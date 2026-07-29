https://ukraina.ru/20260729/voennyy-ekspert-mikhail-onufrienko-vs-rf-vozmut-druzhkovku-v-kleschi-kogda-vzlomayut-oboronu-vsu-u-1081969579.html
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВС РФ возьмут Дружковку в клещи, когда взломают оборону ВСУ у Торского
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВС РФ возьмут Дружковку в клещи, когда взломают оборону ВСУ у Торского - 29.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВС РФ возьмут Дружковку в клещи, когда взломают оборону ВСУ у Торского
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-29T17:37
2026-07-29T17:37
2026-07-29T17:37
эксклюзив
константиновка
харьков
славянск
михаил онуфриенко
украина.ру
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Сейчас бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. Зачистка освобожденной несколько недель назад Константиновки продолжается. Штурм Константиновки длился порядка восьми месяцев. Я бы не стал ожидать, что мы быстрее справимся с Дружковкой. Там мощные укрепления, создававшиеся в течение 10 лет, входящие в цепь городов-крепостей от Славянска, до теперь ужа нашей Константиновки.В идеале мы должны взять Дружковку в клещи, если успешно будет развиваться наше наступление с запада, где мы взяли Торское и вышли в стык рек, вдоль которых выстроена оборона противника. Взломав ее, мы можем охватывать Дружковку с трех сторон, чтобы с наименьшими потерями приступить к ее штурму.Что касается ситуации в районе Доброполья, то в Шевченко, которое расположено южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел. Крайнее из них – село Светлое - находится с другой стороны балки Водяной Яр. Это широкая водная преграда.По сообщениям с мест бои продолжаются на северных окраинах Шевченко. Пока оно не находится под нашим уверенным контролем и не зачищено до конца. Продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует.Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы пока еще полностью не зачистили.
https://ukraina.ru/20260728/1081922854.html
константиновка
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, константиновка, харьков, славянск, михаил онуфриенко, украина.ру
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВС РФ возьмут Дружковку в клещи, когда взломают оборону ВСУ у Торского
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру.
Сейчас бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. Зачистка освобожденной несколько недель назад Константиновки продолжается. Штурм Константиновки длился порядка восьми месяцев. Я бы не стал ожидать, что мы быстрее справимся с Дружковкой. Там мощные укрепления, создававшиеся в течение 10 лет, входящие в цепь городов-крепостей от Славянска, до теперь ужа нашей Константиновки.
В идеале мы должны взять Дружковку в клещи, если успешно будет развиваться наше наступление с запада, где мы взяли Торское и вышли в стык рек, вдоль которых выстроена оборона противника. Взломав ее, мы можем охватывать Дружковку с трех сторон, чтобы с наименьшими потерями приступить к ее штурму.
Что касается ситуации в районе Доброполья, то в Шевченко, которое расположено южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел. Крайнее из них – село Светлое - находится с другой стороны балки Водяной Яр. Это широкая водная преграда.
По сообщениям с мест бои продолжаются на северных окраинах Шевченко. Пока оно не находится под нашим уверенным контролем и не зачищено до конца. Продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует.
Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы пока еще полностью не зачистили.