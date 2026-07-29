https://ukraina.ru/20260729/29-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081972218.html

29 июля 2026 года, вечерний эфир

29 июля 2026 года, вечерний эфир - 29.07.2026 Украина.ру

29 июля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.07.2026

2026-07-29T18:35

2026-07-29T18:35

2026-07-29T18:35

украина

лнр

рамиль замдыханов

коммунистическая партия

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Тема дня Новороссии. Безопасность учащихся, поступление в 10 класс, восстановление луганских школ. Гость: Евгений Мирошниченко – министр образования и науки ЛНР.* Знай наше: История Владимира Дегтярёва – советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Донецкого областного комитета Коммунистической партии.* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов – журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру.

украина

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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