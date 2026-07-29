Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами - 29.07.2026 Украина.ру
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Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами
Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами - 29.07.2026 Украина.ру
Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами
Владимир Зеленский решил сделать приятно президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T18:54
2026-07-29T18:54
новости
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Зеленский заявил, что во время разговора с Макроном предложил направить украинских специалистов для помощи в тушении масштабных лесных пожаров во Франции. "При этом у Украины нет ни современной техники для тушения лесных пожаров, ни особых технологий, недоступных Парижу. "Помогать" Киев может разве что непрошеным советом", - сказано в публикации.Президент Франции на наделе собирал совещание с членами правительства и выезжал на места, где бушуют пожары. Франция не может с ними справиться длительное время - как и соседняя Испания. В обеих странах ЕС объявлены мобилизационные мероприятия, людей эвакуируют из домов, на которые нацелились грабители.Франция является крупным военным спонсором киевского режима, открыто прославляющего коллаборационистов и поддерживающего неонацистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, украина, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина.ру, ес, пожар
Новости, Франция, Украина, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина.ру, ЕС, пожар

Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами

18:54 29.07.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Public domain
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Владимир Зеленский решил сделать приятно президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Зеленский заявил, что во время разговора с Макроном предложил направить украинских специалистов для помощи в тушении масштабных лесных пожаров во Франции.

"При этом у Украины нет ни современной техники для тушения лесных пожаров, ни особых технологий, недоступных Парижу. "Помогать" Киев может разве что непрошеным советом", - сказано в публикации.
Президент Франции на наделе собирал совещание с членами правительства и выезжал на места, где бушуют пожары. Франция не может с ними справиться длительное время - как и соседняя Испания. В обеих странах ЕС объявлены мобилизационные мероприятия, людей эвакуируют из домов, на которые нацелились грабители.
Франция является крупным военным спонсором киевского режима, открыто прославляющего коллаборационистов и поддерживающего неонацистов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля
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