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Минобороны РФ рассказало о новых поражениях сухогрузов на Украине

Минобороны РФ рассказало о новых поражениях сухогрузов на Украине - 29.07.2026 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало о новых поражениях сухогрузов на Украине

Армия России нанесла поражение объектам на Украине, использовавшимся в интересах защитников режима Зеленского. Об этом сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T18:47

2026-07-29T18:47

2026-07-29T18:48

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В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:🟥 в порту "Одесса" – резервуар с ГСМ для ВСУ;🟥 в порту "Южный" – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения;🟥 на переходе морем (северо-западнее острова Змеиный) сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт Одесса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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