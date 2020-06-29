Разлив нефтепродуктов у берегов Одессы, случившийся в двадцатых числах июня 2020 года прямо у городских пляжей, не вызывает обеспокоенности ни у местных властей, ни у экологов. Полгода танкер Delfi, севший на мель, не могут отбуксировать в ближайший порт

Танкер Delfi потерпел крушение около одесского берега еще 22 ноября 2019 года. Городские власти обещали его убрать до начала курортного сезона, но не сложилось. Мэр города кивает на администрацию порта, те в свою очередь — на судовладельца. И бесхозная посудина ржавеет и разливает по побережью разноцветные пятна нефтепродуктов.

"Тридцатикилометровая пробка на въезд в Одессу в пятницу. Десятикилометровая пробка на выезд сейчас. Внутри длинных выходных затонувший танкер, вытекающая из него нефть и 400-метровое, медленно дрейфующее нефтяное пятно. В любой другой стране это назвали бы экологической катастрофой. Но в Украине нет. Люди купаются в море, всё нормально. Оздоравливаются. Что с нами не так?!" — прокомментировал распространяемые фотографии туристов на фоне танкера бизнесмен Евгений Черняк. Готовят отставку. Офис Зеленского разочаровался в одесском губернаторе © Facebook, Максим Куцый

Как пишет издание «Думская», Государственная экологическая инспекция Одесской области неоднократно выявляла превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в районе, где затонул танкер «Delfi». Чтобы уберечь горожан от токсичных выбросов, городские власти возвели на пляжах сетки-рабицу.

При этом мэр Одессы Геннадий Труханов накануне открытия туристического сезона заявил, что поднять танкер с мели можно минимум за 68 дней. Об этом он заявил на заседании горисполкома, передает «Укринформ».

«Раз уж мы рассматриваем блок вопросов Департамента экологии и рекреационных зон, хотел бы сказать следующее. Еще с декабря лежит на мели у одесского пляжа танкер Delfi, который штормом прибило с тремя моряками на борту к нашему берегу. Наша спасательно-водолазная служба сняла их с аварийного судна, другие городские службы обеспечивают круглосуточную охрану и безопасность одесситов, а экологи мониторят ситуацию вокруг танкера, из которого начало вытекать топливо. К сожалению, судовладелец только сейчас приступил к ликвидации последствий аварии», - сказал градоначальник.

Надо отметить, что это дорогостоящее мероприятие: поднять танкер со дна стоит от 18 до 24 миллионов гривен ($650-870 тыс). Позиция города в изложении мэра Труханова звучит так: собственник танкера должен был давно «обследовать, утвердить и реализовать проект его поднятия с мели». Собственник не спешит, очевидно, этим заниматься. А надзорные органы с свою очередь не спешат привлекать его к ответственности за нанесение экологического вреда городу и населению.

Биография танкера Delfi такая же темная, как и его кончина. Судно это старое, ему было около 45 лет. За это время оно сменило несколько хозяев. Построенное в Болгарии судно Пялица когда-то принадлежало Черноморскому пароходству. После распада СССР было передано на баланс Ильичевского морпорта. Потом собственником судна значилась Одесская танкерная компания, которая переименовала танкер в Ekologia для перевозки нефтепродуктов. Сегодня это звучит как горькая насмешка. Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву» © Facebook, Андрей Дудко

Затем танкер переехал в Батуми и стал ходить под грузинским флагом. В 2018 году у судна снова поменялся владелец и название. Delfi владела британская фирма Atenia Holding Ltd, а в море судно ходило под молдавским флагом. За три года до этого Одесская танкерная компания была перерегистрирована, компания формально находится в Харькове.

И если саботаж с устранением источника экологической катастрофы можно списать на нерадивость собственника, то объяснить промедление властей в этом вопросе сложно. А ведь с апреля это дело находится под личным контролем генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

«Мы будем принимать меры по обеспечению судовладельцем компенсации расходов на повышение и удаления суда и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнения моря за его счет», — заявляла генеральный прокурор.

Но воз, точнее танкер, и ныне там. А именно — на одесском городском пляже в разгар туристического сезона.