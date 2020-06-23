В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за акт вандализма в отношении монумента 7-го президента США Эндрю Джексона и повреждения церкви Святого Иоанна в Вашингтоне

«Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!» — предупредил Трамп в своём Твиттере.

В Портленде протестующие снесли памятник первому всенародно избранному президенту США Джорджу Вашингтону (1789-1797), а также сожгли американский флаг, предварительно обмотав им голову статуи. На постаменте написали: «расист», «убийца и колонизатор» и «е…ть полицию».

Затем толпа стянула ее с постамента с помощью канатов. Когда монумент уже валялся на земле, на нём, судя по видео и фотографиям в социальных сетях, сожгли еще один американский флаг.

Всё это произошло в присутствии полиции. Как известно, первый президент США был рабовладельцем, как и практически вся политическая элита молодой Америки в те времена.

Фронт войны с так называемыми «памятниками ненависти», развязанной леваками под лозунгами борьбы с расовой дискриминацией в США, уходит все дальше в историю, подбираясь к истокам американской государственности. Трамп выступил против сноса памятника Рузвельту в Нью-Йорке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В последний месяц с пьедесталов свергали памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу и военачальникам рабовладельческого Юга времен гражданской войны в США (1861-1865).

В некоторых штатах власти сами ведут борьбу с собственной историей. Губернатор Северной Каролины распорядился демонтировать оставшиеся памятники конфедератам в столице штата — городе Роли. Это произошло после того, как в минувшую пятницу протестующие самовольно снесли два монумента, стоявшие возле местного Капитолия и подвесили один из них на столбе.

Ранее демонстранты в Вашингтоне разрушили и осквернили памятники белых мужчин, которые порабощали чернокожее и коренное население. Среди них Улисс С. Грант, 18-й президент, который в гражданской войне 1861—1865 гг. возглавлял армии северян в ходе разгрома рабовладельческой Конфедерации южан.

Также протестующие повалили единственную статую генерала Конфедерации Альберта Пайка в американской столице, а затем подожгли ее. Акт вандализма был совершен 19 июня, в день отмены рабства в США, на фоне продолжающихся антирасистских демонстраций.

Аплодирующие демонстранты прыгали от счастья, когда 3,5-метровая статуя генерала, обмотанная цепями, качнулась на своем высоком гранитном постаменте, прежде чем рухнуть. Затем памятник приземлился в кучу пыли и был подожжен. Протестующие окружили горящий памятник скандируя: «Нет справедливости, нет мира, нет расистской полиции». «Эндрю Джексон должен уйти!»: протестующие в США попытались снести памятник экс-президенту © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Статуя, воздвигнутая почти сто лет назад, около 1926 года, была признана частью собрания монументального искусства города Портленд в рамках программы регионального совета по искусству и культуре.

В этом месяце по всей стране участники протестов снесли множество монументов, несколько из них в штате Вирджиния. На прошлой неделе под Ричмондом, столицей Вирджинии, демонстранты разрушили памятник конфедератам, состоявший из четырех статуй.

Также на прошлой неделе в Ричмонде протестующие снесли памятник Джефферсону Дэвису. На месте происшествия собралась большая толпа, аплодировавшая, когда полиция утаскивала статую прочь.

Кроме того, на прошлой неделе в центре Ричмонда была повалена статуя Христофора Колумба. Памятник был измазан краской и подожжен, а потом сброшен в озеро. Еще один памятник конфедератам стал жертвой протестов в США – Washington Post © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В прошлую субботу в ричмондском парке Монро была снесена статуя генерала Конфедерации Уильямса Картера Уикема. Ее пьедестал изрисовали лозунгами антирасистского левого движения Black Lives Matter.

Была сброшена на землю статуя генерала Роберта Ли в городе Монтгомери в Алабаме — она располагалась напротив школы его имени. Как сообщает USA Today, она рухнула под одобрительные крики небольшой толпы «Эй, эй, прощай», а проезжавшие мимо автомобили радостно гудели. Снос памятника совпал при этом с праздником, который в южных штатах отмечают по случаю дня рождения Джефферсона Дэвиса, единственного президента Конфедеративных Штатов Америки.

Свержение памятника генералу Ли не прошло без последствий для его участников — полиция сообщила, что несколько человек были арестованы. «Статуя была повреждена. Подозреваемые находятся под следствием. Обвинения прорабатываются».

В Нью-Йорке стоящий у входа в Американский музей естественной истории конный памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту подлежит демонтажу. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление руководителя этого учреждения и городские власти. Рузвельт не помог. Что на самом деле остановило Великую депрессию © commons.wikimedia.org, United States Library of Congress`s Prints and Photographs division

Монумент 26-му президенту Соединенных Штатов был установлен еще в 1940 году. Сам Рузвельт изображен сидящим верхом на коне. При этом по обе стороны от лошади идут индеец и африканец.

По данным издания, такое решение приняло руководство музея. С данным решением согласились и власти Нью-Йорка, имеющие права на памятник.

Активисты ратовали за его снос много лет. По мнению многих, он превратился в символ колониальной экспансии и расовой дискриминации.

«Набирающее силу движение за расовую справедливость, которое появилось после убийства Джорджа Флойда, последние недели глубоко коснулось музейного сообщества. Мы видим, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и вредные символы системного расизма», — сказала директор музея Эллен Фаттер.

Она отметила, что памятник Теодору Рузвельту пришло время убирать, добавив, что музей «не имеет ничего против» политика.

Как рассказал мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио, музей попросил убрать статую, поскольку та «явно изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных». Город, по его словам, поддержал просьбу, «это правильное решение и подходящее время». Дробницкий: Покончить с беспорядками в США поможет жестокая гражданская война © Facebook, Дмитрий Дробницкий

Видя такое отношение властей, активисты движения Black Lives Matter идут дальше и усиливают давление. Кое-кто из этих борцов с расизмом уже поговаривает, что давно пора «привести в расово правильный порядок» мемориал на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Это всемирно известный скульптурный монумент высотой 18,6 метра. В гранитных скалах высечены гигантские лица Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также двух отцов-основателей США: Томаса Джефферсона и Джорджа Вашингтона.

Один из лидеров BLM, бывший пастор Шон Кинг пошел ещё дальше и заявил, что изображения Иисуса Христа — это форма проявления «превосходства белых», поэтому статуи, иконы и витражи в храмах должны быть демонтированы.

«Все фрески и витражи белого Иисуса, его европейской матери и их белых друзей тоже должны исчезнуть, — подчеркнул активист во время онлайн-обсуждения в Twitter. — Они представляют собой грубую форму белого превосходства и созданы как инструмент угнетения. Это все расистская пропаганда. Они все должны быть ниспровергнуты!»