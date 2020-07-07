Осенью для украинской государственности возможно возникновение опасности «уровня 2014 года», считает политолог Руслан Бортник. По его словам, власть сейчас ослабла, и зафиксированное июньскими соцопросами падение рейтинга президента Владимира Зеленского станет для него серьёзной проблемой

Теперь любые инициативы президента изначально будут проходить сито, будут проходить фильтр критического восприятия общества, подчёркивает Бортник.

«Что бы он ни предлагал, большинство общества уже против Зеленского», — рассказал политолог в эфире Ukrlife.tv.

Он добавил, что перестал работать тезис «царь хороший, бояре плохие», и теперь всё, что делает власть, «ложится на президента».

«Мне такие вопросы неинтересны». Зеленский объяснил, почему не сажает Порошенко - видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

По мнению эксперта, партия «Слуга народа» вполне может потерпеть поражение на местных выборах, и это может повлечь за собой полноценный политический кризис, приведёт «к ускорению процессов организации досрочных парламентских и президентских выборов».

Бортник отметил, что такая ситуация является следствием бездействия президента и его команды: «не выполнены ключевые обещания социальные — мир, благополучие, борьба с коррупцией». К тому же, добавил политолог, совершены три серьёзные тактические ошибки — «земельная реформа, меморандум с МВФ, и, конечно, огромное количество внутренних конфликтов… внутри команды власти, которая сама регулярно генерирует кризис для самой же себя».

Пока досрочные выборы парламента власти не нужны, ведь получить в новой Раде монобольшинство не выйдет. Однако, судя по тенденциям, уже осенью кризис может серьёзно усугубиться, и тогда Зеленский ради сохранения своего поста может пойти на досрочные парламентские выборы, предположил политолог.

«Складывается впечатление, что в очередной раз судьба Украины может решаться на улицах, и складывается впечатление, что все политические силы сегодня готовятся именно к уличной схватке», — подчеркнул Бортник, напомнив о событиях вокруг партии Шария и о приходе экс-секретаря СНБО Александра Турчинова в «Европейскую солидарность» — вряд ли это можно объяснить лишь подготовкой к местным выборам.

По мнению политолога, в «Европейской солидарности», по всей видимости, считают весьма вероятными либо внеочередные парламентские выборы, либо масштабные уличные протесты.

Андрей Золотарёв о вероятных результатах местных выборов на Украине © Скриншот из видео Украина.ру

При этом у власти сейчас «уличного ресурса» нет. Всё это происходит на фоне углубляющегося социально-экономического кризиса, подчеркнул Бортник, добавив, что он видит «огромную опасность» для украинской государственности.

Что ж, первые проявления войны за господство над улицей мы все уже наблюдаем. Напомним, что националисты публично объявили «сафари» на активистов партии Шария, в разных городах совершены нападения, есть серьёзно пострадавшие. Были совершены нападения и на офисы ОПЗЖ.

При этом партия «Национальный корпус» требует запретить партию Шария и ОПЗЖ как «ватные» (пророссийские).

В свою очередь, Анатолий Шарий обвинил конкретных чиновников в Офисе президента и самого Зеленского в «крышевании» национал-радикалов.

А что же Зеленский? Несмотря на неоднократные призывы сторонников Шария (и его самого) высказать свою позицию относительно нападений, он отмалчивается.

Заигрывая с национал-радикалами, Зеленский может стать их заложником, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Комментируя в интервью изданию Украина.ру нападения радикалов на партийцев Шария при отсутствии внятной реакции власти, эксперт отметил: «Это все очень тревожно в преддверии местных выборов, где будет масса участников. Может начаться эскалация насилия против потенциальных кандидатов. Таких вещей до сих пор не было».

«Зеленский перестал бояться». Бондаренко объяснил, почему акцию «Нацкорпуса» не заметили в Киеве © REUTERS, Gleb Garanich отметил политолог Ростислав Ищенко, Зеленский не просто растерял сторонников, он не имеет серьёзной опоры в обществе — и поэтому уже полгода в украинской экспертной среде идут дискуссии, «свергнут Зеленского осенью или чуть-чуть погодят?».

И всё более склоняются к тому, что — свергнут.

Тем временем в рядах националистов зреет мысль, что путём честных выборов «украинский сегмент» неизбежно проиграет, и следующий президент будет «открыто пророссийским». А потому, дескать, нужна «контрсистемная внеплановая революция».

Ограничится ли в таком случае дело только призывами и рассуждениями?