Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 миллиардов, Кабмин подписал меморандум с производителями «зелёной» электроэнергии, также правительство обязало предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на покупку газа. Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины с 6 по 11 июня

МВФ утвердил программу stand-by для Украины

Исполнительный совет МВФ на заседании во вторник, 9 июня, утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Размер первого транша составит $2,1 млрд, отмечается в документе. Остальная сумма поступит четырьмя платежами в течение 18 месяцев. МВФ дал новый кредит Украине. Чем страна будет расплачиваться? © goodfon.ru

На новость отреагировал президент Владимир Зеленский.

«Украина получит первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд, что на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером», — отметил Зеленский в Twitter.

МВФ отметил, что новая программа нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Выделение денег от МВФ также разблокирует финансовую помощь от других международных партнеров. Например, это 1 млрд евро от Всемирного банка и 1,7 млрд евро макроэкономической помощи от ЕС.

В Фонде ожидают, что Украина активизирует реализацию ключевых структурных реформ, чтобы увеличить шансы на возвращение к экономическому росту после кризиса.

«Успешные показатели Украины в стабилизации экономики за последние пять лет были мощными. Однако необходимо приложить больше усилий для реформ, чтобы обеспечить стабильный и всеобъемлющий рост», — отмечают эксперты Фонда.

В сообщении указаны приоритеты использования средств МВФ. Среди них обеспечение среднесрочной устойчивости бюджета, сохранение независимости Центрального банка и гибкого обменного курса, а также укрепление финансовой стабильности при возмещении издержек по решениям банков.

«Согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление управления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всестороннего роста», — сказано в сообщении МВФ.

В Фонде отметили необходимость ужесточения фискальной политики после восстановления экономики от коронакризиса, чтобы снизить госдолг.

«Полное и своевременное осуществление политики в рамках программы, поддерживаемой Фондом, будет иметь решающее значение для снижения экономических рисков и создания основы для стабилизации и восстановления», — говорится в сообщении МВФ.

МВФ советует украинцам готовиться к снижению зарплат и росту безработицы © CC0, Pixabay Игоря Уманского, договоренность о предоставлении кредита является крупной неудачей Украины: изначально переговоры шли по программе EFF, а сумма, которая должна была поступить на Украину, оценивалась в $5,5 млрд.

«Мы получили деньги по другой программе. Упрощенно: stand-by — антикризисная, EFF — программа о структурных реформах. Соответственно, в программе stand-by не должно быть элементов структурных реформ. А они там есть.

Там есть и структурные маяки, и антикризисные. Например, закон о рынке земли, антикоррупционное законодательство. Туда "всунули" и то, и то. Если уже мы получили stand-by, тогда, по идее, надо было нам настаивать, чтобы оттуда убрали пункты, которые к stand-by не имеют отношения. Не убрали. Мы проиграли по всем переговорным позициям», — рассказал в интервью изданию «Страна» Игорь Уманский.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, Международный валютный фонд не согласовывал с Украиной условия программы сотрудничества, Киев просто поставили перед фактом.

По словам министра, МВФ просто уведомил украинскую власть, что условия поддержки изменили и вместо выделения $8-10 млрд на 36 месяцев Украина получит краткосрочную программу stand-by.

«Никто ни на какие уступки не шел, у нас была твердая позиция, что мы за свой счёт сможем профинансировать выплату гарантированного долга США в конце мая. Это компромисс, к которому мы пришли. Об изменении программы нас просто уведомили, это была позиция руководства МВФ, что мы сейчас никому не даем программу ЕFF, выбирайте stand by», — рассказал Марченко в эфире одного из украинских телеканалов. Глава МВФ Георгиева предупредила Украину о больших экономических рисках © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Кабмин подписал меморандум с производителями «зелёной» электроэнергии

Кабинет министров Украины подписал «Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики». Об этом в среду, 10 июня, сообщил «Правительственный портал».

