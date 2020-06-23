Именем Сатаны: «азовцы» начали «сафари» на сторонников Шария

После разгрома фасадов офисов партии Шария в «Национальном корпусе» перешли к нападениям на региональных активистов «красно-белых». Подвергся разгрому офис в Житомире. В специальном Telegram-канале объявлена охота на сторонников Шария - с денежными премиями за видеозаписи нападений

Анонс следующего этапа обещанного ранее «Нацкорпусом» «сафари» был опубликован днем 22 июня в Telegram-канале «ОпустиВату». Этот канал создан 15 мая этого года с прицелом на отлов сторонников Шария, но до последнего момента пополнялся редко, нерегулярно и, как говорится, без огонька. Тем не менее на него подписаны уже 15 тыс. человек. Ловят и бьют по всей Украине: в «Нацкорпусе» объявили войну Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Конкурс! Сними унижение шариевца (партийца, титухана или просто рядового ватана) на видео и получи приз, — гласит опубликованное объявление. — Лучшее видео недели — 1000 грн. Лучшее видео месяца — 5000 грн. Всем участникам бонус — пришлём крутую именную футболку твоего размера… Следи за ходом сафари тут: @OpustiVatu».

Пять тысяч гривен — немалая сумма для современной Украины (около 13 тысяч рублей). По самым актуальным данным, опубликованным на сайте Министерства финансов, на апрель этого года (данные за май пока не опубликованы) средняя зарплата по Украине составляла 10 430 гривен. В Киеве, конечно, побольше — 15 278 гривен, но именно за счет столицы «средняя температура по больнице» выглядит выше, чем в регионах. Например, в Житомирской области средняя зарплата на апрель составляла 8604 гривны.

Почему речь пошла именно про Житомирскую область? Потому что как раз там 22 июня было снято первое видео нападения на офис Шария, опубликованное в Telegram-канале «ОпустиВату» с подписью «Конкурс стартовал с огоньком». Хотя вряд ли участникам нападения заплатили, и вот почему.

Непосредственно видео нападения на офис житомирского офиса партии Шария опубликовал в своем Telegram-канале Родион Кудряшов, бывший командир разведывательно-диверсионной роты «Азова», затем долгое время возглавлявший центральный штаб «Национального корпуса» (8 февраля этого года на этом посту его сменил бывший командир «Азова» в 2016—2017 годах Максим Жорин).

Но канал Кудряшова закрыт для посторонних, поэтому всем виден только репост в «ОпустиВату».

На опубликованных Кудряшовым двух видеозаписях мы видим, как в офис партии заходит накачанный мужчина средних лет в клетчатой рубашке и с бородой, которого сопровождает парень меньшей комплекции в черной футболке. В офисе появляется другой мужчина, по комплекции лишь немного уступающий визитеру (он назван далее главой регионального отделения Партии Шария, руководитель житомирского «Нацкорпуса» Олег Пионтковский уточняет в Facebook и фамилию избитого «азовцами» человека — Сергей Никулин), и еще один активист партии, который снимает происходящее на телефон (самого его мы не видим).

Пришедший бородатый мужчина несколько раз предлагает главе житомирского отделения Партии Шария «выйти на улицу поговорить», потом обещает дать ему по лицу. Затем они выходят в коридор, и там региональный лидер «красно-белых» прыскает мужчине в клетчатой рубашке в лицо из газового баллончика, тот уклоняется, выбивает баллончик из рук оппонента, сбивает его на пол и наносит по нему серию ударов ногами.

В следующем сообщении в Telegram-канале «ОпустиВату» описана ситуация, которую мы видим на видео, с упоминанием действующих лиц: «По ситуации в Житомире, где шариевский агитатор случайно разбил лицо и теперь жалуется в полицию. Ветеран «Азова» Рома Сатана после недавнего нападения на «азовца» в киевском метро пришёл в местную ячейку т.н. «партии Шария». Хотел пообщаться, по какому праву тыловые крысы атакуют добровольцев. Не получилось. Ватники сразу попытались залить его баллоном в лицо. Рома человек опытный и баллон успел забрать. Попутно шариевцы были избиты в сопли… P.S. Обратите внимание на кента этого шариевца. Когда его «однопартиец» получил заслуженный ответ от ветерана Азова, он тупо слился со своей мобилкой на улицу и не помог». Радикалы показали силу. Эксперты о протестах Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Роман Боровик по прозвищу Рома Сатана — личность в правом движении Киева легендарная, причем ставшая таковой задолго до появления «Нацкорпуса». В середине нулевых он возглавлял наиболее боеспособную «фирму» фанатов «Динамо» (Киев), носившую неофициальное название «Кефиры». Название недвусмысленно намекало на жесткий ЗОЖ среди состоявших в «фирме» спортсменов, отказывавшихся от алкоголя, весьма популярного среди болельщиков и правой тусовки в целом. Уже тогда все говорили о том, что Рома Сатана даже в одиночку способен справиться с кем угодно.

