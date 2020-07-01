«Все выходные с Андреем проводим встречи с нашими ячейками. Начинаем готовить регионы к выборам. Что-то подсказывает — эти местные выборы будут очень интересными», — написал в Facebook вечером в воскресенье глава центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин.

Зеленский санкционировал убийства. На Украине появились тонтон-макуты
Зеленский санкционировал убийства. На Украине появились тонтон-макуты
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Действительно, судя по ленте новостей в Telegram-канале или на сайте «Нацкорпуса», 25 июня лидер партии Андрей Билецкий посетил Одессу и провел встречу с местным активом партии (а также дал интервью местному видеоблогеру Станиславу Домбровскому, который перед этим опубликовал видеозапись с угрозами убийства в адрес Анатолия Шария, его жены и ближайших сподвижников), а 26 июня выступил перед активом киевского отделения партии.

По сути, «Нацкорпус» начал свою избирательную кампанию уже на прошлой неделе, проведя целую серию уличных акций против своих оппонентов из Партии Шария — от избиений (Черкассы, Житомир, Харьков) до массовых маршей (Запорожье, Харьков).

Война улицы как политтехнология. Неонацисты Украины идут во власть
© nationalcorps.org

Продолжением этой линии очевидно является и массовый марш в столице страны, который «Нацкорпус» анонсировал через свои медиаресурсы: «2 июля в Киеве начнется массовое шествие «Национального корпуса» и союзнических патриотических организаций против засилья прокремлевских сил в украинской политике! Мы идем к Службе безопасности Украины и Министерству юстиции требовать решительных действий по кремлевским агентам — ОПЗЖ и Партии Шария!»

При этом нельзя не отметить, что электоральные возможности «азовской» партии пока что достаточно скромны. Стоит отметить, что большинство социологов даже не включает «Национальный корпус» в опросы из-за мизерности рейтингов. Исключение — Киевский международный институт социологии (КМИС).

Весьма репрезентативный (4024 телефонных интервью) опрос КМИС, проведенный с 17 по 25 апреля, показал, что на выборах в Раду за «Нацкорпус» отдали бы голоса 0,4% от числа всех опрошенных, 0,5% от числа тех, кто собирается идти на выборы и 0,8% от числа тех, кто собирается идти на выборы и определился со своим кандидатом. Это величина на уровне статистической погрешности.

Другой опрос, проведенный КМИС c 24 мая по 4 июня (4000 телефонных интервью), показал в целом аналогичный уровень поддержки «Нацкорпуса» — соответственно, 0,5%, 0,5% и 0,7%.

Понятно, что это данные в среднем по стране, по регионам они несколько различаются, но все же — это очень мало. Тем более, что даже с преодолением 5% барьера можно завести в Верховную Раду (где половина из 450 депутатов избирается по партийным спискам) целую фракцию, но на выборах в местные советы (где обычно несколько десятков депутатов) это даст в лучшем случае 1 — 2 мандата.

Война улицы как политтехнология. Неонацисты Украины идут во власть
© 24tv.ua

Пока что самый впечатляющий успех «Нацкорпуса» — это выборы, прошедшие 28 декабря 2018 года в Чигиринской объединенной территориальной громаде (ОТГ) в Черкасской области, на которых партия набрала 7,02% и получила три мандата (11,54% от общего числа депутатов в совете ОТГ). Но это исключение на общем фоне провальных для сподвижников Билецкого выборов — еще пара депутатов в ОТГ, ни одного на уровне советов крупных городов, не то что даже областей.

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить
Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить

Даже совместный со «Свободой», «Правым сектором»* и «Державнической инициативой Яроша» поход на парламентские выборы 21 июля 2019 года принес националистам «на круг» лишь 2,15%, или 315,5 тыс. голосов. И то, сравнивая эти цифры с тем, что кандидат в президенты Руслан Кошулинский при поддержке тех же партий (но без «Нацкорпуса») набрал 31 марта 2019 года 307,2 тыс. голосов), напрашивается вывод, что поддержка Билецкого на выборах в Верховную Раду мало что принесла.

Скорее всего, Нацкорпус попытается разжечь в обществе «угрозу сепаратизма», что может дать какие-то шансы на прохождение неонацистского движения в местные советы, тем более, если при этом функционерам партии удастся создать на этой почве коалицию с другими ультраправыми организациями.

