Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Гражданам России для победы необходимо объединиться и занять общую позицию. Об этом 29 июля заявил зампред Совбеза РФ - председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Медведев также он сказал:
🔹 Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать;
🔹 Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого;
🔹 Против России ввели около 30 тысяч санкций, давление идет "со всех углов", такого нет ни в одной стране;
🔹Сохранение России — общая задача всех политических сил страны;
🔹 Запад считал, что Россию удастся подчинить своей воле, но ему этого не удалось.
🔹 Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать;
🔹 Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого;
🔹 Против России ввели около 30 тысяч санкций, давление идет "со всех углов", такого нет ни в одной стране;
🔹Сохранение России — общая задача всех политических сил страны;
🔹 Запад считал, что Россию удастся подчинить своей воле, но ему этого не удалось.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля
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