https://ukraina.ru/20260729/poslevoennye-granitsy-ischenko-o-sudbe-zapadnykh-regionov-ukrainy-i-interesakh-evropy-1081970417.html

Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы

Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы - 29.07.2026 Украина.ру

Послевоенные границы: Ищенко о судьбе западных регионов Украины и интересах Европы

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 29.07.2026

2026-07-29T17:44

2026-07-29T17:44

2026-07-29T17:44

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ростислав ищенко

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

нато

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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко выявил две генеральные цели киевского режима, объясняющие атаки ВСУ на иранские суда, а также проанализировал визит Нетаньяху и Зеленского в США:00:15 – Цели атак ВСУ по иранским судам;05:42 – Вариант втягивания Европы в конфликт с Ираном;13:45 – Реакция Европы на самодеятельность ВСУ в Каспийском море;15:32 – Итоги визита Зеленского и Нетаньяху в США;20:44 – Удары ВС России по одесским портам и сухогрузам;34:01 – Интересы Польши и Венгрии на западных территориях Украины; 37:26 - Нужен ли буфер между территориями России и стран НАТО?*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoКанал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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