касательно языкового закона.

«Мы говорим о том, что соответственно к ряду положений… создаются условия дискриминационного характера», — заявил представитель автора конституционного представления, бывший народный депутат Александр Долженков.

Он отметил, что представление не направлено на нивелирование украинского языка. Закусили удила. Депутаты Ивано-Франковска протестуют в Киеве против русского языка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь судья-докладчик обнародовал экспертные выводы. Минкульт в своем выводе указывает, что русский язык не является исчезающим языком и фактически чаще всего используется, что свидетельствует об отсутствии признаков дискриминации.

У русского и русскоязычного жителя Украины эти слова Минкульта могут вызвать горькую усмешку. Казалось бы, русский — самый используемый (по версии Минкульта) на Украине язык, но его использование существенно ограничено государством.

Те, кто наблюдает за происходящим в КСУ, уверены: и в этот раз скандальный языковой закон, который приняли с 17-го раза, устоит.

Русскоязычные враги государства

На Украине нет тех, кто разговаривает преимущественно на русском. По крайней мере, такой вывод можно сделать из реплики одного из судей КСУ Игоря Слидченко.

«Термин русскоязычные граждане — это часть доктрины Путина», — заявил он на заседании.

В свою очередь представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский заявил, что в скандальном законе нет ничего плохого.

«Это представление много в чем искусственное. Никакого неравенства статуса языков национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может», — подчеркнул Вениславский.

И это при том, что сам закон был принят с нарушениями.

«Закон нарушает Конституцию в части дискриминации русского и других языков, а также в части соблюдения предписанной Конституцией процедуры рассмотрения и принятия законопроекта: а именно требования голосовать лично. Закон был принят голосованием более двух десятков карточек народных депутатов, отсутствующих на пленарном заседании», — напомнила украинский политолог Елена Дьяченко.

Примечательно, что представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря поддержала правомерность представления Долженкова и народного депутата Вадима Новинского, отметив, что оспариваемый закон нарушает статью 10 Конституции о статусе украинского языка как государственного и особом статусе русского, а кроме того существенно ограничивает права коренных народов и национальных меньшинств.

Заседание суда проходило не в простой атмосфере. Так, здание КСУ пикетировали депутаты Ивано-Франковского горсовета, которые протестовали против отмены дискриминационного по отношению к русскоязычным закона. «Добейтесь чего-то». Николаевский политик сказал, когда украинский язык станет великим © Андрей Волошин | Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

«Мы отстаиваем, что в Украине должен быть один государственный язык. Русский язык никто не ограничивает, но предоставлять ему статус государственного, чтобы российский агрессор снова имел основания апеллировать к мировому сообществу, что он защищает русскоязычное население, — мы считаем недопустимым», — заявил один из депутатов, Виталий Меринов, в комментарии агентству УНИАН,

При этом он отказался признать закон дискриминационным.

С другой стороны одна из парламентских партий — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — заявила о необходимости прекращения дискриминации русскоязычного населения Украины.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует прекратить языковую дискриминацию. Обеспечить языковые и культурные права русскоязычных украинских граждан. Внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать право свободно использовать русский и языки других национальных общин в культурной и общественной жизни Украины. Обеспечить право получать образование на русском языке для детей, по желанию их родителей. Прекратить политику принуждения, штрафов и наказаний в языковой и культурной политике», — говорится в заявлении партии, обнародованном 7 июля.

Депутаты напомнили, что сам Зеленский в свое время был настроен на отмену репрессивных по отношению к русскоязычным норм украинского законодательства. Однако спустя год после его инаугурации ситуация осталась такой же, как и была при президентстве Петра Порошенко.

Впрочем, вряд ли Зеленский услышит оппозиционных депутатов.

На языковом фронте без перемен

Редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва впечатлен выступлением представителя Зеленского в Конституционном суде.

«Вчера, когда обсуждали рассмотрение в КСУ вопроса о неконституционности закона о тотальной украинизации была определённая дискуссия о том, какую позицию займёт Зеленский. Были мнения, что ему была бы выгодна отмена закона (полная или частичная) через Конституционный суд. Это могло помочь его партии на юго-востоке на местных выборах. Но сегодня представитель президента в КСУ Вениславский положил дискуссии конец. Он сразу подчеркнул, что представляет позицию президента и согласно позиции Зеленского оснований для отмены этого закона нет», — написал Гужва в Facebook.

Он отметил, что слова Вениславского показали, насколько Зеленский согласен с Порошенко в языковом вопросе.

«Позиция Зеленского, как видим, выражена предельно четко — политику украинизации времён Петра Порошенко он менять не намерен. Это было и до того, в общем-то понятно. Сейчас был просто предельно откровенный каминг-аут», — указал Гужва. Данилов заявил, что на Украине не нужно знать русский язык © фото из открытых источников

Впрочем, еще есть те, кто надеются, что выступление Вениславского — это самодеятельность в чистом виде.

Господин президент, мы надеемся, что сегодняшняя позиция вашего официального представителя в Конституционном Суде по языковому закону — это мнение недостаточно интеллектуального, плохо развитого и случайного функционера. Единственный способ развеять сомнения, что это официальная позиция президента, получившего доверие на юго-востоке — это уволить чиновника или публично озвучить свою позицию», — заявил бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

А чуть позже выступил бывший спикер Верховной Рады, а ныне — член порошенковской «Европейской солидарности» Андрей Парубий.

«Конституционное представление о несоответствии Конституции языкового закона — это план Путина. Ничего страшного, что голосовали незарегистрированные на заседании депутаты», — завил он.

Как видно, его позиция напоминает позицию некоторых судей Конституционного суда.

Ну а пока часть русскоязычных украинцев все же хочет верить, что Зеленский решится защитить их права. Впрочем, падение его рейтинга, а также рейтинга его политсилы свидетельствует: лукавым обещаниям новой власти верит все меньше людей. А русские и русскоязычные украинцы остались один на один со своими проблемами. И в сложившейся ситуации им можно порекомендовать лишь эмиграцию. От последней потеряет больше Украина, чем они сами.

«Камень — изгнанника хлеб, и на камне — изгнанника ложе.

Камнем струится вода, камнем дорога бежит.

В камень зароют его, как закроет глаза на чужбине.

Сколько б ни ехал, куда — всюду лишь Поле Камней.

Страшно изгнаннику жить, но страшнее проклятой чужбины,

Если родная земля кажется камнем ему», — писали в своем «микенском цикле» харьковские писатели-фантасты Олег Ладыженский и Дмитрий Громов.

Современная Украина стала полем камней для тех, кто говорит на русском. Выбор невелик: либо забывать родной язык, оставаясь в нищей и враждебной стране, либо уезжать. Законным путем изменить сложившуюся ситуацию на Украине невозможно. Ну а России можно посоветовать обратить внимание на те области, представители которых митингуют против русского языка. И, очевидно, не стоит заставлять население этих областей страдать на заработках в России, пуская этих людей в РФ. В конце концов для них есть Польша. Там на русском не говорят.