https://ukraina.ru/20260729/ukraina-polnostyu-zavisima-ot-zapadnykh-postavok---sovetnik-zelenskogo-1081972806.html
Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского
Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского - 29.07.2026 Украина.ру
Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского
Украина полностью зависима от западных поставок для сбития целей, летящих быстрее 500 км/ч. Об этом заявил советник Офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T19:24
2026-07-29T19:24
2026-07-29T19:24
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По его словам, для таких целей как реактивная "Герань" и "Бандероль" не подходят украинские дроны-перехватчики и турели, нужны только зенитные ракеты.Власюк также заявил, что применение дорогих ракет ПВО против сравнительно дешевых средств поражения создает серьезную экономическую проблему: стоимость одной ракеты ЗРК Patriot достигает миллионов долларов, тогда как цена большинства атакующих целей значительно ниже.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, украина.ру, офис президента, зрк patriot, военная помощь украине, пво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Офис президента, ЗРК Patriot, военная помощь Украине, ПВО
Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского
Украина полностью зависима от западных поставок для сбития целей, летящих быстрее 500 км/ч. Об этом заявил советник Офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, для таких целей как реактивная "Герань" и "Бандероль" не подходят украинские дроны-перехватчики и турели, нужны только зенитные ракеты.
Власюк также заявил, что применение дорогих ракет ПВО против сравнительно дешевых средств поражения создает серьезную экономическую проблему: стоимость одной ракеты ЗРК Patriot достигает миллионов долларов, тогда как цена большинства атакующих целей значительно ниже.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.