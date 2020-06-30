В мире закончился период относительной стабильности, и жить как раньше уже не получится, говорят эксперты. На этом фоне окончательно уходит в прошлое однополярная система, но многополярная еще не родилась

Мир продолжает выходить из коронавирусного карантина, при этом во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что пандемия ускоряется. В то же время эксперты-экономисты говорят, что мы стоим на пороге самой масштабной за 80 лет (со времён Великой депрессии) рецессии, масштабного экономического кризиса.

История учит, что прежние экономические кризисы нередко заканчивались вооруженными конфликтами, которые позволяли перераспределить ресурсы, изменять политическое и экономическое устройство мировой системы.

Так было в начале 20-го века, когда мировой кризис перешел в Первую мировую войну, завершившуюся Революцией и Гражданской войной в России и распадом нескольких империй: Австро-Венгерской, Османской и т.д. Покой нам только снится. Эксперты о конфликтах в мире и отношениях Россия-Украина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Так было и в 30-е годы, когда Великая Депрессия перешла во Вторую Мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй: Франции, Великобритании, Португалии.

Сейчас в мире тоже продолжаются ожесточённые конфликты: США-Китай, Запад-Россия, Украина-Россия.

Однополярный мир закончился, многополярный — не начался

По мнению политического философа Ивана Никонова, мы живём в интересное время: конец однополярного мира. Еще недавно, отмечает эксперт, доминирование США было всеобщим и тотальным, сейчас этого точно нет. Но нет и центров силы, равных по геополитическому значению США.

Однополярный мир закончился, подчеркнул Никонов, но многополярный мир не наступил: «кто проявит инициативу и, если хотите, наглость сегодня, тот будет хозяином будущего».

«Считается, чтобы стать полноценным полюсом, необходимо обладать тремя компонентами: экономикой, военной мощью и привлекательной идеологией. Россия обладает военным паритетом, но нет экономического. Экономический паритет есть у Китая, но Китай, в отличие от США (и в прошлом СССР), не экспортирует свою идеологию. Его экспансия только экономическая.

Если Китай не начал идеологический экспорт, то в наши дни на наших глазах идеологическую привлекательность утрачивают США. Сегодня американцы не могут убедительно сказать: делайте то, что мы вам говорим, и вы будете такими же успешными, как мы», — заявил философ. Политический философ Никонов: Оруэлл не мог себе представить, как можно контролировать массы через Интернет © Facebook, Ivan Nikonov

Период относительной стабильности закончился

Геополитическая подоплёка нынешних конфликтов состоит в том, что система, которую привыкли называть Ялтинской, давно приказала долго жить и не отвечает реалиям нынешнего времени. Об этом говорит политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв. А учитывая проблему перехода от пятого к шестому технологическому укладу, будет резкий рост обострения ситуации, прогнозирует эксперт.

«Я думаю, что нас также ждёт горячая осень в США, где ни одна, ни другая сторона, похоже, не намерены признавать результаты выборов. К чему это может привести, мы знаем из собственного [украинского] опыта. Это может привести к серьезному гражданскому конфликту.

Поэтому период относительной стабильности закончился. Это связано в том числе и с коронавирусом. Жить как раньше (ни в бизнесе, ни в политике, ни в личной жизни) уже не получится», — уверен Золотарёв.

В то же время, напоминает он, любая война заканчивается миром, и эта турбулентность тоже должна привести к выработке каких-то новых норм.

«Жить по закону тайги мир не будет. Рано или поздно что-то должно прийти на смену этой Ялтинской системе, о которой я говорил. Потому есть кризис традиционных институтов вроде ООН и ВОЗ. Я тут просто не хочу выступать как Капитан Очевидность», — сказал политолог. Андрей Золотарёв: В будущем мы можем оказаться в «цифровом концлагере», а каким он будет, непонятно © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По его мнению, будет определённый период кризиса, когда демократия уступит многие позиции перед авторитаризмом: «это ближайшая перспектива, то, что нас ждёт».

«Но в итоге, любая проблема имеет две стороны. Поэтому мы рискуем попасть в "цифровой концлагерь", но цифровое общество также открывает новые возможности для демократии.

Воспользуется ли человечество этой возможностью, вопрос открыт. Но я думаю, что после кризиса в той или иной форме мы вернёмся к модифицированным демократическим институтам», - рассказал Золотарёв.

Элиты деградировали, а спецслужбы получили слишком много власти

У сегодняшних мировых конфликтов есть одна общая причина: рост непрофессионализма и некомпетентности правящих элит, чье поведение становится агрессивным и неуправляемым. В этом уверен политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Рост непрофессионализма элит и форма их кооптации находятся в кризисе. Одна из основных причин такой дезорганизации состоит в том, что спецслужбы, прежде всего США и Великобритании, по сути, вышли из-под контроля правительств.

Дональд Трамп не контролирует в полной мере спецслужбы США. То же самое и в Великобритании. Там очень сильные спецслужбы, но очень слабые правительства, которые заняты Брекзитом, делёжкой власти и постоянно пребывают в кризисе. И в этих условиях спецслужбы США и Великобритании проводят свою собственную, непонятно на каких основаниях, политику», — заявил Марков. Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

Еще одна причина мировой дестабилизации состоит в том, что элиты отрываются от населения, говорит политолог. Элиты становятся глобализированными, пытаются перейти к управляемому процессу в рамках глобального мира, а население сохраняется в рамках своих традиционных ценностей. В результате демократические институты во многом ликвидированы в западных странах, и правительства не отражают мнения большинства людей.

«Элиты очевидно проводят политику против интересов своего населения, и в этих условиях возникает бунт популистов, которые голосуют то за Брекзит, то за Трампа», — подчеркнул Марков.

В целом причина деградации элит в том, считает эксперт, что резко увеличилась роль денег и разницы в доходах, когда слишком многие вещи стали делаться именно с помощью денег, а традиционные институты гражданского общества (профсоюзы, ассоциации) оказались в кризисе.

«Общество превратилось из производителей в потребителей. Но если потребители объединены классовыми интересами, то потребители не объединены. Поэтому гражданское общество стало ослабляться, контроль над властью тоже стал резко ослабляться, элиты оказались предоставлены самим себе, закусили удила и стали проводить агрессивную политику», — сообщил политолог.