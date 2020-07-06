Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом 5 июля сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская»

Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — заявил Неижпапа.

По его словам, Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, отметил Неижпапа.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — подчеркнул он.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенные в 1988 году. В США также сообщали о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.