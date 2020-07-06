Ранее СМИ оповестили, что Россия будто бы определила Киеву срок для предоставления предложений по особому статусу для отдельных районов Донбасса, и срок этот истекает 6 июля. Об этом 3 июля сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на некий неофициальный рабочий документ, полученный из кругов, близких к правительству РФ.

И это лишь один из пунктов. По данным издания, к этой же дате Украина должна без дополнительных условий предоставить список удерживаемых лиц, освобождения которых она требует от Донецка и Луганска, которые также обязуются предоставить соответствующий список заключенных украинских тюрем.

Россия выдвинула Украине жесткие требования по Донбассу - Der Spiegel
Россия выдвинула Украине жесткие требования по Донбассу - Der Spiegel
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
РФ также настаивает на том, чтобы Киев активизировал усилия по реализации «формулы Штайнмайера» по выполнению Минских соглашений.

Для оформления особого статуса для ЛДНР необходимо внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины. Проекта таких изменений и ожидают в Москве — правда, по словам Дмитрия Козака, «не к 6 июля, а в ближайшее время».

Он отметил, что на данный момент «не удалось получить от Украины чёткий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в конституцию в части децентрализации», сообщает RT.

Информацию о будто бы обозначенных Москвой для Киева сроках опроверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит  РИА Новости, «никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать».

Комментируя итоги состоявшейся в Берлине 3-4 июля встречи политических советников лидеров государств «нормандского формата», Дмитрий Козак (он возглавлял российскую делегацию) отметил, что стороны приблизились к согласованию комплекса мер по прекращению боевых действий в Донбассе, однако прорыва не достигли. 

В свою очередь, пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что участники берлинской встречи «обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине».

Бывший президент Украины надеется на помощь России в восстановлении Донбасса
Бывший президент Украины надеется на помощь России в восстановлении Донбасса
© REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

«В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Но пока что никакого прекращения огня на Донбассе особо не наблюдается. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вооруженные формирования Украины (ВФУ) в ночь на понедельник, 6 июля, «выпустили сотню боеприпасов по территории ДНР на горловском направлении, в результате обстрелов нарушено электроснабжение», передаёт Донецкое агентство новостей.

Всего же, по данным представительства ДНР в СЦКК, за сутки ВФУ пять раз нарушили режим прекращения огня.

В свою очередь, украинские СМИ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщают в понедельник, 6 июля, о многочисленных обстрелах со стороны «незаконных вооружённых формирований», в результате колторых один украинский военный был ранен.

Как в таких условиях возможно продвижение к реализации пункта об особом статусе для республик Донбасса, не совсем понятно. Для этого, помимо соблюдения прочих условий, необходимо провести там выборы. Однако, как заявил в интервью Украинской правде секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, для проведения выборов на Донбассе должны состояться определённые условия, которых сейчас там нет.

В то же время, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил в комментарии изданию «Новости Донбасса», что, по его мнению, российская сторона показывает готовность «сблизить позиции» на переговорах, во всяком случае, по ряду позиций (освобождение удерживаемых лиц, прекращение огня, разминирование и т.д.).

Россия до сих пор не знает, как принудить стороны конфликта в Донбассе к переговорам - Погребинский
Россия до сих пор не знает, как принудить стороны конфликта в Донбассе к переговорам - Погребинский
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По словам министра, «это сложно, но точно другая тональность, другая риторика (у российской стороны — Ред.)».

Зато риторика украинской стороны изменилась мало. Президент Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня Военно-морских сил Украины в Одессе пообещал вернуть все территории.

Хочется верить, что украинский президент говорил исключительно о мирном пути возвращении земель. Хотя и это будет сложно, если ничего не менять в самой Украине. Так, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что жители Донбасса отказываются даже рассмотреть вопрос возврата в состав Украины, поскольку им чужда русофобская и неонацистская идеология.

А вот командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабной военной конфронтации с Россией, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. При этом, по словам контр-адмирала, будет много потерь как среди военных, так и среди гражданского населения.

В свою очередь Дмитрий Песков охарактеризовал это как «искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине… которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на Юго-востоке».