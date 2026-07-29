Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского - 29.07.2026 Украина.ру
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Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского
Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского - 29.07.2026 Украина.ру
Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского
Украина полностью зависима от западных поставок для сбития целей, летящих быстрее 500 км/ч. Об этом заявил советник Офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T19:24
2026-07-29T19:24
новости
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военная помощь украине
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По его словам, для таких целей как реактивная "Герань" и "Бандероль" не подходят украинские дроны-перехватчики и турели, нужны только зенитные ракеты.Власюк также заявил, что применение дорогих ракет ПВО против сравнительно дешевых средств поражения создает серьезную экономическую проблему: стоимость одной ракеты ЗРК Patriot достигает миллионов долларов, тогда как цена большинства атакующих целей значительно ниже.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, украина.ру, офис президента, зрк patriot, военная помощь украине, пво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Офис президента, ЗРК Patriot, военная помощь Украине, ПВО

Украина полностью зависима от западных поставок - советник Зеленского

19:24 29.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / АрміяInform
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© commons.wikimedia.org / АрміяInform
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Украина полностью зависима от западных поставок для сбития целей, летящих быстрее 500 км/ч. Об этом заявил советник Офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, для таких целей как реактивная "Герань" и "Бандероль" не подходят украинские дроны-перехватчики и турели, нужны только зенитные ракеты.

Власюк также заявил, что применение дорогих ракет ПВО против сравнительно дешевых средств поражения создает серьезную экономическую проблему: стоимость одной ракеты ЗРК Patriot достигает миллионов долларов, тогда как цена большинства атакующих целей значительно ниже.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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