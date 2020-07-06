Москва ожидает от Киева проекта поправок к Конституции, устанавливающий особый статус Донбасса в соответствии с «формулой Штайнмайера». Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

Ранее СМИ оповестили, что Россия будто бы определила Киеву срок для предоставления предложений по особому статусу для отдельных районов Донбасса, и срок этот истекает 6 июля. Об этом 3 июля сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на некий неофициальный рабочий документ, полученный из кругов, близких к правительству РФ.

И это лишь один из пунктов. По данным издания, к этой же дате Украина должна без дополнительных условий предоставить список удерживаемых лиц, освобождения которых она требует от Донецка и Луганска, которые также обязуются предоставить соответствующий список заключенных украинских тюрем.

Россия выдвинула Украине жесткие требования по Донбассу - Der Spiegel © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Штайнмайера» по выполнению Минских соглашений.

Для оформления особого статуса для ЛДНР необходимо внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины. Проекта таких изменений и ожидают в Москве — правда, по словам Дмитрия Козака, «не к 6 июля, а в ближайшее время».

Он отметил, что на данный момент «не удалось получить от Украины чёткий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в конституцию в части децентрализации», сообщает RT.

Информацию о будто бы обозначенных Москвой для Киева сроках опроверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, «никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать».

Комментируя итоги состоявшейся в Берлине 3-4 июля встречи политических советников лидеров государств «нормандского формата», Дмитрий Козак (он возглавлял российскую делегацию) отметил, что стороны приблизились к согласованию комплекса мер по прекращению боевых действий в Донбассе, однако прорыва не достигли.

В свою очередь, пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что участники берлинской встречи «обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине». Бывший президент Украины надеется на помощь России в восстановлении Донбасса © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

«В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Но пока что никакого прекращения огня на Донбассе особо не наблюдается. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вооруженные формирования Украины (ВФУ) в ночь на понедельник, 6 июля, «выпустили сотню боеприпасов по территории ДНР на горловском направлении, в результате обстрелов нарушено электроснабжение», передаёт Донецкое агентство новостей.

Всего же, по данным представительства ДНР в СЦКК, за сутки ВФУ пять раз нарушили режим прекращения огня.

В свою очередь, украинские СМИ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщают в понедельник, 6 июля, о многочисленных обстрелах со стороны «незаконных вооружённых формирований», в результате колторых один украинский военный был ранен.

Как в таких условиях возможно продвижение к реализации пункта об особом статусе для республик Донбасса, не совсем понятно. Для этого, помимо соблюдения прочих условий, необходимо провести там выборы. Однако, как заявил в интервью Украинской правде секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, для проведения выборов на Донбассе должны состояться определённые условия, которых сейчас там нет.

В то же время, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил в комментарии изданию «Новости Донбасса», что, по его мнению, российская сторона показывает готовность «сблизить позиции» на переговорах, во всяком случае, по ряду позиций (освобождение удерживаемых лиц, прекращение огня, разминирование и т.д.). Россия до сих пор не знает, как принудить стороны конфликта в Донбассе к переговорам - Погребинский © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По словам министра, «это сложно, но точно другая тональность, другая риторика (у российской стороны — Ред.)».

Зато риторика украинской стороны изменилась мало. Президент Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня Военно-морских сил Украины в Одессе пообещал вернуть все территории.

Хочется верить, что украинский президент говорил исключительно о мирном пути возвращении земель. Хотя и это будет сложно, если ничего не менять в самой Украине. Так, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что жители Донбасса отказываются даже рассмотреть вопрос возврата в состав Украины, поскольку им чужда русофобская и неонацистская идеология.

А вот командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабной военной конфронтации с Россией, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. При этом, по словам контр-адмирала, будет много потерь как среди военных, так и среди гражданского населения.

В свою очередь Дмитрий Песков охарактеризовал это как «искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине… которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на Юго-востоке».