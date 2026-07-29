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Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского

Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского - 29.07.2026 Украина.ру

Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского

Украина полностью зависима от западных поставок для сбития целей, летящих быстрее 500 км/ч. Об этом заявил советник Офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T19:24

2026-07-29T19:24

2026-07-29T19:24

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По его словам, для таких целей как реактивная "Герань" и "Бандероль" не подходят украинские дроны-перехватчики и турели, нужны только зенитные ракеты.Власюк также заявил, что применение дорогих ракет ПВО против сравнительно дешевых средств поражения создает серьезную экономическую проблему: стоимость одной ракеты ЗРК Patriot достигает миллионов долларов, тогда как цена большинства атакующих целей значительно ниже.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, украина.ру, офис президента, зрк patriot, военная помощь украине, пво