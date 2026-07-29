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Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев

Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев - 29.07.2026 Украина.ру

Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев

Гражданам России для победы необходимо объединиться и занять общую позицию. Об этом 29 июля заявил зампред Совбеза РФ - председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T18:43

2026-07-29T18:43

2026-07-29T18:43

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Медведев также он сказал:🔹 Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать;🔹 Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого;🔹 Против России ввели около 30 тысяч санкций, давление идет "со всех углов", такого нет ни в одной стране;🔹Сохранение России — общая задача всех политических сил страны;🔹 Запад считал, что Россию удастся подчинить своей воле, но ему этого не удалось.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, дмитрий медведев, совбез, украина.ру, единая россия, когда закончится сво: прогнозы