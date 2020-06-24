По состоянию на 19:00 24 июня в мире зафиксировано более 9 млн 429 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 481 тыс. человек скончались, свыше 5 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 212,5 тыс. заболевших, следом идет Италия (238,8 тыс.).

На восьмом месте Чили (250,7 тыс.), потом Перу (269,8 тыс.), затем Испания (293,8 тыс.), Великобритания (306,2 тыс.), Индия (465,7 тыс.), Россия (607,5 тыс.) и Бразилия (1 млн 152 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 426 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 123,5 тыс. человек, смертность 5,1%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,52%, более 34,6 тыс. человек.

В Великобритании — 42,9 тыс. (14,02%), в Бразилии — 52,7 тыс. (4,59%), в Испании — 28,7 тыс. (9,79%).

Россия

В России по состоянию на 24 июня зафиксировано 607 597 случаев заболевания, 8543 заразившихся умерли, 369 399 человек выздоровело.

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Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 17,8 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 29,5 млн проверок на COVID — 19.

Угроза терроризма в условиях пандемии приобретает новое опасное измерение, считает директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

«Эта угроза, к сожалению, не отошла на второй план, напротив, в условиях глобальной пандемии она может приобрести свое новое опасное измерение. Cоциально-экономические последствия кризиса в ряде стран мира оборачиваются серьезной радикализацией общественных настроений, создают дополнительные возможности для международных террористических организаций, в том числе их "спящих ячеек", для вербовки своих сторонников, проведения террористических атак и информационно-пропагандистских акций, в том числе с задействованием "новой вирусной угрозы», — сказал Тарабрин в ходе ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

По словам дипломата, на фоне введения правительствами большинства государств режима ограничений и сокращения социальной активности еще более опасным может стать продолжающийся уход террористов в интернет и соцсети, использование ими бесконтактных методов влияния и распространения фейковой информации, а также призывов к террору и насилию различного идеологического толка.

Как показывает практика, террористический интернационал в условиях повсеместной пандемии явно не настроен складывать оружие и готовится к новым атакам, — заключил он.

Тем временем стало известно, что футболисты и тренерский штаб футбольного клуба «Локомотив» будут соблюдать режим самоизоляции на клубной базе в Баковке.

Такое решение принято в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в Российской Премьер-лиге.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», — уточнил вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме.

Следующий матч «железнодорожники» должны провести 27 июня в Казани с «Рубином».

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 24 июня зафиксировано 39 014 случаев заболевания, 1051 заразившийся умер (смертность 2.7%), 17 409 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 594 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Между тем в стране дефицит защитных средств, Киев принимает гуманитарную помощь из-за рубежа.

Так, Польша предоставила Украине и Молдове маски, дезинфицирующие жидкости, специальную защитную обувь и спецодежду, а также шлемы, сообщает «Радио Польша».

«Утром 24 июня колонна с гуманитарной помощью Украине и Молдове покинула Варшаву. В рамках помощи Польша предоставляет соседям маски, дезинфицирующие жидкости, специальную защитную обувь и спецодежду, а также шлемы. Среди прочих помощь оказывает банк PKO BP, компании Orlen, PGNiG, PZU и Polfa Tarchomin, Польский национальный фонд», — говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, провожавший гуманитарный конвой, отметил, что помощь Польши Украине и Молдове — это поддержка самых близких друзей.

«Мы хотим, чтобы страны Восточной Европы и страны Центральной Европы вместе сформировали единый альянс и чтобы они в конечном итоге также сотрудничали в рамках Европейского союза», — отметил Яблоньский.

Замглавы МИД Польши напомнил, что хорошие отношения с Украиной и Молдовой и поддержка этих стран являются частью польской политики в рамках «Восточного партнерства».

Однако гораздо большую по объемам гуманитарную помощь предоставляет Украине Китай. Рекордная поставка случилась 24 июня, рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Груз — один миллион защитных масок, а также медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления коронавируса и антисептики.

По словам Енина, гуманитарная помощь была собрана силами 39 структур: руководителями провинций, предприятий, отдельных общественных активистов.

«Китайский народ проявил чрезвычайно искренний жест солидарности с украинским народом в противодействии эпидемии Covid-19», — добавил он.

Также в Украину привезли десять аппаратов искусственной вентиляции легких, которые основатель компании Alibaba Group Джек Ма подарил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Груз передадут украинским государственным больницам Киева и других регионов, областным и городским госадминистрациям, высшим учебным заведениям, Обществу Красного Креста и другим организациям.

В мире

Ученые нашли следы коронавируса в образцах сточных вод из канализаций городов Милан и Турин, собранных еще в декабре 2019 года. Это указывает на то, что коронавирус циркулировал в Северной Италии еще до того, как в Китае сообщили о первых случаях заражения.

Национальный институт здоровья Италии исследовал 40 образцов сточных вод, собранных в Северной Италии с октября 2019 года по февраль 2020. В образцах из Милана и Турина, собранных 18 декабря, нашли следы нового коронавируса SARS-Cov-2.

«Это исследование может помочь понять начала циркуляции вируса в Италии», — сказала Жезефина Ла Роса, эксперт по сточным водам из Национального института здоровья Италии.

По ее словам, наличие вируса в сточных водах еще в конце 2019 года указывает на то, что вирус мог циркулировать в разных странах мира еще задолго до того, как Китай объявил о первом случае — это было 31 декабря. Однако это не означает, что эпидемия в стране началась с этих первых случаев, подчеркнула специалист.

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Отметим, что еще в мае во Франции врачи обнаружили новый коронавирус в анализах пациента, взятых 27 декабря 2019 года. А первый официальный случай COVID-19 был зарегистрирован в этой стране примерно через месяц.

Ну а британские эксперты предложили эксперимент по сдерживанию пандемии. Ученые считают, что подобным способом можно эффективнее бороться с COVID-19.

Идея заключается в полном выходе города средних размеров из карантина, говорится в материале в научном журнале Royal Society Open Science, опубликованном в среду, 24 июня.

В то же время в населенном пункте вводится еженедельное тестирование всего населения на наличие коронавируса в сочетании с самоизоляцией при первых признаках заболевания и системным установлением контактов инфицированных, следует из предложения ученых.

Масштабное тестирование жителей возможно с помощью экспресс-анализов образцов слюны. По оценке ученых, такой подход потребует минимального оборудования и обучения специалистов, при этом он обеспечивает сравнимую или, возможно, более высокую чувствительность, чем мазок из носоглотки.