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

«Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика, и со временем такая энергия была больше распространена, как чистейшая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа», — заявил Шмыгаль.

Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации «зелёных» тарифов, предусматривающий их уменьшение. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию, предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра, — на 7,5%.

Со своей стороны, отметили в Кабмине, украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП «Гарантированный покупатель» и погашения имеющейся задолженности перед производителями ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также правительство обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки «зелёной» энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

«Предусматривается усиление ответственности за небалансы. Прекращение нового строительства СЭС уже с первого июля этого года. Я надеюсь, что мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект. Завершение строительства ВЭС после того, как будет окончено начатое строительство», — пояснила на заседании правительства Буславец.

Также, по её словам, государство не отказывается от выплат за уже произведенную «зелёную» энергию и должно полностью рассчитаться с производителями. Украина на пороге энергетического краха © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Есть обязанности государства по полной оплате уже с момента принятия закона за произведенную электроэнергию. Напоминаю, что сегодня за текущий год перед этими производителями задолженность ГП Гарантированный покупатель составляет 14 млрд гривен (36 млрд руб.). Стоит отметить, что мы не запрещаем строить с 1 июля солнечную энергетику, вопрос в том, что цена производимой энергии будет определяться на аукционах, — это не будет фиксированный высокий тариф», — поправил Буславец премьер Шмыгаль.

По оценке правительства меморандум даст Украине ежегодную экономию начиная с этого года 6 млрд гривен, а к 2020 году — более 2 миллиардов евро.

Также, по словам премьера, тарифы на электроэнергию для населения не вырастут, а Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами.

По словам председателя правления УВЭА Андрея Конеченкова, подписывать меморандум пока отказалась Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, которая также принимала участие в переговорах. Причина демарша — несогласие с позицией правительства по дальнейшему развитию солнечной энергетики, в частности, прекращение действующей системы поддержки СЭС в виде «зелёных» тарифов уже с 31 июля.

Напомним, «зелёные» тарифы были введены на Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз выше обычных тарифов и зафиксированы в евро. Ранее электроэнергию, производимую «зелёными объектами», государство обязалось выкупать по высокому тарифу до 2030 года.

Оплату «зелёным» энергопроизводителям осуществляет госпредприятие «Энергорынок» из средств потребителей. Всего на Украине «зелёные» электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако «зелёная электроэнергия» стоит рынку 8% всех средств, или около 10 млрд грн (26 млрд руб.) по самым высоким в Европе тарифам.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019 год более 14 млрд гривен (36 млрд руб.). Больше всех — компания «ДТЭК ВИЭ» Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн (12,2 млрд руб.) и заняла 25,5% рынка.

Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся

Кабинет министров Украины принял постановление, которым обязал предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа. Постановление принято на заседании правительства в среду, 10 июня. «Четверть всех квартир». Стало известно, для кого тарифы на газ вырастут втрое © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897 до 4899 гривен (от 7517 до 12711 руб.) за тысячу кубометров.

«Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020-2021 гг. будет меняться согласно рынку, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа. Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся», — цитирует заместителя министра развития общин и территорий Наталью Хоцяновскую пресс-служба Минрегиона.

В министерстве добавили, что изменения, предложенные постановлением КМУ, позволяют предприятиям ТКЭ планировать расходы на приобретение природного газа (с целью включения их в состав тарифов) на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

Также для большинства предприятий ТКЭ появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании в среду внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.

Власть рассказывает сказки о снижении тарифов и позволяет нас грабить — Скубченко © Facebook, Александр Скубченко

С 1 июля 2020 года на Украине будет открыт рынок газа в соответствии с постановлением Кабинета министров от 24 апреля 2020 года. Клиент сможет выбирать поставщика газа и менять его хоть каждый месяц.

В результате проведенного в стране анбандлинга на рынке состоялось разделение: есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые газ продают и отвечают за его поставки клиенту.