«Антимайдан» по версии Шария: как в Киеве «отбивали» улицу у националистов

В среду, 17 июня, в центре Киева съехавшиеся со всей страны сторонники партии Шария провели акцию, требуя к себе внимания главы государства. После завершения митинга произошла серия стычек с националистами, победу в которых «красно-белые»(цвета партии) присудили себе

«Сегодня пришло время показать, сколько нас. Нас несколько тысяч!… Наша задача — кричать громче!» — резюмировал уже под конец акции оратор, заводивший толпу с мегафоном.

Действительно, судя по видеотрансляции, которую вел телеканал «НАШ», давая периодически «наезды» на толпу, собралось около тысячи человек. Протесты в Киеве. «Немой президент — не мой президент» © скриншот видео НАШ

Однако уже днем появились фотографии акции с высоты птичьего полета в момент, когда митингующие строились в колонну для марша к зданию МВД. По этим фото можно смело говорить, что тысяча человек — это предельно максимальная оценка. Что касается МВД, пока от него официальной оценки митингующих нет.

Журналист «Украинской правды», присутствовавшей на месте событий, оценил число собравшихся полиции в примерно 500 человек. Сам Анатолий Шарий счёл это тенденциозным занижением явки. Но вот позже, в 13:30, издание «Страна» привело предварительную оценку главы полиции Киева Андрея Крищенко — «до 500 человек» на акции сторонников Шария, «более 100» на акции их противников.

Дружественный Шарию ресурс Klymenko Time дал по итогам акции такую оценку: «Количество участников. Сложно сказать точно. Полиция со своими «500 участников» занижает цифры. У нас работали 2 человека, каждый с опытом съемок «в поле». Работали в разных точках, и оценки их тоже разнились — от 700 человек до нескольких тысяч. Подождем цифры организаторов».

Шоб вы понимали "массовость" этого цирка с истеричным тамадой. Сравнивайте это с тем, о чем будут втирать Шарий с Азировым после….

Реально моя оценка в 500 человек была преувеличена. 200-300 максимум. pic.twitter.com/npsAohUnLG — Ukraine (@fireees) June 17, 2020

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Впрочем, про оценку организаторов мы уже видели выше.

Люди съехались на митинг из разных регионов — в толпе был заметен крупный плакат с надписью «Кременчуг», при перекличке звучали названия Киева, Одессы и Запорожья, выступали представители Одессы, Харькова и Винницы, после окончания митинга при делении на группы из городов были неоднократно слышны упоминания Николаева и т.д.

Судя по реакции на перекличку городов, устроенную в начале акции, самой многочисленной (или горластой) была делегация из Одессы, и потом «зажигавшая» на протяжении всего митинга. Впрочем, это неудивительно: в прошлом году, когда сторонники Партии Шария проводили автопробеги в разных городах, одна из крупнейших была как раз в Одессе.

Добирались митингующие в Киев на сегодняшний митинг достаточно организованно, хотя Шарий анонсировал акцию лишь 15 июня.

«Нас приехало три автобуса», — заявила выступавшая представительница делегации из Винницы. «Вова, выходи!». Митингующие в Киеве требуют от Зеленского выполнения предвыборных обещаний © скриншот видео НАШ

Судя по трансляции «НАШего», в возрастном и половом разрезе публика на митинге собралась самая разная, но преобладали мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Благодаря преобладанию молодых людей, красному цвету знамен и футболок и дружному скандированию лозунгов, митинг сторонников Шария напоминал акцию комсомольцев.

Нельзя не отметить, что на этом митинге — так же, как на акциях у Шевченковского районного суда Киева в поддержку Сергея Стерненко, в пику которой и собрались адепты Партии Шария — царил культ личности их вождя. Например, скандирование «Кто мы? Шарий!», «Шарий придет — вас всех вы…т!» (отсылка к популярному у националистов лозунгу «Бандера придет — порядок наведет!») и просто «Шарий!» Колонна, марширующая под крики «Шарий! Шарий!», сильно смахивала на секту.

Второе, что не могло не удивить, — обилие пафоса в адрес собравшихся: «У нас благородные сердца», «Друзья, я смотрю в ваши благородные глаза», «Люди под нашими благородными знаменами». Все это контрастировало со стилем, выбранным для общения с оппонентами, например, дружным скандированием «Петухи!» и «Сокира — без яиц!».

Тем более, что кричать «мы вас не боимся!» противникам, которых отделял от акции сторонников Шария двойной кордон полиции и Нацгвардии (причем, судя по алым беретам, это был спецназ в лице бывшего «Беркута»), как-то странно. Особенно когда тот же оратор обращался затем к силовикам: «Правоохранительные органы, мы просим вас отодвинуть их дальше!» и заводил толпу криком: «Полиция — работать!»

Судя по онлайн-трансляциям, которые вели на YouTube и в мессенджерах активисты «Национального корпуса» и «Общества будущего» (новый бренд С14), полиция действительно не пропустила их на митинг «красно-белых». Хотя, даже с учетом мобилизации либерально-националистической партии «Демократическая секира», противников Шария собралось от силы под полсотни человек.

До драки дело так и не дошло, хотя в какой-то момент «Демократическая секира» достаточно успешно перекрикивала собравшихся на митинг вопросом «Где Шарий?» Насилие как цель. Почему ультрас будет всегда врагом украинского государства © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

Максимум, что удалось сделать противникам акции — закидать сторонников Шария яйцами. Уже после окончания митинга, когда начался марш к МВД, «хвост» колонны «красно-белых» атаковала с газовыми баллончиками группа националистов, на которых тут же набросились десятки крепких бойцов Нацгвардии — окружили, заблокировали и скрутили под дружное скандирование сторонников Шария «Мо-лод-цы!».

