Беда не приходит одна. На фоне эпидемии коронавируса Украину захлёстывает еще и эпидемия туберкулеза, что является следствием медицинской реформы и общего ухудшения уровня жизни в стране

В среду, 1 июля, немецкий телеканал MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) опубликовал тревожный репортаж под названием «Белая чума» о распространении туберкулёза в странах восточной Европы. Одним из очагов опаснейшей болезни была названа Украина, откуда туберкулез распространяется по благополучной Европе, где еще недавно, как казалось, с этим заболеванием худо-бедно справились. Уничтожение украинской медицины: МВФ настаивает, «шакалы Сороса» свирепствуют, медики грозят забастовкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Для большинства из нас туберкулез — это что-то очень далекое, как чума. Это что-то из прошлых времен. Им могла болеть ваша бабушка после Второй мировой войны. В то время больных помещали в специальные противотуберкулезные санатории, где они излечивались, если повезет. Казалось бы, сегодня туберкулез или, как его называют, «белая смерть» или чахотка, — это история. Но это не так! Туберкулез и сейчас уносит жизни многих людей. По данным ВОЗ, только в 2018 году около 10 миллионов человек заболели туберкулезом, а 1,5 миллиона человек умирают от этого инфекционного заболевания ежегодно. В Европе туберкулез особенно распространен в бывших советских республиках: в Беларуси, на Украине и в Республике Молдова. В каком-то смысле — это у нас на пороге», — с тревогой сообщают немецкие журналисты.

Подчеркивая, что это заболевание излечимо, авторы репортажа сообщают, что украинские пациенты не могут получить квалифицированную помощь из-за дороговизны препаратов на Украине. И поэтому некоторые из них едут за медицинской помощью в Германию.

«Один из таких пациентов — 36-летний Евгений Т. из Украины. Он не смог получить медицинскую помощь у себя в стране и самостоятельно приехал в Германию, где уже два года проходит лечение в специализированной клинике легочных заболеваний в городе Борстель, в земле Шлезвиг-Гольштейн. В августе его должны выписать», — сообщают журналисты.

Один из врачей этой клиники, доктор Кристоф Ланге, нередко сам бывает на Украине и в других странах Восточной Европы, где посещает больных туберкулезом и пытается им помочь. Одна из таких пациенток — 32-летняя жительница Харькова Елена с тяжелой формой туберкулеза, муж которой уже скончался от этого заболевания. Доктор Ланге утверждает, что харьковские врачи не могут ей помочь из-за отсутствия у них должного опыта и средств даже на аппарат искусственной вентиляции легких для насыщения крови кислородом.

Журналисты немецкого телеканала обещают взять под свой контроль случай харьковской пациентки, но, естественно, единичные гуманитарные акции не в состоянии решить проблему системного характера — проблему десятков тысяч украинских пациентов, а потенциально — проблему сотен тысяч окружающих их людей.

Немецких врачей беспокоит вероятность распространения этого заболевания, поэтому некоторые из них, по мере возможностей, пытаются остановить его «на дальних подступах», занимаясь и украинскими пациентами. Однако украинских инициаторов медицинской реформы эта опасность, кажется, не волнует. Денег нет, но вы лечитесь. На Украине решили пересмотреть медицинскую реформу © president.gov.ua

В апреле этого года на Украине начался второй этап медицинской реформы, в ходе которого стали закрывать противотуберкулезные медицинские учреждения, урезая им финансирование. В рамках реформы сократили и врачей-фтизиатров в районных больницах. По планам реформаторов, в каждой области должно остаться лишь по одному фтизиатрическому центру вместо туберкулезных диспансеров, которых было в среднем 3-4 на область. Главный врач Черкасского противотуберкулезного диспансера Мирон Олейник категорически не согласен с такой подходом к лечению туберкулеза.

«После начала действия реформы схема лечения туберкулезных больниц должна измениться. На стационаре больные будут пребывать лишь около 30 дней, после чего — проходить амбулаторное лечение. Проблема в том, что 30 дней мало, чтобы сделать форму туберкулеза безопасной и не заразной для окружающих. Обычно у нас лечатся от двух месяцев до нескольких лет», — говорит Олейник.

Он утверждал также, что уже в марте им пришлось сократить штат с 500 до 300 сотрудников диспансера.

В это же время на Закарпатье ликвидировали единственный в регионе тубдиспансер, который находится в Иршавском районе в селе Долгое. Всем сотрудникам дали приказ освободить свои места до 1 апреля, а сам тубдиспансер, в котором проходили лечение 58 человек с костной формой туберкулеза, закрыть.

Подобная ситуация сложилась и с Запорожским региональным клинически лечебно-диагностическим центром, где в апреле закрыли стационар, а 74 человека с открытой формой туберкулеза, которые являются опасными для окружающих, оказались на улице.

Вскоре персонал центрального тубдиспансера Луцка записал видеообращение по ситуации с финансированием. По словам луцких врачей, даже сократив количество персонала почти на 30% и «оптимизировав» все, что можно, нынешнего государственного финансирования не хватает даже на зарплаты персонала, не говоря уже о препаратах.

