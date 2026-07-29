"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе - 29.07.2026 Украина.ру
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"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе
"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе - 29.07.2026 Украина.ру
"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе
В августе в Запорожской области продолжатся бои за Орехов и Покровское, на Доброполье — освобождение Сергеевки и выход к Доброполью, на Дружковку — охват широким фронтом. Под Лиманом, Купянском и Сумми продвижение мелкими шагами. Динамика сохранится
2026-07-29T18:45
2026-07-29T18:45
запорожская область
орехов
доброполье
тарас шевченко
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, в Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ будут контратаковать, чтобы затормозить продвижение группировки "Восток". В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского — важного пункта для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.На Дружковском направлении, отметил эксперт, продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке."Российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними", — рассказал Рожин.Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города, а также бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Под Купянском продолжится вытеснение ВСУ с левого берега Оскола, под Великим Бурлуком — создание угрозы окружения."Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
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запорожская область, орехов, доброполье, тарас шевченко, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Запорожская область, Орехов, Доброполье, Тарас Шевченко, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе

18:45 29.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В августе в Запорожской области продолжатся бои за Орехов и Покровское, на Доброполье — освобождение Сергеевки и выход к Доброполью, на Дружковку — охват широким фронтом. Под Лиманом, Купянском и Сумми продвижение мелкими шагами. Динамика сохранится
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По словам эксперта, в Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ будут контратаковать, чтобы затормозить продвижение группировки "Восток". В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского — важного пункта для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.
"На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и востока", — пояснил Рожин.
На Дружковском направлении, отметил эксперт, продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке.
"Российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними", — рассказал Рожин.
Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города, а также бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Под Купянском продолжится вытеснение ВСУ с левого берега Оскола, под Великим Бурлуком — создание угрозы окружения.
"Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается", — резюмировал Рожин.
Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
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Запорожская областьОреховДобропольеТарас ШевченкоБорис РожинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
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