В странах Центральной и Южной Америки уже более 4 млн подтвержденных случаев заражения из 9,5 млн в целом по планете. Всего за один месяц количество выявленных случаев инфицирования утроилось

Во многих частях мира власти приоткрывают национальные границы, а эксперты-эпидемиологи обеспокоены возможным появлением второй волны коронавируса. Тем временем в Западном полушарии до сих пор не видно конца первой волны.

Вирус стремительно распространяется в США, число погибших американцев превысило 120 000 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах с начала пандемии коронавирусом заразились 2,4 млн человек.

При этом директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что в стране может быть около 25 млн заболевших, что в десять раз больше официальных показателей. «Этот вирус часто приводит к бессимптомному течению болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% от общего числа инфицированных», — сказал он,

К югу от США все выглядит еще более тревожным. По данным Всемирной организации здравоохранения, Центральная и Южная Америка становятся новым эпицентром пандемии. На этот материк пришлось примерно 30% всех заболевших на этой неделе, в то время как на Европу и США — по 20%.

На сегодня в странах Латинской Америки уже более 4 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом из 9,5 млн в целом. Всего за один месяц количество случаев инфицирования утроилось. При этом эксперты в сфере здравоохранения полагают, что истинные цифры гораздо выше. «Угли будут потушены!» Трамп заявил о снижении смертности от коронавируса в США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В регионе, где проживает всего 8 процентов населения Земли, за последние две недели произошло около половины всех смертей, связанных с коронавирусом, и этот печальный показатель превысил рубеж в 100 000 смертей. Согласно новому прогнозу исследователей, к октябрю 2020 года эта цифра может приблизиться к 400 000.

Процедуру сбора оперативных данных о числе инфицированных и умерших в регионе тормозит низкий уровень технической оснащенности и слабый уровень развития интернета. В Эквадоре, например, родственникам госпитализированных пациентов приходится по несколько дней искать их по больницам, потому что информация никак не систематизирована в доступном виде.

В регионе до сих пор было сделано гораздо меньше тестов, чем во многих других странах. В Венесуэле, региональном лидере по числу тестов, сделано больше 21 тысячи тестов в расчете на один миллион жителей. Это в два раза меньше, чем аналогичный показатель в России. Бразилия с населением 210 миллионов человек отстает еще сильнее, сделав около 3,5 тысячи тестов на один миллион жителей. «Умирает один человек в час». Латинская Америка стала новым очагом пандемии © REUTERS, Ricardo Moraes

Самые большие цифры заразившихся — в Бразилии и Мексике, двух самых густонаселенных странах региона. Там ответственные лица в правительствах вначале преуменьшали масштабы угрозы и теперь чиновники и медики ведут отчаянную борьбу с коронавирусом. А эксперты все чаще высказывают опасения, что реальное число заболевших в латиноамериканских странах в разы выше.

«Мы в Бразилии делаем то, чего ещё никто не делал», — заявил Педро Халлал, эпидемиолог из федерального университета Пелотаса. — «Мы приближаемся к пику растущей кривой, и похоже, что мы бросили вызов вирусу. Как будто это игра в покер, и все мы в ней участвуем».

Но это не только в Бразилии и Мексике. По прогнозам, в Аргентине, Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Перу число погибших превысит 10 000 человек в каждом из государств, сообщает агентство Reuters. В Перу и Чили политические лидеры, которые первоначально рекламировали свои успехи в борьбе с пандемией, теперь обнаруживают, что их страны охвачены вирусом, а народное недовольство нарастает.

В Перу, несмотря на быстро объявленный карантин, число зараженных уже превысило общее количество зараженных в далеком Китае. На днях власти отложили открытие знаменитого города инков Мачу Пикчу для туристов на неопределенный срок. Бразилия играет в покер с COVID-19 © REUTERS, Ricardo Moraes

Главная историческая достопримечательность Перу не откроется 1 июля, как было объявлено ранее. Причина — решение властей региона Куско, опасающихся новой вспышки заболевания. На переносе даты открытия туристического сезона настаивали и профсоюзы работников региона, также боящиеся второй волны COVID-19.