В конце апреля министр здравоохранения Максим Степанов, критикуя реформу Ульяны Супрун, говорил, что дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%.

Он прогнозировал рост заболеваемости туберкулезом в течение 2-3 лет на 30%, рост уровня смертности среди заболевших, а также массовое увольнение медицинского персонала. Президент Зеленский тем временем не может определиться: в разных заявлениях он то критикует медицинскую реформу, то обязуется довести ее до конца. На время карантинных мер реформу приостановили, но не отказались от нее. Прощай, украинская медицина! © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сейчас в год по Украине фиксируют примерно 27 тысяч новых случаев заболевания туберкулезом и рецидивов. Около 3700 украинцев ежегодно умирают от этой болезни, а ежедневно — 10-12 пациентов. При этом около 23% случаев заболевания в Украине не выявляются. Украина с 2014 года входит в пятерку лидеров в Европе по количеству больных туберкулезом — особенно мультирезистентным его формам, при которых микобактерии туберкулеза имеют устойчивость к двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам — изониазиду и рифампицину.

Сейчас существенно увеличить заболеваемость туберкулезом могут как карантин, так и сам коронавирус.

Во-первых, иммунитет тысяч людей, пусть и переболевших коронавирусом в легкой форме, будет ослаблен, а организм будет более уязвимым для других инфекций. Подобная ситуация сложилась в СССР после войны, когда и началось массовое строительство противотуберкулезных санаториев. Здоровье миллионов военных и гражданских, получивших ранения и недоедавших в годы войны, было ослабленным и особо уязвимым к инфекции.

Во-вторых, система здравоохранения получит «отложенный удар», так как во время карантина многие больные туберкулезом не обращались за помощью и диагностикой, а внимание врачей было сосредоточено на коронавирусной инфекции. Как следствие, будет больше случаев запущенных заболеваний туберкулезом.

Международная организация «Стоп туберкулез» (Stop TB Partnership) в мае опубликовала результаты моделирования ситуации с туберкулезом в условиях карантина из-за Covid-19. Ситуацию моделировали на трех странах с наибольшими темпами распространения заболевания: Кении, Индии и Украине. По словам исследователей, в последующие пять лет (2020-2025) могут возникнуть дополнительно 6,3 миллиона случаев туберкулеза, которые вызовут дополнительно 1,4 миллиона смертей, преимущественно в наиболее неблагополучных странах, к которым относится, к сожалению, и Украина.

Помимо неолиберальной медицинской реформы Ульяны Супрун, есть и другие факторы, косвенно влияющие на рост заболеваемости. Туберкулез — болезнь бедных и наиболее уязвимыми являются люди с ослабленной иммунной системой, в первую очередь те, кому не хватает средств на полноценное питание и те, кто вынужден жить зимой в холодных и сырых помещениях. Таким образом, рост цен на газ и отопление (по требованию МВФ), рост цен на продукты питания тоже способствуют распространению туберкулеза. Еще больше ситуацию может ухудшить карантин, так как тысячи украинцев остались без работы на родине или не могут выехать на заработки заграницу.

Как коронавирус, так и карантин, а также неолиберальная медицинская реформа и общее падение уровня жизни могут произвести кумулятивный эффект, создав «тепличные условия» для туберкулеза на Украине. Усугубляет ситуацию и нехватка профессионалов в системе здравоохранения, что отмечают и немецкие журналисты в своем репортаже. Второй этап украинской медреформы. Новый шаг в пропасть © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Советские кадры уже, грубо говоря, заканчиваются — они выходят на пенсию, а молодые профессионалы предпочитают искать работу заграницей. По этой причине группа депутатов фракции «Голос» во главе с последовательницей Ульяны Супрун Инной Совсун планируют закрыть недоукомплектованные медицинские заведения интернами, дав им право лечить пациентов без каких-либо последствий и ответственности за свои ошибки.

Речь идет о законопроекте №3671, который предполагает возможность оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения лицами, которые не находятся с больницей в трудовых отношениях, то есть не оформленных на работу официально. Такая инициатива может еще больше дискредитировать официальную систему здравоохранения.

Как следствие, люди будут заниматься самолечением и чаще прибегать к услугам разных шарлатанов и доморощенных знахарей. Это будет касаться и больных туберкулезом, многие из которых — представители социально незащищенных категорий населения и бывшие заключенные (украинские места заключения являются крупным рассадником заболевания).

Если таким энтузиастам, как немецкий доктор Ланге, и Всемирной организации здравоохранения не удастся остановить туберкулез на Украине «на дальних подступах», тогда скорее всего европейские страны попытаются максимально отгородиться от очага распространения инфекции. Проще говоря, «евроинтеграционные реформы» в области медицины могут обернуться для Украины формированием «чумного» гетто, где палочку Коха и коронавирус будут отгонять заклинаниями или лечить подорожником.