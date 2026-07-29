Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы - 29.07.2026 Украина.ру
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Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы
Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы - 29.07.2026 Украина.ру
Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 29.07.2026
2026-07-29T17:44
2026-07-29T17:44
видео
украина
европа
сша
ростислав ищенко
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко выявил две генеральные цели киевского режима, объясняющие атаки ВСУ на иранские суда, а также проанализировал визит Нетаньяху и Зеленского в США:00:15 – Цели атак ВСУ по иранским судам;05:42 – Вариант втягивания Европы в конфликт с Ираном;13:45 – Реакция Европы на самодеятельность ВСУ в Каспийском море;15:32 – Итоги визита Зеленского и Нетаньяху в США;20:44 – Удары ВС России по одесским портам и сухогрузам;34:01 – Интересы Польши и Венгрии на западных территориях Украины; 37:26 - Нужен ли буфер между территориями России и стран НАТО?*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoКанал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
видео, украина, европа, сша, ростислав ищенко, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, ес, израиль, президент сша, польша, иран, видео
Видео, Украина, Европа, США, Ростислав Ищенко, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, ЕС, Израиль, президент США, Польша, Иран

Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы

17:44 29.07.2026
 
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко выявил две генеральные цели киевского режима, объясняющие атаки ВСУ на иранские суда, а также проанализировал визит Нетаньяху и Зеленского в США:

00:15 – Цели атак ВСУ по иранским судам;
05:42 – Вариант втягивания Европы в конфликт с Ираном;
13:45 – Реакция Европы на самодеятельность ВСУ в Каспийском море;
15:32 – Итоги визита Зеленского и Нетаньяху в США;
20:44 – Удары ВС России по одесским портам и сухогрузам;
34:01 – Интересы Польши и Венгрии на западных территориях Украины;
37:26 - Нужен ли буфер между территориями России и стран НАТО?

*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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