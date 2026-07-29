Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев - 29.07.2026 Украина.ру
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Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев
Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев - 29.07.2026 Украина.ру
Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев
Гражданам России для победы необходимо объединиться и занять общую позицию. Об этом 29 июля заявил зампред Совбеза РФ - председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T18:43
2026-07-29T18:43
новости
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единая россия
когда закончится сво: прогнозы
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Медведев также он сказал:🔹 Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать;🔹 Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого;🔹 Против России ввели около 30 тысяч санкций, давление идет "со всех углов", такого нет ни в одной стране;🔹Сохранение России — общая задача всех политических сил страны;🔹 Запад считал, что Россию удастся подчинить своей воле, но ему этого не удалось.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, дмитрий медведев, совбез, украина.ру, единая россия, когда закончится сво: прогнозы
Новости, Россия, Запад, Украина, Дмитрий Медведев, Совбез, Украина.ру, Единая Россия, когда закончится СВО: прогнозы

Сохранить Россию можно только победой в СВО - Медведев

18:43 29.07.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Федеральный просветительский марафон Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Гражданам России для победы необходимо объединиться и занять общую позицию. Об этом 29 июля заявил зампред Совбеза РФ - председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Медведев также он сказал:

🔹 Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать;

🔹 Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого;

🔹 Против России ввели около 30 тысяч санкций, давление идет "со всех углов", такого нет ни в одной стране;

🔹Сохранение России — общая задача всех политических сил страны;

🔹 Запад считал, что Россию удастся подчинить своей воле, но ему этого не удалось.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля
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