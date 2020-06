Во вторник, 16 июня, под Сеймом Польши в знак протеста против действий властей пытался сжечь себя мужчина. Но настоящий «пожар» в ходе кампании по выборам президента Польши полыхает вокруг тематики ЛГБТ

Во вторник, 16 июня, перед главным входом в Сейм Польши, у памятника Армии Крайовой, совершил попытку самосожжения 48-летний мужчина, который перед этим выкрикнул: «В Польше нет свободы!» Его спасли прохожие и полицейские, оперативно приехавшая скорая помощь отвезла пострадавшего в госпиталь МВД, и, несмотря на ожоги, его жизни сейчас ничего не угрожает. Как сообщил прессе старший комиссар полиции Роберт Шумята, мужчина не имел при себе никаких требований, транспарантов или листовок. Однако рядом с его велосипедом лежала толстая папка с документами, о содержании которых позже рассказала мать протестующего. Президентские выборы в Польше: новый кандидат от либералов догоняет Анджея Дуду © REUTERS, Kacper Pempel

Оказалось, что житель Мысленицкого уезда (это Малопольское воеводство на юге страны), фермер Мечислав пострадал от действий местных властей. Те объявили коммунальной собственностью дорогу, проходящую посреди его поля, да ещё и увеличили её ширину, отобрав часть плодородной земли. Фермер долго судился, однако все суды стали на сторону уездных властей, а показания свидетелей в пользу землевладельца не были приняты во внимание. Мечислав сначала хотел распахать и заблокировать дорогу, но позже решил привлечь внимание общественности к своим проблемам более радикальным способом.

Пока что ни один кандидат в президенты Польши и ни одна политическая сила страны инцидент под Сеймом не прокомментировала. Скорее всего, дело в том, что многолетний староста уезда Мысленице Юзеф Томаль является беспартийным. Он выдвиженец Форума земли Мысленицкой, и после местных выборов осенью 2018 года при голосовании уездных депутатов обошёл кандидата от правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС).И сейчас, когда в Польше схлестнулись партийные проекты, всем не до беспартийного Томаля.

Но возможно, все кандидаты просто заняты совсем другой проблемой — противодействием ЛГБТ, что неожиданно стало ключевым пунктом президентской кампании в Польше.

Тема ЛГБТ регулярно возникает в Польше накануне различных выборов. Так было весной прошлого года, когда критика из уст «теневого начальника» Польши, главы ПиС Ярослава Качиньского сделала её одной из ключевых в кампании по выборам Европейского парламента и в политической повестке этой страны вообще. Тогда «Право и Справедливость» победила, и, похоже, что кандидат от этой партии, борющийся за второй срок президент Польши Анджей Дуда, решил снова оседлать «радужного» конька. Как кандидата в президенты Польши арестовали за попытку прогуляться к президентскому дворцу © Олег Хавич

10 июня в Варшаве Дуда в окружении семей с детьми подписал «Хартию семьи» и обязался продолжать поддерживать польские семьи в ходе своего второго срока, если поляки примут такое решение на предстоящих выборах. Президент отметил, что документ подписан в развитие статьи 18 Конституции страны, гласящей: «Брак как отношения между женщиной и мужчиной, семья, материнство и родительство находятся под защитой и заботой Республики Польша». Один из разделов Хартии называется «Защита детей перед идеологией ЛГБТ», в нём идёт речь о «запрете пропаганды идеологии ЛГБТ в публичных институциях».

Это был своеобразный ответ главному сопернику, либеральному мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому, который сразу же после победы на выборах осенью 2018-го подписал «Хартию ЛГБТ+» и начал её внедрение в польской столице. Среди прочего, речь идёт о так называемых «занятиях по вопросам равенства» в школах и детских садах, а также занятия по «сексуальному воспитанию» для детей, начиная с 3 лет. Рафал Тшасковский в одном из интервью во время избирательной кампании по выборам мэра столицы также признался, что «он хотел бы стать первым президентом Варшавы, который узаконит брак гомосексуальной пары».

Но этой заочной дискуссией дело не закончилось. В субботу, 13 июня, выступая на митинге своих сторонников в городе Бжег, Дуда заявил, что «ЛГБТ это не люди, это просто идеология». Дуда также сказал, что «поколение моих родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии из школ, чтобы её нельзя было навязать детям, не промывать им мозги». «Они боролись не для того, чтобы мы приняли, что придет другая идеология, ещё более разрушительная для человека, идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость», — заявил Дуда, назвав пропаганду ЛГБТ «необольшевизмом».

