По состоянию на 19:00 6 июля в мире зафиксировали 11 миллионов 483,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 535 тысяч человек скончались, свыше 6 миллионов 214,2 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 6 июля США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов 889,3 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 129 953.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 1 миллион 603 тысяч случаев заражения, почти 64,9 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано более 697,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 19,7 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 687 862. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 10 296 скончавшихся и 454 329 выздоровевших.

Главврач столичной 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко не склонен считать, что Москве грозит вторая волна коронавируса осенью, так как постоянный мониторинг ситуации позволяет верить в лучшее. Он напомнил, что в мегаполисе постепенно снимаются введенные из-за пандемии ограничения.

«И именно вот этот пошаговый отказ от каких-то жестких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, дает оптимистичный такой ответ», — подчеркнул Проценко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назначил главным внештатным специалистом по инфекционным болезням доктора медицинских наук Владимира Чуланова. Ранее эту должность занимала завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. В ведомстве отметили, что Чуланов «с первых дней борьбы с пандемией COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции».

Тем временем член Совета федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила более чем в 100 раз увеличить выплаты в случае осложнений после вакцинации. Она подготовила проект поправок к федеральному закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Если инициатива пройдет, в случае наступления инвалидности после прививки граждане смогут получить по 1,2 миллиона рублей (сейчас — 10 тысяч рублей), а в случае смерти компенсация семье составит 3,6 миллиона рублей (сейчас — 30 тысяч рублей).

«Существующие размеры пособий и компенсаций ничтожны и совершенно несоразмерны с тяжестью наступивших последствий», — убеждена Павлова.

Московские предприятия малого и среднего бизнеса, которые торгуют алкоголем и входят в число пострадавших от последствий пандемии, смогут претендовать на субсидии из городского бюджета. В мэрии указали, что первый этап приема заявок на получение помощи от городских властей закончился 11 июня, при этом указанные компании не смогли воспользоваться господдержкой из-за действующих ограничений. Второй этап приема заявок начнется 10 июля и продлится до 28 августа.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» отменен из-за «нестабильной эпидемиологической ситуации в России и мире», сообщили организаторы. «Новая волна» должна была пройти в Казани с 21 по 28 августа.

А в Росморпорте сообщили, что круизное сообщение между Абхазией и Россией не возобновится до конца 2020 года из-за пандемии.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 50 053 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1278 стали летальными. В то же время 22 462 пациента выздоровели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине стабилизируется динамика пандемии, несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом в июне. Он также отметил, что показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения COVID-19 в стране.

«Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется», — сказал он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Разрешение получил Киев. С 6 июля комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22:00 в Киеве. Однако, по словам главы Госпотребслужбы украинской столицы Олега Рубана, новые послабления в городе состоятся не скоро.

«Я думаю, следующий переход к ослаблению произойдет не скоро. Учитывая те эпидемические показатели, которые сейчас фиксируются… Будем ждать следующую волну заболеваний коронавирусом, предварительно — это ноябрь-октябрь», — сказал он.

При этом, как заявил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, украинская разведка якобы еще 25 января доложила о COVID-19. Также были подключены вирусологи, которые давали свои прогнозы относительно того, что эпидемия не обойдет украинцев.

Президент Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня. Он, по словам секретаря СНБО, сразу отнесся к информации с коронавирусом серьезно, однако координации действий власти в начале эпидемии было недостаточно, из-за того, что много кто не понимал всей угрозы.

Также Данилов отметил, что Китай якобы делал все возможное, чтобы собрать противоэпидемиологические средства защиты из всех стран мира, в том числе и из Украины.

«Это была очень сложная ситуация, у меня много было с Кабмином разговоров. Я им объяснял, что "Ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудования"», — рассказал секретарь.

Ситуация в мире

Почти 240 ученых направили письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу. Они призвали признать важность распространения вируса через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе.

ВОЗ считает, что коронавирус распространяется преимущественно через крупные капли, которые, например, выделяются при кашле и чихании. При этом капли достаточно быстро оседают на полу. По мнению авторов письма, мелкие капли, которые задерживаются в воздухе, тоже представляют опасность. Они призывают изменить рекомендации, чтобы минимизировать распространение коронавируса.

Если признать такой способ передачи коронавируса значительным фактором его распространения, нужно пересмотреть рекомендации. В частности, нужно будет пересмотреть подход к вентиляции, обязательно носить маски в помещениях, а медикам понадобятся респираторы N95, которые способны отфильтровывать мельчайшие капли.

А в Китае ученые попытались выяснить уровень риска повторного заражения для тех, кто перенес коронавирусную болезнь. Исследование проводили на макаках-резус, как самой близкой модели для активного изучения COVID-19 у человека.

«Наши результаты показывают, что первичное воздействие SARS-CoV-2 защищает от последующей реинфекции у макак-резус», — сделали выводы ученые.

Тем временем власти Армении намерены продлить истекающий 13 июля режим чрезвычайного положения, введенный 16 марта, однако не собираются делать это бесконечно.

«Мы понимаем, что не можем бесконечно продлевать режим ЧП, но и не можем не учитывать эпидемическую ситуацию. Следовательно, нужно искать сбалансированные решения. Но все идет к тому, что мы как минимум еще один (в четвертый — ред.) раз продлим режим чрезвычайного положения», — заявил премьер страны Никол Пашинян.

В свою очередь Бельгия пока не намерена снимать ограничения на поездки в страны, не входящие в ЕС, в соответствии с принятыми ранее рекомендациями Совета Евросоюза. Ожидается, что подробности такого решения будут опубликованы позже в сообщении бельгийского МИД.