Отношения между Москвой и Киевом становятся всё более напряжёнными. По крайней мере, такой вывод можно сделать, слушая громкие заявления политиков и военных

Да уже и военные позволяют себе публичные высказывания, которые никак не способствуют укреплению добрососедских отношений. Так, командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что РФ будто бы готовится прорваться из Крыма на юг Херсонской области.

Россия нападёт?

Военно-морские силы Украины готовятся к отражению возможной атаки со стороны российских войск, заявил Неижпапа в опубликованном 5 июля интервью изданию «Думская». Такая атака, по мнению командующего ВМС Украины, может понадобиться, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Такой вариант в ВМСУ «рассматривается и не исключается». Атака на Херсон. Зачем командующий ВМС Украины заговорил о войне с Россией © пресс-служба ВМС Украины

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», — сказал Неижпапа.

Он при этом упомянул о возможностях ракетного комплекса «Нептун» и отметил, что ВМС готовятся не только к обороне, но также «к работе подразделений в городских условиях».

В Кремле назвали подобные заявления «глупостью» и искусственным нагнетанием антироссийской истерии в Украине. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое нагнетание «никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке» (Украины. — Ред.).

«Не имеет полной информации»

В Киеве решили несколько сбавить тон. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в эфире телекомпании ICTV сообщил, что непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России на данный момент нет, а Неижпапа «преувеличил и не имеет полной информации».

В то же время Наев отметил, что украинская армия готова к любым сценариям, и ВСУ отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении. Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды на полуостров - Аксенов © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Некоторые политические эксперты считают, что к угрозам украинских военных следует относиться серьёзно. Так, автор Украины.ру Олег Хавич у себя в Facebook напомнил, что «люди в Донецке тоже не верили в обстрелы баллистическими ракетами, пока в центре города не начали рваться боеголовки «Точки-У»…

Отметим, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что украинская армия готовится к наступательным действиям в условиях города.

Дело экс-футболиста

О росте напряжённости свидетельствуют не только публичные заявления, но и скупые информационные сообщения пресс-центров спецслужб и судебных органов, дающие некоторое представление о разведывательной активности.

Порой эти сообщения достаточно неожиданные. Как стало известно, украинскому экс-футболисту Василию Василенко в Москве предъявлено обвинение в шпионаже, он находится в одном из столичных СИЗО. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

Известно об этом деле мало. Василенко был арестован ещё в октябре 2019 года, но тогда его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

Весной 2020 года дело переквалифицировали на шпионаж, экс-футболисту грозит до 20 лет лишения свободы. Суд 19 июля продлил меру пресечения. Мнимые шпионы и печальные будни украинского флота. Что происходит в ВМС Украины © Facebook, ВМС ЗС України | Facebook, ВМС ЗС України | Перейти в фотобанк

«Другие подробности не приводятся. Известно, что на момент ареста он значился безработным», — говорится в сообщении.

Василенко родился в 1967 году и является гражданином Украины. С 1992 по 2001 год играл в защите украинских футбольных команд первой и второй лиги — «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).

Виновен Василенко в шпионаже или нет, установит суд. Но можно сказать, что дело экс-спортсмена — лишь один из эпизодов «тайной войны», ведущейся и в мирное время. К сожалению, сейчас эта «война» идёт, в том числе, между Украиной и Россией — а ещё не так давно это сложно было себе даже представить.

«Хранил с целью передачи»

В начале июня в Севастополе местный житель был приговорён к 10 годам заключения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд проходил в закрытом режиме с целью неразглашения гостайны.

«В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что уроженец Севастополя, 1970 года рождения, собирал, хранил с целью передачи и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники с указанием номенклатуры — то есть, сведений, передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Севастопольского городского суда.

При этом не уточняется, в пользу какого именно государства действовал осуждённый. Зеленский подыскал среди людей Януковича собственного разведчика © council.mfa.gov.ua

Гораздо более широко освещалось ранее дело другого крымчанина — режиссёра Олега Сенцова, обвинённого в подготовке теракта. Но это, равно как и многочисленные дела о «госизмене» в Украине — уже немного из другой «оперы».

Без «ключей от неба»

Ещё один скандал, связанный с потенциальным ущербом безопасности, разразился недавно в Украине. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) изъяли у зенитных бригад, дислоцированных в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ-приборы — клистроны. Эти приборы являются одними из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины 2 июля обвинило Госбюро расследований в подрыве обороноспособности страны. В ситуацию вмешался и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), которые изъяли приборы из зенитных ракетных частей ВСУ Украины, должны получить оценку правоохранительных органов.

Как сообщили 3 июля в пресс-службе Офиса президента Украины, руководителям СБУ и ГБР предписано «немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий».

Ситуацию по этому вопросу Зеленский взял под личный контроль.

ВМС Украины готовы к бою с Россией? - видео ©

Зато громкая шпионская «слава» иной раз бывает и незаслуженной: шпиономания является одним из инструментов информационной войны как в периоды горячих фаз конфликтов, так и в периоды роста напряжённости в отношениях между государствами.

К большом сожалению, напряжёнными сейчас можно назвать отношения между Украиной (в её нынешнем состоянии) и РФ. Остаётся надеяться на то, что здравый смысл возьмёт верх, и холодная война угроз, заявлений и шпионских «дел» станет достоянием истории, не дойдя до горячей фазы.