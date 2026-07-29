29 июля 2026 года, вечерний эфир - 29.07.2026 Украина.ру
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29 июля 2026 года, вечерний эфир
29 июля 2026 года, вечерний эфир - 29.07.2026 Украина.ру
29 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.07.2026
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коммунистическая партия
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Сегодня в эфире:* Тема дня Новороссии. Безопасность учащихся, поступление в 10 класс, восстановление луганских школ. Гость: Евгений Мирошниченко – министр образования и науки ЛНР.* Знай наше: История Владимира Дегтярёва – советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Донецкого областного комитета Коммунистической партии.* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов – журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру.
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украина, лнр, рамиль замдыханов, коммунистическая партия, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, ЛНР, Рамиль Замдыханов, коммунистическая партия, Украина.ру, Новороссия сегодня

29 июля 2026 года, вечерний эфир

18:35 29.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Тема дня Новороссии. Безопасность учащихся, поступление в 10 класс, восстановление луганских школ. Гость: Евгений Мирошниченко – министр образования и науки ЛНР.

* Знай наше: История Владимира Дегтярёва – советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Донецкого областного комитета Коммунистической партии.

* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов – журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру.
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