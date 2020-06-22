Утром в воскресенье, 21 июня, в Киеве прогремел взрыв. В результате обрушилась часть многоквартирного дома. На сегодняшний день говорят о трех погибших, при этом точная причина произошедшего пока не установлена

Вечером 21 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что под завалами многоквартирного дома на левом берегу Днепра в Киеве нашли тело еще одного погибшего.

«Друзья! Под завалами на ул. Крушельницкой, 1/5 в доме спасатели нашли тело еще одного погибшего. К этому времени это уже третья жертва взрыва. Неизвестной остается судьба еще троих людей», — написал Кличко в Facebook.

По его словам, спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в подобных условиях.

«Чтобы не произошли повторные обвалы, уже завершили монтаж укрепляющих балок на первом и втором этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам нужно точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать людей опасности», — отметил Кличко.

При этом он заявил, что специалисты утверждают: скорее всего, весь дом придется демонтировать. Взрыв дома в Киеве. Вопросы без ответов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«И главное — нам нужно установить причину взрыва», — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева заверил, что власти предоставляют помощь всем, кто к ним обратился. Сорок пять человек будут временно жить в одном из столичных интернатов. Кроме того, «Укрзализныця» предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть потерявших жилье решили пожить у родственников.

И всех тех, кто жил в доме, а также их соседей интересует, что же произошло в то роковое утро 21 июня.

Проблемные работы

Утром 21 июня в доме на углу улицы Соломии Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко прогремел взрыв. Предварительно установлено, что его эпицентр находился на седьмом этаже. В пользу этого свидетельствуют и разрушения на другой стороне дома. В результате взрыва частично обрушились три этажа.

Как сообщили сами жильцы, за несколько дней до происшествия у них меняли счетчики газа.

«У нас в квартире четыре дня назад еще скручивали счетчики. У всех на этаже, в этом подъезде, скручивали счетчики и ставили свои шланги. Мама сказала, что пахнет газом и это неправильно. Они сказали, что только это произошло (снятие счетчиков. — Ред.), только скрутили, вышел газ и так далее. 17-го числа произошла эта махинация», — заявил один из жильцов дома.

По его словам, они с матерью не стал повторно обращаться в газовую службу, так как те при смене счетчиков их заверили, что все нормально.

«Пошесть (беда, напасть. — Ред.) со счетчиками по всей Украине. Все мы в опасности. Горгазы заключают левые договора с левыми конторами на субподряд. Если что — ответственности нет. А субподрядчики, скорее всего, липовые фирмы с зицпредседателем. Берут счетчики на поверку… ставят перемычки, и все тяп-ляп. По всей стране такая пошесть… В газ, видимо, не добавляли в нужной пропорции одорант. Запах чувствовали, но те, кто меняли счетчики, сказали, что будет пахнуть газом — это, мол, нормально… Не звоните в службу. В службу звонили, но записей об этом… нет», — рассказал живущий по соседству политолог Михаил Чаплыга. Под завалами взорвавшейся киевской многоэтажки нашли тело третьего погибшего © Госслужба по ЧС Украины

Эта информация не осталась незамеченной правоохранителями.

«Национальная полиция в настоящее время проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв», — сообщила днем пресс-служба МВД Украины.

Впрочем, сейчас рассматривается не одна, а две версии причин произошедшего.

Не только газ

Кроме версии о возможной утечке газа следователи работают и над версией о взрывном устройстве.

«Только что пообщался с экспертами-взрывотехниками, которые работают на месте взрыва дома на Позняках. Сейчас очень вероятно, что имела место как утечка газа, так и наличие взрывного устройства. Т.е. в одной из квартир могла храниться, например, противопехотная мина, которая сдетонировала после взрыва газа, или имела место утечка газа, а кто-то что-то в одной из квартир делал со взрывчаткой. Как видим, одна версия не исключает другую, и наоборот!» — написал 21 июня у себя в Τelegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Эксклюзивное видео с места взрыва многоэтажки в Киеве: местные говорят о теракте ©

Примечательно, что живущий по соседству с частично обрушившимся домом политолог Чаплыга утверждает: в доме, пострадавшем от взрыва, живут силовики.

«6-й подъезд, который пострадал, там в основном работники УЗ («Укрзализныци» — Ред.) жили, а в 5-м — военные, милиция и СБУ… На моих глазах товарищ зашел в 5-й подъезд и вышел с огромными баулами — своими. Он, видимо, там живет. Надел значок, чи корочка там… он смог зайти. А остальные стояли под домом — их не пускали», — написал он в Facebook.

Сейчас расследованием занимаются правоохранительные органы. Примечательно, что на месте событий в воскресенье, 21 июня, был не только киевский мэр, но и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Более того, как сообщает Τelegram-канал «Легитимный», Аваков лично докладывал о произошедшем президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Держу ситуацию на личном контроле»: Шмыгаль пообещал помощь пострадавшим от взрыва в Киеве © Кабинет министров Украины

«Министр МВД Арсен Аваков подтвердил информацию нашего источника, что рассматривают две версии: газ или взрывное устройство. Наш источник сообщает, что Аваков лично докладывает Зеленскому по ситуации о «взорвавшемся доме» в Киеве», — отмечалось в воскресной публикации канала.

В общем ситуация находится на контроле у президента. Сам Зеленский наверняка помнит и о другом случае, произошедшем 13 лет назад на его малой родине и о котором тогда тоже говорила вся Украина.

Не в первый раз

В октябре 2007 года — накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы — всю Украину потрясло страшное известие: 13 октября в дождливый день в Днепропетровске на улице Мадрыковской, 127 произошел взрыв бытового газа. В результате часть многоэтажного дома сложилась, будто карточный домик. В результате трагедии погибли 23 человека, восемь из которых были детьми, а возраст еще четырех не достиг и 22 лет.

Всего же потерпевшими признали 417 человек, 160 семей остались без крова.

Тогда в Днепропетровск съехались министры и политики со всей Украины. Так, в Днепропетровск прибыл министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал переселить людей в новый дом, а на месте разрушенного построить церковь. Храм иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» начали строить в 2008, а первую службу в нем провели в 2009 году. А вот с квартирами было сложнее. Лишь в 2013 году, после годов мытарств, жители того дома получили ключи от нового жилья.

Причиной взрыва назвали изношенную систему газоснабжения и халатность газовиков. Тогда — в 2007 году — под нажимом общественности суд надо должностными лицами из «Днепрогаза» перенесли из Днепропетровска в Запорожье. Он завершился лишь через шесть лет.

Трое работников «Днепрогаза» были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности при выполнении работ повышенной опасности. Первого замдиректора «Днепрогаза» Максима Сорокина приговорили к трем с половиной годам лишения свободы и запретили ему в течение года занимать руководящие должности на газовых предприятиях.

Похожий вердикт вынесли в отношении главного инженера компании Сергея Бачурина, которому, правда, запретили занимать руководящие должности не на год, а на два. Мастеру газовой службы Максиму Мурзину назначили наказание в виде четырех с половиной лет заключения с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях газообеспечения сроком на три года. При этом до вынесения приговора они уже около трех лет находились в СИЗО.

Жителей это судебное решение не удовлетворило. Но в июне 2019 года Верховный суд Украины закрыл дело по срокам давности. В итоге потерпевшие решили обратиться в Европейский суд по правам человека.

Пока неясно, что будет с потерпевшими от взрыва в Киеве и кто ответит за трагедию, произошедшую в воскресенье, 21 июня. И, самое главное, что же вызвало взрыв в то воскресное утро.