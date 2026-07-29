https://ukraina.ru/20260729/sereznyy-nakat-shirokim-frontom-rozhin-o-razvitii-boevykh-deystviy-v-avguste-1081971296.html

"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе

"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе - 29.07.2026 Украина.ру

"Серьезный накат широким фронтом": Рожин о развитии боевых действий в августе

В августе в Запорожской области продолжатся бои за Орехов и Покровское, на Доброполье — освобождение Сергеевки и выход к Доброполью, на Дружковку — охват широким фронтом. Под Лиманом, Купянском и Сумми продвижение мелкими шагами. Динамика сохранится

2026-07-29T18:45

2026-07-29T18:45

2026-07-29T18:45

запорожская область

орехов

доброполье

тарас шевченко

борис рожин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, в Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ будут контратаковать, чтобы затормозить продвижение группировки "Восток". В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского — важного пункта для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.На Дружковском направлении, отметил эксперт, продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке."Российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними", — рассказал Рожин.Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города, а также бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Под Купянском продолжится вытеснение ВСУ с левого берега Оскола, под Великим Бурлуком — создание угрозы окружения."Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.

запорожская область

орехов

доброполье

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запорожская область, орехов, доброполье, тарас шевченко, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация