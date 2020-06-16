В США четвертую неделю продолжаются беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского. В целом для Штатов катастрофой стала ситуация, когда весной 2020 года кризис COVID-19 пересёкся с уличными протестам против расизма и полицейского насилия

Кризис системы здравоохранения привёл к наихудшему экономическому спаду в США со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Пандемия совпала с последним событием в длинной череде бесчинств, связанных с расовой дискриминацией, что стало причиной социального взрыва в стране.

В Атланте протестующие перекрывают магистрали. Там возмущенные убийством еще одного чернокожего американца Рейшарда Брукса пришли под Капитолий штата Джорджия требовать реформ и протестовать против полицейской жестокости. Толпа собралась на улице Мартина Лютера Кинга младшего рядом с его статуей. Атланта — родной город знаменитого борца за права чернокожих американцев.

Имена полицейских известны. Стрелявший Гаррет Рольф уволен, его коллега Девин Бронсон отстранен. Не дожидаясь открытия дела, в отставку подала глава полицейского департамента Атланты Эрика Шилдс. Место белой уволившейся начальницы займёт ее чернокожий заместитель. Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов © REUTERS, Lindsey Wasson

В Сиэтле толпа протестующих относительно мирно захватила несколько городских кварталов и провозгласила их "Автономной зоной Капитолийского холма", ставшей для них своего рода пристанищем. Там уличные художники рисуют граффити, ораторы рассказывают о расовой справедливости, еду раздают бесплатно и нет ни одного полицейского.

Президент США Дональд Трамп назвал это сообщество протестующих группой «мерзких анархистов» и «внутренних террористов», но мэр Сиэтла утверждает, что Трамп не разобрался в ситуации.

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе по-прежнему проходят самые многочисленные акции, но акцент там сменился. Теперь протестующие борются не просто за права чернокожих, а за права афроамериканских представителей ЛГБТ-сообщества.

В США действительно существуют реальные проблемы с полицией. Хотя на патрульных машинах американской полиции и написан лозунг «Защищать и служить», многие полицейские едва ли считают себя защитниками и помощниками граждан. Они скорее видят себя в роли закона, будто во времена Дикого Запада. А некоторые считают себя солдатами, которые ведут «войну» против преступности или наркотиков, но де-факто борются с собственным населением. Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны © REUTERS, Goran Tomasevic

Когда эту воинственную картинку дополняют расизм, жестокость, плохое образование, страх и безнаказанность, возникают опасные для жизни ситуации. Сотни американцев, черных и белых, каждый год платят за это своими жизнями. Это больше, чем в любой другой стране.

Вместе с тем в США от огнестрельных ранений каждый год погибают от 40 до 50 полицейских. Эти цифры тоже уникальны. И они указывают на то, что, помимо всех социальных проблем, столкновения полицейских и граждан так часто заканчиваются смертельным исходом еще и потому, что многие американцы владеют оружием.

По оценкам экспертов, количество гражданского огнестрельного оружия составляет 120 (!) стволов на 100 человек, включая женщин и детей. Т.е. на 335 миллионов граждан США приходится 400 миллионов «стволов». Поэтому копы иногда сначала стреляют, а затем задают вопросы, лишь бы не рисковать.

В этой непростой ситуации президент США Дональд Трамп объявил журналистам, когда он намерен подписать «всеобъемлющий» указ о реформе американской полиции.

«У нас будет несколько решений. Нам нужны замечательные люди в нашей полиции», — сказал Трамп.

Он отметил, что будущие преобразования в полиции касаются «справедливости и безопасности».

Тем временем губернаторы многих штатов, судя про всему, устали слушать про возможные реформы полиции из Вашингтона и приступили к ним самостоятельно. Мэр Сан-Франциско Ландон Брид заявила, что офицеры будут заниматься только делами с «элементами насилия». От лёгких правонарушений вроде порчи имущества или граффити полицию освободят, чтобы не провоцировать конфликты. А в Нью-Йорке говорят о сокращении бюджета городской полиции на миллиард долларов. Стрельба на протестах в США: пострадавший в тяжелом состоянии © REUTERS, Lindsey Wasson

В Миннеаполисе уже согласились распустить полицию. Пока не до конца ясно, как именно планируется обновить её состав. В Вашингтоне участок улицы возле Белого дома в Вашингтоне переименовали в Black Lives Matter Plaza. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что улицы с таким названием появятся в каждом районе города.

В мирной части протестов участвуют американцы самых разных цветов кожи и рас. Лозунги протестующих касаются не полицейского произвола как такового: массовые выступления сфокусированы на угнетении чернокожих жителей США.

«Жизни чёрных важны» — этот лозунг одноименного движения стал ключевым для охвативших всю страну выступлений. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом, а не краткосрочных мер.

Наблюдатели обратили внимание, что при этом нападкам подвергаются не только противники, но и белые сторонники расового равенства: они якобы перетягивают на себя общественное внимание, лишая представителей меньшинств платформы для высказывания. Акцент делается на то, что именно афроамериканцы должны быть в центре движения — а остальным отводят роль сочувствующих. Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу © РИА Новости, Александр Натрускин

В начале XXI века в США провозгласили «пострасовую» эру всеобщего равенства, но, судя по всему, поторопились. Робкие попытки разумной части американского общества провозгласить лозунг «Все жизни важны» столкнулись с настоящим расизмом наоборот.

«Никакие жизни не важны, пока не важны жизни чёрных» — такую позицию сегодня разделяют самые разные участники протестов.

Тем временем в интернете появилось видео, на котором чернокожий руководитель «автономной зоны» Сиэтла Раз Симон раздаёт подросткам оружие для патрулирования. в Сиэтле началась раздача оружия патрулям бунтовщиков. В ролике видно, как Симон подходит к машине и достаёт из багажника автоматы, которые передаёт нескольким молодым людям.

Развитие современной информационной среды привело к тому, что предназначенные для зарубежных стран технологии протеста и раскачивания, технологии уничтожения государственности вернулись бумерангом в сами США.