Такие заявления вызвали шквал осуждения на Западе. The Guardian, Financial Times и The New York Times посвятили выступлению Дуды специальные критические материалы, а многие СМИ опубликовали сообщения агентств Reuters и Associated Press, которые сопроводили слова президента Польши критическими бэкграундами. Польская пресса сообщила, что о недопустимости подобных высказываний предупредила президентский дворец посол США в Польше Жоржетт Мосбахер — правда, и в канцелярии президента, и в посольстве это не подтвердили. Учитывая тот факт, что месяц назад по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Польша заняла последнее место среди стран ЕС, штаб Анджея Дуды решил подправить его репутацию гомофоба. Польские интриги. Как Варшава использует Киев и Минск против России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

16 июня пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский объявил, что на утро среды Анджей Дуда пригласил к себе во дворец левого кандидата в президенты Роберта Бедроня, открытого гея, а также двух активистов ЛГБТ-движения. Однако Бедронь, который на такую встречу напрашивался вместе со своей матерью, от приглашения отказался. А вот польские гей-активисты Барт Сташевский из Люблина и Вальдемар Крысяк (постоянно живёт в Берлине) к президенту всё же приехали — хотя сразу же стали отщепенцами в ЛГБТ-среде.

Сташевский после встречи с президентом заявил, что использовал её для донесения президенту информации о преследованиях людей нетрадиционной ориентации в Польше, из-за чего такие подростки регулярно кончают жизнь самоубийством, — но Дуда не планирует извиняться за свои слова и за дискриминационную деятельность своей партии в целом. ЛГБТ-активист сказал, что понимает — в эфире государственного телевидения встреча будет использована в политических целях, но ему это «до задницы», потому что «они лгут и будут лгать дальше».

Такой разворот Анджея Дуды в сторону сообщества, представителей которого он на днях за людей не считал, польские СМИ объясняют просто. Дело в том, что на 24 июня — то есть за четыре дня до первого тура выборов — запланирован визит президента Польши в Вашингтон и его встреча с Дональдом Трампом. В Варшаве особо подчёркивают, что Дуда будет первым иностранным лидером, которого примут в Белом Доме после начала пандемии коронавируса. Хотя для президента Польши визит носит в первую очередь предвыборный характер, по информации портала Politico.eu, на переговорах Дуды с Трампом будет идти речь об увеличении военного присутствия США в Польше и переводе его на постоянную основу — в том числе о строительстве американской военной базы «Форт Трамп». Европа не в состоянии управиться с урожаем без дешевой рабочей силы из Украины © AP, Marcio Jose Sanchez

Вот только главным идеологом перевода американских войск из Германии в Польшу является один из ключевых советников Трампа — Ричард Гренелл. Он открытый гей, «архитектор» глобальной кампании по борьбе с дискриминацией ЛГБТ, де-факто поддержанной Госдепартаментом США. В феврале 2019-го, ещё как посол США в Берлине, Гренелл пригласил к себе несколько десятков ЛГБТ-активистов из разных стран Европы и обсуждал с ними борьбу с нарушением прав людей нетрадиционной ориентации в мире. По информации польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, Гренелл обратил внимание на высказывания Дуды, и именно с этим связаны действия посла США в Варшаве и изменение позиции канцелярии президента Польши.

Вечером в среду, 17 июня, на государственном телеканале TVP состоятся дебаты кандидатов в президенты Польши, и нет никаких сомнений, что тема ЛГБТ будет обсуждаться в их ходе — тем более, что заключительный блок дебатов озаглавлен «Мир ценностей». Хотя лидером симпатий поляков по-прежнему является Анджей Дуда, он с каждой неделей теряет рейтинг, и его победа не является гарантированной.

Так, согласно обнародованным 14 июня результатам опроса, проведённого институтом IBRIS, в первом туре Дуда мог бы рассчитывать на 40,7% голосов (падение на 2% по сравнению с опросом 7 июня), а его главный оппонент Рафал Тшасковский — на 28% (рост 1,4%). Далее следуют лидер «народников» Владислав Косиняк-Камыш (9,7%), бывший телеведущий, беспартийный Шимон Головня (7,8%), кандидат от националистов Кшиштоф Босак (7,1%) и левый Роберт Бедронь (3%). Во втором туре Дуда с минимальным отрывом победил бы Тшасковского (48,8% против 48%), однако за неделю гипотетический результат кандидата от либералов во втором туре вырос на 1,6%.

А вот опубликованный 16 июня опрос, проведённый компанией Maison&Partners, прогнозирует поражение Анджея Дуды во втором туре — причём не только в противостоянии с Рафалом Тшасковским, но и с Шимоном Головней. Согласно данным социологов, действующий президент может получить 43% голосов при выходе во второй тур с Рафалом Тшасковским (последний победит с результатом в 46%), и 42% — в состязании с Шимоном Головней (последнему в таком случае прогнозируют 50% голосов). Правда, достоверность последнего опроса может вызвать сомнения, поскольку он проведён по заказу штаба Шимона Головни.