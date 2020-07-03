Главные события на минувшей неделе в Украине комментирует эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Кирилл Молчанов: Турчинову стало скучно на политической пенсии, и он вернулся к Порошенко © Facebook, Денис Жарких - Алексей Валерьевич, в центре Киева прошел марш «Национального корпуса», на котором они призвали запретить «ватные» ОПЗЖ и партию Шария. Можно ли здесь говорить о подыгрывании Зеленскому и его окружению?

— Это определенное подыгрывание. Главные нападения были направлены на партию Шария, которая имеет проходной рейтинг в крупных городах. Но дело в том, что эта партия частично работает на электорате Зеленского. И то, что эти действия направлены против нее в отсутствие внятной реакции со стороны власти, показывает, что они хотят быть полезными Зеленскому.

- К чему может привести такое сотрудничество Зеленского с радикалами, учитывая, что он их и так боится?

— Тогда он может стать их заложником. Это все очень тревожно в преддверии местных выборов, где будет масса участников. Может начаться эскалация насилия против потенциальных кандидатов. Таких вещей до сих пор не было.

- А как вы оцениваете перспективы Авакова, с которым связывают «Нацкорпус». Он так и останется «ни первым, ни вторым», или в этой системе возможны какие-то изменения?

— Трудно сказать. Видно, что правительство шатают. Вне зависимости от того, приняли бы программу правительства Зеленского или нет. Мы видим во фракции Зеленского определенный раскол, и противники Зеленского, в том числе внешние, будут пытаться этот раскол усилить.

Кроме программы правительства было много таких сигналов. При наличии монобольшинства все равно нельзя утвердить министра энергетики, нельзя утвердить министра образования.

Причем я почитал стенограмму обсуждения Шкарлета в комитете. И один из аргументов против состоял в том, а зачем назначать министра, если непонятно, сколько это правительство вообще будет работать.

- Александр Турчинов стал главой предвыборного штаба «Европейской солидарности». Действительно ли в связи с этим можно говорить о реванше Порошенко или реванше Турчинова?

— Турчинов — хороший организатор еще со времен Тимошенко. Впереди местные выборы. Он фигура популярная в радикальных кругах, но не вызывающая отторжения среди умеренной части порошенковцев. В плане перспектив Порошенко на местных выборах это хорошее назначение.

Что касается Майдана и протестов, то мы видим, насколько непопулярен Порошенко. Превращение акций против Зеленского в акции в поддержку Порошенко только увеличат популярность Зеленского.

Мы видим, что общество на 50% поддерживает даже те уголовные дела против Порошенко, которые лично я считаю достаточно натянутыми.

- Яков Смолий объявил об отставке с поста главы Нацбанка из-за того, что на него якобы оказывалось давление. Может ли эта отставка привести к изменениям в монетарной политике Украины?

— Посмотрим еще, будет ли эта отставка принята. Такие политические жесты никогда руководители Нацбанка не делали. Отставка может теоретически привести к изменениям, но мы не знаем, кто будет назначен вместо Смолия и как будут собираться голоса.

Если это опять будет сделано, как с Рябошапкой, когда пришлось привлекать голоса «Оппозиционной платформы», усилятся подозрения, что Зеленский якобы сдает идеалы Майдана и евроинтеграции. Надо будет заверять, что меморандум с МВФ будет выполняться. Прежде всего надо посмотреть, хватит ли даже для этой отставки голосов.

Кроме того, этот глава Нацбанка устраивал МВФ, и в случае его отставки возникнет фактор Коломойского, учитывая связь Смолия с Гонтаревой. Пойдут разговоры, что Зеленский снова стал человеком Коломойского и что Коломойский снова будет увеличивать свое влияние.

- А Зеленский вообще понимает, что нужно избавляться от зависимости от МФВ и других международных кредиторов?

— С одной стороны, эта вещь достаточно объективная. В окружении Зеленского есть разные люди. Есть и те, кто понимает, что надо что-то менять.

Мы видим, что тот же уход Смолия — это еще и результат его конфликта с советом Нацбанка и его главой Данилишиным. Люди в совет Нацбанка были назначены еще при Порошенко. Так что необходимость каких-то изменений понимают даже такие прозападные люди, как Данилишин, который был министром экономики во втором правительстве Тимошенко.

Но одно дело — понимать это, а другое — где брать недорогие деньги. Их можно брать у Китая, но это означает увеличение давления со стороны Запада. Хотя в условиях, когда все поражены коронакризисом, теоретически можно предполагать, что путы, которые наброшены на Украину, можно попытаться как-то ослабить.