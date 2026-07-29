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Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами
Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами - 29.07.2026 Украина.ру
Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами
Владимир Зеленский решил сделать приятно президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T18:54
2026-07-29T18:54
2026-07-29T18:54
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Зеленский заявил, что во время разговора с Макроном предложил направить украинских специалистов для помощи в тушении масштабных лесных пожаров во Франции. "При этом у Украины нет ни современной техники для тушения лесных пожаров, ни особых технологий, недоступных Парижу. "Помогать" Киев может разве что непрошеным советом", - сказано в публикации.Президент Франции на наделе собирал совещание с членами правительства и выезжал на места, где бушуют пожары. Франция не может с ними справиться длительное время - как и соседняя Испания. В обеих странах ЕС объявлены мобилизационные мероприятия, людей эвакуируют из домов, на которые нацелились грабители.Франция является крупным военным спонсором киевского режима, открыто прославляющего коллаборационистов и поддерживающего неонацистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина.ру, ес, пожар
Новости, Франция, Украина, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина.ру, ЕС, пожар
Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами
Владимир Зеленский решил сделать приятно президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Зеленский заявил, что во время разговора с Макроном предложил направить украинских специалистов для помощи в тушении масштабных лесных пожаров во Франции.
"При этом у Украины нет ни современной техники для тушения лесных пожаров, ни особых технологий, недоступных Парижу. "Помогать" Киев может разве что непрошеным советом", - сказано в публикации.
Президент Франции на наделе собирал совещание с членами правительства и выезжал на места, где бушуют пожары. Франция не может с ними справиться длительное время - как и соседняя Испания. В обеих странах ЕС объявлены мобилизационные мероприятия, людей эвакуируют из домов, на которые нацелились грабители.
Франция является крупным военным спонсором киевского режима, открыто прославляющего коллаборационистов и поддерживающего неонацистов.
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