Аэропорты в Перу остаются закрытыми, не работают многие магазины. Несмотря на ряд жестких мер, в стране зарегистрировано второе по величине в Латинской Америке число случаев заболевания коронавирусом — заражены около 250 тысяч человек. Восемь тысяч заболевших скончались.

Особенно тяжелая ситуация в отдаленных регионах, вроде расположенной в Амазонии провинции Лорето. Больных нередко приходится лечить под открытым небом, а из-за нехватки медицинского кислорода смертность от коронавируса там еще выше. Правительство отправляет баллоны с кислородом военными самолетами, но запасов все равно не хватает.

Именно Лорето стала в Перу и главным очагом лихорадки Денге: с начала года здесь зарегистрировано 1666 случаев. В ответ на вопрос журналистов, каковы шансы на выздоровление у пациентов с обоими заболеваниями сразу, региональный министр здравоохранения ответил: «Сказать честно? Нам остается только молиться». Европа выходит из пандемии: в отдельных регионах Германии, Испании и Португалии усилен карантин, в Британии ждут открытия пабов, Швеция становится «изгоем» © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Еще 15 марта власти Перу первыми в Латинской Америке объявили о всеобщем обязательном карантине, 16 марта режим чрезвычайного положения ввел Эквадор, 17 марта о принудительной самоизоляции объявила Венесуэла, 18 марта чрезвычайное положение ввели власти Чили. К концу марта границы государств уже были закрыты, практически прекращено авиасообщение, а большая часть граждан так или иначе отправлена на самоизоляцию.

В соседнем Чили складывается парадоксальная ситуация. Страна имеет достаточно развитую систему здравоохранения, и чиновники уже предполагали, что вскоре они смогут выдавать своим гражданам первые в мире «иммунные паспорта».

Но две недели назад министр здравоохранения, который предложил эту смелую идею, ушел в отставку, так как число инфицированных резко возросло. В настоящее время смертность в Чили на душу населения значительно превышает смертность в Бразилии и США.

Как и во многих других странах мира, распространение вируса непропорционально сильно затронуло бедные слои населения страны и лишь усугубило социальные и экономические противоречия. Яков Кедми рассказал, чему пандемия научила человечество © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Приверженность населения соблюдению мер социального дистанцирования у нас сильно отличается от Европы, где не так много голодных бедняков и нет больших трущоб», — сказал газете Financial Times Харбас Барбоса, помощник директора Панамериканской организации здравоохранения.

По данным этой организации, латиноамериканские страны в среднем инвестируют в здравоохранение 2,2% ВВП, а чтобы обеспечить всеобщий доступ к медицинским услугам, нужно тратить в три раза больше.

Например, Италия, где в ходе вспышки коронавируса больницы оказались на грани коллапса, инвестирует в систему здравоохранения 6,7% ВВП. В Бразилии этот показатель составляет 4%, в Мексике 3%, а в Венесуэле — 1,7%.

В Мексике почти три четверти случаев смерти от коронавируса связаны с такими заболеваниями, как гипертония или диабет, так называемыми «болезнями бедняков». Они потребляют дешевые пищевые продукты и сладкие безалкогольные напитки, и в бедных районах растёт число случаев нездорового ожирения и других хронических заболеваний.

Вдобавок к бедственному положению системы здравоохранения приближается еще одна, и тоже неминуемая катастрофа. Эксперты опасаются, что в результате пандемического карантина и спада экономики десятки миллионов людей в регионе останутся без работы и будут еще глубже погружаться в нищету. В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

В условиях пандемии коронавируса латиноамериканским лидерам приходится выбирать, что спасать — жизни сограждан или экономику. Это может иметь крайне негативные политические последствия, как только пандемия пройдет.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна сделать этот выбор гораздо сложнее, чем государствам Европы или США. В некоторых случаях выбор в пользу карантина подвергает людей более чем реальной опасности умереть не от вируса, а от голода.