«Я не могу дышать»😂✌🏻🎈 Толпой да со спины привычнее. Привыкли за 6 лет pic.twitter.com/IhcwwBlJeF — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) June 17, 2020

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«Во время акции сопротивления шариевским реваншистам были задержаны 12 патриотов», — сообщалось в 14:48 в Telegram-канале «Национальных дружин».

Несколько позже, в 15:25, МВД Украины сообщило на официальной странице в Facebook: «Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек. При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу».

Руководитель киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин опубликовал в Telegram призыв к сторонникам прийти к Печерскому районному отделению полиции, куда доставили задержанных.

Вот это совмещение подчеркнутой брутальности («Вова, ты трус! Мы даем тебе еще десять минут!», «Сокира, мы даем вам минуту на то, чтобы уйти, время пошло!») с постоянной апелляцией к силовикам (скандирование в ходе шествия «Полиция, спасибо! Работай как сегодня!») несколько смущает. Вроде бы Партия Шария позиционирует себя как оппозиция власти? И тут же требует ее активной поддержки?

«Пока повторимся, главный итог дня — у радикалов отбили улицу, — сообщает по итогам акции Klymenko Time. — Да, с рядом оговорок, о которых мы сказали выше. Но это не умаляет сегодняшнего достижения».

Да, действительно, с рядом оговорок! Во-первых, как сообщается на странице Партии Шария в Одессе: «Скажем откровенно — такое огромное количество полицейских на улицах Киева во время массовых акций в последний раз мы видели разве что в день дебатов Порошенко и Зеленского». Во-вторых, такой момент: «Между тем правоохранители выпустили из кольца Евгения Карася и его людей. Их плотно держали правоохранители до самого конца акции».

А это ребята из, как мы понимаем, "службы безопасности" "Партии Шария". С футболками Sharij Team.



Выглядит эффектно. Очень хотелось бы посмотреть на общение этого человека с Карасем или Гудименко, кстати. pic.twitter.com/tEpO48oIOv — Klymenko Time (@KlymenkoTime) June 17, 2020

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Разумеется, на акции присутствовала охрана из крепких мужчин в футболках Sharij Team, заметная особенно уже в ходе шествия по улицам Киева. В Telegram-канал «Общества будущего» опубликована и их информация о том, из кого набрано боевое крыло Партии Шария: «Из них 50 — столичная ватная титушня ГО "Братья"». Очевидно, речь идет про существующую с 2016 года в Киеве общественную организацию под таким названием, впрочем, ничего не сообщавшей о своем участии в деятельности Партии Шария или связанных с ней акциях. Украина: Кабмин готовит «антикризисную программу 2.0», оппозиция требует восстановления отношений с Россией © Facebook, Кабінет Міністрів України

В любом случае, бойцы из Sharij Team пока что особо никак себя не проявили в реальном противостоянии с оппонентами. К слову — и пресловутые «титушки» образца 2013 года, набранные по секциям бокса и борьбы, обладали выдающейся спортивной подготовкой, но к уличной победе были способны только при поддержке полиции (пока она была).

Пока что единственный случай силового противостояния — драка, отмеченная полицией в 13:40 на станции метро «Театральная».

«По неофициальной информации, драка произошла между сторонниками партии Шария, который в среду митинговали в центре Киева, и националистами, приехавшими на контракцию "Шария — под плинтус"», — сообщает издание «Левый берег».

Кстати, позже лидер «Общества будущего» Евгений Карась опубликовал в Telegram фотографию сжигаемого флага Партии Шария, отбитого у активистов последней.

Что же это за «отбитая у радикалов улица», если все прошло при рекордной мобилизации полиции, а этих самых радикалов взяли в кольцо? Или речь про численную мобилизацию? Но ведь очевидно, что националисты путем мобилизации из регионов могут собрать в Киеве как минимум столько же, и даже гораздо больше. Так каким же образом у них «отбили улицу»?

Если сопоставить это с тем, что любое протестное движение на Украине за последние годы достаточно жестко и эффективно берется под контроль и подавляется СБУ (люди жалуются на то, что пристально отслеживается выезд каждого из города), и проведение тысячной акции в центре Киева не похоже на сбор участников со всей страны, возникает совсем неприятный вопрос. Не представлена ли нам «оппозиция его величества, а не оппозиция его величеству», как в известной фразе Павла Милюкова 1916 года?

Лидер «Демократической секиры» Юрий Гудименко (кстати, лично находившийся на месте событий у Офиса президента и инструктировавший там своих сторонников) еще утром сделал такой прогноз: «"Беркут" пи…т людей, Азаров записывает видеообращения, судов против активистов и политиков в день столько, что на все сходить не успеваешь, «Антимайдан» тоже в деле, только поменял название на Партию Шария, даже собирается там же, в Мариинском парке, а патриоты доругиваются между собой, чтобы снова собраться вместе на Майдане… Всё как в 2013-м. Интересно, чем закончится в этот раз».

С другой стороны, несложно представить, что активизация сторонников Шария автоматически переключит внимание оппозиции с Зеленского на «красно-белых», а президент будет наблюдать за уличным противостоянием двух сил. В то же время лозунги про «труса-президента», которому ставят условия с улицы «пророссийские активисты», заставят сплотиться вокруг главы государства умеренный и патриотический электорат.