Отсюда, возможно, и устрашающее прозвище. Впрочем, сам Боровик назвал в интервью изданию «TV Park», опубликованном 1 июля 2019 года, другую причину появления своего позывного — любовь к музыке в стиле black metal, основатель которого норвежец Варг Викернес пропагандировал воинствующее антихристианство и даже лично жег церкви: «Он появился лет в 14-15. Просто я слушал тяжелую музыку, у меня были длинные волосы, ну и так получилось».

После массовой драки с фанатами «Манчестер Юнайтед» (впрочем, многие называли ее просто избиением ввиду очевидного неравенства сил, все же приехавшие гости представляли старшее поколение) 23 октября 2007 года в киевском кафе «Будьмо» Боровиком и его товарищами пристально заинтересовались силовики, после чего «Кефиры» ушли в тень.

В 2014 году Боровик, как и многие другие фанаты «Динамо» (Киев), вступил в ряды «Азова», а после демобилизации примкнул к партии «Национальный корпус».

«В киевском околофутболе был основным человеком порядка 8-ми лет. Разочаровавшись, я плюнул на этот «детский сад», — вспоминал Боровик в упомянутом выше интервью «TV Park». — Они делают себе воинственные татуировки казаков, набивают лозунги «Победа или смерть», руны, викингов, позиционируют себя как чудо-воины и машины для войны. А когда началась эта война — все куда-то резко делись: у кого в Польше клубника спеет, у кого бабушка при смерти, у кого кошка рожает. В общем, воинственность куда-то испарилась. Из всего этого бомонда на войну поехало человек 40. Остальные «постеснялись». Война, как лакмусовая бумажка, выявляет, кто есть кто». Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам же Рома Сатана — настоящая боевая машина, которую умело использует Андрей Билецкий. В частности, есть прямые упоминания, что именно Боровик осуществлял экзекуцию над бывшими «азовцами» из числа правых динамовских ультрас — Сергеем Филимоновым, Назарием Кравченко и Игорем Поташенковым по кличке Маляр — которых Билецкий заманил 7 мая этого года «на беседу» в укромном месте.

Еще одну видеозапись, посвященную нападению на Никулина, опубликовал 22 июня в Facebook бывший боец полка «Азов», ставший затем главой житомирского отделения «Национального корпуса» Олег Пионтковский, более известный как Олег Пеня.

Кстати, сам Пионтковский фигура тоже легендарная — именно им были опубликованы в «ВКонтакте» в октябре 2014 года фотографии бойцов «Азова» с флагом нацистской Германии (сам флаг, кстати, висит сейчас у Пионтковского дома), а также собственные фотографии, где видна татуировка со свастикой на плече.

В начале нулевых Пионтковский принадлежал к правым ультрас футбольного клуба «Полесье», по виду неотличимым от скинхедов. В начале 2010-х годов возглавил филиал модных тогда в среде ультраправых «Автономных националистов» в Житомире. В январе — феврале 2014- рулил «Правым сектором»* в регионе, но после победы Евромайдана был снят с поста Ярошем за излишний радикализм (в частности, Пионтковский со своими бойцами готовил силовой захват житомирских православных соборов).

Участвовал ли сам Пионтковский в нападении на житомирский офис партии Шария, по видеозаписи и его комментариям не понятно. Но он вполне мог составить в этом деле компанию Боровику, прибывшему в Житомир то ли по партийным, то ли ветеранским, то ли по фанатским делам (не уточняется).

В общем, как я и прогнозировал ранее, разгромом фасадов офисов партии Шария в разных регионах, над которым потешались из Парижа Анатолий и Ольга Шарий, «азовцы» не ограничились. У мобилизованных в ряды «Национального корпуса» правых футбольных ультрас огромный опыт уличных драк, и сейчас они вновь применяют его в политической борьбе.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.