Гораздо интересней электоральные перспективы главного оппонента «Нацкорпуса» в лице Партии Шария. На парламентских выборах 21 июля 2019 года свежеиспеченная политическая сила с ходу получила 2,23% или 327,2 тыс. голосов. Немногим, но все же больше, чем объединенные националисты.

Война улицы как политтехнология. Неонацисты Украины идут во власть
© ukrop-ua.net

По данным опроса КМИС, проведенного за 24 мая — 4 июня, на выборах в Раду за Партию Шария проголосовало бы 2,9% от числа всех опрошенных, 3,3% от числа тех, кто собирается идти на выборы и 4,7% от числа тех, кто собирается идти на выборы и определился со своим кандидатом. Месяцем раньше цифры были скромнее — соответственно, 2,1%, 2,3% и 3,6%.

Краской и кровью: как националисты возвращали себе улицу в Харькове и Запорожье
Краской и кровью: как националисты возвращали себе улицу в Харькове и Запорожье
© Facebook, Немічев Костянтин

Если брать другую известную социологическу службу — Социологическую группу «Рейтинг» — последний раз она проводила общеукраинский опрос с 10 по 12 апреля, и по его данным, Партия Шария получила бы тогда на парламентских выборах 2,0% от числа всех опрошенных, 2,3% от числа тех, кто собирается идти на выборы и 2,9% от числа тех, кто собирается идти на выборы и определился со своим кандидатом.

По регионам Юго-Востока, очевидно, эти цифры выше. Точных цифр нет, но супруги Шарий в последние дни репостят в Telegram данные неких «закрытых опросов», согласно которым в Запорожской области их партию готовы поддержать 7,2% от числа тех, кто собирается идти на выборы и определился со своим кандидатом, в Одесской области — 7,9% (причем конкретно в Одессе якобы и подавно 11,3%). Понятно, что проверить эти данные никак нельзя, но вполне можно допустить схожий уровень электоральных симпатий.

Стоит отметить, что у Партии Шария, как и у «Нацкорпуса», есть ощутимый в электоральном плане минус — отсутствие внятной программы действий в экономической и социальной сфере, людей с конкретными достижениями в этих сферах и т.д. Та же «Свобода» этим еще может похвастаться, поэтому и имеет свои фракции в городских и областных советах, причем не только на западе страны, но и в центре.

Год назад, накануне парламентских выборов, я прогнозировал в статье на сайте Украина.ру, что Партия Шария может получить свои пару процентов голосов, однако далее деятельность этого политтехнологического проекта будет заморожена: «…Флешмобы с красными шариками прекратятся, собранные люди разбредутся. Партия тихо прикроется, хотя и будет держаться в резерве "на всякий случай"».

Так и произошло. После 21 июля 2019 года активность людей с красными шариками резко сошла на нет… пока вдруг не активизировалась 17 июня с митингом под Офисом президента Украины, на который со всех регионов свозили автобусами активистов.

Объяснить, почему надо голосовать за людей с красными шариками и их матерящегося вождя-видеоблогера, а не за солидных людей из списков «Оппозиционного блока», «Оппозиционной платформы — За жизнь» или местной «партии мэров», довольно сложно. Поэтому оба движения заинтересованы оптимально прямо под выборы раскрутить конфликт, поляризуя общество и заставляя людей голосовать не за кандидата с внятной программой, а за «самого радикального борца с ватниками» или, наоборот, «самого яростно орущего в мегафон борца с националистами».

По прайсу или убеждениям? Нацкорпус анонсировал в пятницу, 26 июня, неонацистский террор на улицах Украины
По прайсу или убеждениям? Нацкорпус анонсировал в пятницу, 26 июня, неонацистский террор на улицах Украины
© g.io.ua

Удивительным образом, но «Нацкорпус» и Партия Шария играют сейчас как электоральные близнецы. Впрочем, накануне прошлогодних парламентских выборов такая своеобразная  наблюдалась в Харькове между коалицией праворадикалов и «партией плохих Ген» (Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова с их «партией мэров»), когда возник конфликт вокруг памятника Георгию Жукову.

А избитые в ходе этого противостояния люди — это уже «побочный эффект политтехнологий».

* Деятельность организаций запрещена в РФ

 