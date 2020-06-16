Кризис системы здравоохранения привёл к наихудшему экономическому спаду в США со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Пандемия совпала с последним событием в длинной череде бесчинств, связанных с расовой дискриминацией, что стало причиной социального взрыва в стране.

В Атланте протестующие перекрывают магистрали. Там возмущенные убийством еще одного чернокожего американца Рейшарда Брукса пришли под Капитолий штата Джорджия требовать реформ и протестовать против полицейской жестокости. Толпа собралась на улице Мартина Лютера Кинга младшего рядом с его статуей. Атланта — родной город знаменитого борца за права чернокожих американцев.

Имена полицейских известны. Стрелявший Гаррет Рольф уволен, его коллега Девин Бронсон отстранен. Не дожидаясь открытия дела, в отставку подала глава полицейского департамента Атланты Эрика Шилдс. Место белой уволившейся начальницы займёт ее чернокожий заместитель. 

Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов
Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов
© REUTERS, Lindsey Wasson

В Сиэтле толпа протестующих относительно мирно захватила несколько городских кварталов и провозгласила их "Автономной зоной Капитолийского холма", ставшей для них своего рода пристанищем. Там уличные художники рисуют граффити, ораторы рассказывают о расовой справедливости, еду раздают бесплатно и нет ни одного полицейского.

Президент США Дональд Трамп назвал это сообщество протестующих группой «мерзких анархистов» и «внутренних террористов», но мэр Сиэтла утверждает, что Трамп не разобрался в ситуации.

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе по-прежнему проходят самые многочисленные акции, но акцент там сменился. Теперь протестующие борются не просто за права чернокожих, а за права афроамериканских представителей ЛГБТ-сообщества.

В США действительно существуют реальные проблемы с полицией. Хотя на патрульных машинах американской полиции и написан лозунг «Защищать и служить», многие полицейские едва ли считают себя защитниками и помощниками граждан. Они скорее видят себя в роли закона, будто во времена Дикого Запада. А некоторые считают себя солдатами, которые ведут «войну» против преступности или наркотиков, но де-факто борются с собственным населением.

Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны
Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны
© REUTERS, Goran Tomasevic

Когда эту воинственную картинку дополняют расизм, жестокость, плохое образование, страх и безнаказанность, возникают опасные для жизни ситуации. Сотни американцев, черных и белых, каждый год платят за это своими жизнями. Это больше, чем в любой другой стране. 

Вместе с тем в США от огнестрельных ранений каждый год погибают от 40 до 50 полицейских. Эти цифры тоже уникальны. И они указывают на то, что, помимо всех социальных проблем, столкновения полицейских и граждан так часто заканчиваются смертельным исходом еще и потому, что многие американцы владеют оружием.

По оценкам экспертов, количество гражданского огнестрельного оружия составляет 120 (!) стволов на 100 человек, включая женщин и детей. Т.е. на 335 миллионов граждан США приходится 400 миллионов «стволов». Поэтому копы иногда сначала стреляют, а затем задают вопросы, лишь бы не рисковать.

В этой непростой ситуации президент США Дональд Трамп объявил журналистам, когда он намерен подписать «всеобъемлющий» указ о реформе американской полиции.

«У нас будет несколько решений. Нам нужны замечательные люди в нашей полиции», — сказал Трамп.

Он отметил, что будущие преобразования в полиции касаются «справедливости и безопасности». 

Тем временем губернаторы многих штатов, судя про всему, устали слушать про возможные реформы полиции из Вашингтона и приступили к ним самостоятельно. Мэр Сан-Франциско Ландон Брид заявила, что офицеры будут заниматься только делами с «элементами насилия». От лёгких правонарушений вроде порчи имущества или граффити полицию освободят, чтобы не провоцировать конфликты. А в Нью-Йорке говорят о сокращении бюджета городской полиции на миллиард долларов. 

Стрельба на протестах в США: пострадавший в тяжелом состоянии
Стрельба на протестах в США: пострадавший в тяжелом состоянии
© REUTERS, Lindsey Wasson

В Миннеаполисе уже согласились распустить полицию. Пока не до конца ясно, как именно планируется обновить её состав. В Вашингтоне участок улицы возле Белого дома в Вашингтоне переименовали в Black Lives Matter Plaza. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что улицы с таким названием появятся в каждом районе города.

В мирной части протестов участвуют американцы самых разных цветов кожи и рас. Лозунги протестующих касаются не полицейского произвола как такового: массовые выступления сфокусированы на угнетении чернокожих жителей США.

«Жизни чёрных важны» — этот лозунг одноименного движения стал ключевым для охвативших всю страну выступлений. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом, а не краткосрочных мер.

Наблюдатели обратили внимание, что при этом нападкам подвергаются не только противники, но и белые сторонники расового равенства: они якобы перетягивают на себя общественное внимание, лишая представителей меньшинств платформы для высказывания. Акцент делается на то, что именно афроамериканцы должны быть в центре движения — а остальным отводят роль сочувствующих.

Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу
Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу
© РИА Новости, Александр Натрускин

В начале XXI века в США провозгласили «пострасовую» эру всеобщего равенства, но, судя по всему, поторопились. Робкие попытки разумной части американского общества провозгласить лозунг «Все жизни важны» столкнулись с настоящим расизмом наоборот.

«Никакие жизни не важны, пока не важны жизни чёрных» — такую позицию сегодня разделяют самые разные участники протестов.

Тем временем в интернете появилось видео, на котором чернокожий руководитель «автономной зоны» Сиэтла Раз Симон раздаёт подросткам оружие для патрулирования. в Сиэтле началась раздача оружия патрулям бунтовщиков. В ролике видно, как Симон подходит к машине и достаёт из багажника автоматы, которые передаёт нескольким молодым людям.

Развитие современной информационной среды привело к тому, что предназначенные для зарубежных стран технологии протеста и раскачивания, технологии уничтожения государственности вернулись бумерангом в сами США.