Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко выявил две генеральные цели киевского режима, объясняющие атаки ВСУ на иранские суда, а также проанализировал визит Нетаньяху и Зеленского в США:
00:15 – Цели атак ВСУ по иранским судам;
05:42 – Вариант втягивания Европы в конфликт с Ираном;
13:45 – Реакция Европы на самодеятельность ВСУ в Каспийском море;
15:32 – Итоги визита Зеленского и Нетаньяху в США;
20:44 – Удары ВС России по одесским портам и сухогрузам;
34:01 – Интересы Польши и Венгрии на западных территориях Украины;
37:26 - Нужен ли буфер между территориями России и стран НАТО?
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:15 – Цели атак ВСУ по иранским судам;
05:42 – Вариант втягивания Европы в конфликт с Ираном;
13:45 – Реакция Европы на самодеятельность ВСУ в Каспийском море;
15:32 – Итоги визита Зеленского и Нетаньяху в США;
20:44 – Удары ВС России по одесским портам и сухогрузам;
34:01 – Интересы Польши и Венгрии на западных территориях Украины;
37:26 - Нужен ли буфер между территориями России и стран НАТО?
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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