https://ukraina.ru/20260729/telegram-youtube-i-proval-importozamescheniya-geller-o-tsifrovom-suverenitete-1081969949.html

Telegram, YouTube и провал импортозамещения: Геллер о цифровом суверенитете

Telegram, YouTube и провал импортозамещения: Геллер о цифровом суверенитете - 29.07.2026 Украина.ру

Telegram, YouTube и провал импортозамещения: Геллер о цифровом суверенитете

Российские интернет-платформы оказались не столь масштабными и эффективными, как зарубежные аналоги, а все старые наработки на базе Telegram и YouTube были нивелированы. При этом блокировка вредного контента в Telegram происходит выборочно, и российские власти, как и испанские, ничего не могут с этим поделать

2026-07-29T17:45

2026-07-29T17:45

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Закрывать же приложения знакомств из-за того, что ими пользуются террористы, нецелесообразно — это все равно что закрыть почту или СМС. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.По словам эксперта, независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах, и у России был неплохой опыт с Telegram и YouTube. Однако те шаги, которые были предприняты в этих направлениях, свели на нет все предыдущие наработки, отметил Геллер.Отечественные платформы, пришедшие на смену зарубежным, не смогли обеспечить необходимый уровень масштаба и эффективности, подчеркнул разработчик. Они оказались хуже тех ресурсов, которыми пользовались ранее.Говоря о деле Павла Дурова, эксперта спросили, мог ли основатель Telegram повести себя иначе, если бы ФСБ предъявила ему обвинения сразу, и почему он упорствует, учитывая, что в Испании мессенджер послушно блокирует пророссийские ресурсы.В ответ Геллер пояснил, что Telegram действительно удаляет значительное число вредных ресурсов, однако делает это не всегда и не все. Он также отметил, что в Испании ситуация аналогичная — мессенджер не удаляет все и всегда, просто испанские власти не могут с ним ничего сделать. Россия тоже не может повлиять на Telegram, признал эксперт."На самом деле Telegram удаляет значительное число вредных ресурсов. Просто не все и не всегда. Да и в Испании он не удаляет все и всегда. Просто испанские власти сделать с ним ничего не могут. Мы тоже с ним ничего сделать не можем", — пояснил Геллер.Разработчик также обратил внимание на то, что большинство каналов, которые приводят в пример как неудаленные, — это внутренние приложения знакомств, через которые люди просто общаются. По его словам, террористы и мошенники могут пользоваться любыми каналами связи, но это не значит, что надо закрывать почту или СМС."Большинство каналов, которые приводятся в пример того, что их не удаляют — это куча внутренних приложений знакомств. Это просто канал, через который люди общаются. Такой же, как почта или СМС. Террористы и мошенники могут этими каналами пользоваться. Но это же не значит, что надо закрывать почту как таковую. И удалять приложения для знакомств, где сидят около 13 миллионов человек, для которых это часть рекламного бизнеса или досуга, вряд ли целесообразно", — заявил Геллер.Подытоживая, эксперт предположил, что государство и Telegram в очередной раз просто не договорились, и Дуров получил то, что получил.Ранее ФСБ предъявило обвинение сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. В ведомстве указали, что многочисленные каналы, чаты и боты в мессенджере активно используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, но они не были удалены.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.

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новости, испания, россия, павел дуров, youtube, украина.ру, telegram, мир без границ