Посильный вклад в эпоху так называемой постправды внесла целая страна. Можно было бы сказать, что государство, но нет: у государства как минимум должна быть Конституция — основной закон, по которому равняются остальные. А тут целая страна, до недавних пор самая большая в Европе, отпраздновала 28 июня день того, чего давно уже у нее нет

Зато есть Конституционный суд. Очень похожий на ту самую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Заседает этот орган сам с собой, выносит сам себе вердикты по поводу соответствия несуществующей Конституции тех или иных законодательных инициатив. А страна, по сути, живёт сама по себе, без оглядки на основной закон. Достаточно проанализировать всего несколько статей, чтобы понять, насколько фейковой стала Конституция Украины. «Если её все время улучшать, Конституция становится хуже». Соцсети об Основном Законе Украины © http://tOrange.biz

Например, согласно статье 24 «не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам». Ну, насчёт привилегий так называемым временно перемещенным лицам либо хорошо, либо никак. Начиная с мизерных пособий в первые годы войны на Донбассе, сопровождавшихся унизительными процедурами регистрации и проверок, заканчивая языковыми или иными признаками.

В иные признаки вполне можно записать «донецкие» номера автомобилей. Или родственников в России. Или голосование во время оно за Януковича. Или высказывание против Майдана. Да мало ли какие могут быть иные признаки после "революции достоинства"! То есть переворота достоинства с ног на голову.

Особо умиляет сейчас статья 25: «Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за её пределами». Выходит, если Украина не гарантирует заботу миллионам своих граждан (хотя бы в части выплаты им заработанных десятилетиями пенсий), находящимся в ДНР и ЛНР, то либо с пределами как-то не сложилось, либо за граждан их не считает. Потому и эту статью нельзя считать существующей.

Идём дальше. В статье 27 сказано: «Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства — защищать жизнь человека». Как Украина защищала жизнь дончан, луганчан, горловчан и прочих жителей Донбасса во время своих авианалетов — знают архивы 2014-2015 годов. Они, пожалуй, более правдивые, чем Конституция…

А в статье 30 «каждому гарантируется неприкосновенность жилища. Не допускается проникновение в жилище или в иное владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда». Снимки частных домов в поселке Пески под Донецким аэропортом красноречиво свидетельствует — как именно добровольческие батальоны не проникали в жилища граждан Украины. Некоторые эти граждане потом делились фотографиями своих жилищ, из которых доблестные подручные «киборгов» даже розетки и выключатели унесли с собой, но это же к Конституции не пришьёшь…

Статья 34: «Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений». И для подтверждения этого факта достаточно одного лишь сайта «Миротворец». Про политически мотивированные судебные процессы против Руслана Коцабы и других, менее известных журналистов, уже излишне здесь говорить. Новая конституция для Сирии. Украина — следующая? © AFP, Delil SOULEIMAN

Статья 35: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная». Видимо, поэтому томос животворящий был так истово внедряем в политическую жизнь Украины Петром Порошенко. Исключительно во исполнение Конституции Украины!

Статья 37: «Политические партии и общественные организации не могут иметь военизированных формирований». Следуя этой статье, никакие «Национальные дружины» или, например, «Правый сектор» (запрещён в РФ) — не общественные организации. Так, просто клубы по интересам. Только интересы эти антиконституционные, но что уж тут, как говорится, по волосам плакать, коль голову давно снесло.

Статья 43: «Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается». Как это согласуется с запретом на осуществление деятельности в период карантина — один COVID-19 знает. Тут и рад бы гражданин согласиться на какой-нибудь труд, но правительство милостиво разрешает всем отдыхать только за свои деньги. На этот случай, видимо, другая статья есть — 45-я: «Каждый работающий имеет право на отдых». Пользуйтесь, граждане!

Весьма забавно выглядит статья 47: «Государство создает условия, при которых каждый гражданин будет иметь возможность построить жилище, приобрести его в собственность или взять в аренду». Вот тут не поспорить: одно только слово «будет» сразу выбивает почву из-под ног любого критикана. Сказано же — будет, и неважно, что не сказано, когда.

Та же ситуация со статьей 48: «Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище». Вопрос достаточности — он как бы риторический, то есть не имеющий ответа. Кому и «одежда из Европы» расплодившихся секонд-хэндов в самый раз. А кому и объедки из мусорных баков суть царский рацион.

Совершенно иезуитский смысл приобрела и статья 49, которая, в частности, гласит: «В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена». По-хорошему надо бы у Ульяны Супрун вытатуировать эту статью на лбу. Но это же будет негуманно. Хотя и свершения экс-и.о. министра охраны здоровья гуманизмом не отличаются. Закрыть страну и пощипать олигархов. Нужен ли Украине режим чрезвычайного положения © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

И, наконец, статья 54: «Культурное наследие охраняется законом. Государство обеспечивает сохранение исторических памятников и других объектов, представляющих культурную ценность». Нескончаемый вандализм в деле разрушения мозаик, витражей, целых скульптурных групп продолжается по всей стране. Где-то алчные застройщики сносят памятки архитектуры в угоду безликим жилым комплексам. Где-то под видом декоммунизации уничтожаются творческие удачи вполне украинских по мотивам художников-монументалистов. Уже не только музейщики, но целые сообщества активистов культуры вопиют о потере этого самого культурного наследия. Но в Конституции говорится только про охрану.

А как говорил Михаил Жванецкий, «что охраняешь — то и имеешь». Вот и имеет Украина свое наследие как хочет.

Но есть и хорошая новость: прекрасно действующая статья 135, которая гласит, что «нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым и решения Совета министров Автономной Республики Крым не могут противоречить Конституции и законам Украины и принимаются в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины, актами президента Украины и Кабинета министров Украины и во их исполнение». Так как сегодня ВР АРК и Совмин Крыма не существуют, то при всем желании они не могут принимать никаких решений, противоречащих Конституции Украины. Значит, есть, как говорится, повод выпить. Хоть за это.