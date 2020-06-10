Британские учёные считают, что без карантина в марте-мае в одиннадцати западноевропейских странах от СОVID-19 скончалось бы 3,2 миллиона человек, в то время как фактически умерло около 130 тысяч

Карантин в 11 странах Западной Европы спас больше трех миллионов жизней, говорится в результатах исследования эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, опубликованных во вторник, 9 июня, в журнале Nature. Анализ охватывает Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Италию, Норвегию, Великобританию, Францию, Швейцарию и Швецию за период с начала эпидемии до 4 мая.

По расчетам экспертов, без карантина за этот период в 11 европейских странах от СОVID-19 скончалось бы 3,2 миллиона человек, в то время как фактически умерло около 130 тысяч. Таким образом, по мнению авторов исследования, карантин спас свыше трех миллионов жизней, в том числе 690 тысяч во Франции, 630 тысяч в Италии и 470 тысяч в Британии.

По данным того же исследования, без карантина эпидемия к настоящему времени закончилась бы, поскольку большая часть населения (в Британии около 70%) уже переболели бы. Но цена оказалась бы колоссальной. «Локдаун предотвратил миллионы смертей. Гибель стольких людей стала бы величайшей трагедией», — говорит один из авторов исследования доктор Сет Флаксман. Пятая часть национального богатства. Названа сумма, которую Франция потратит на спасение от кризиса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Использованная математическая модель, с одной стороны, подразумевала, что без указания властей люди никак не меняли бы свое поведение, с другой стороны, не учитывала возможный коллапс системы здравоохранения. Один из исследователей, доктор Соломон Сиань, назвал нынешний карантин величайшей по своим масштабам всемирной операцией по спасению жизней, ведь до его введения число заболевших практически удваивалось каждые два дня.

Благодаря весьма жёсткому карантину в большинстве исследованных стран (кроме Швеции) фактически заразилось около 4% населения. Таким образом, коллективный иммунитет не выработан, поэтому забывать о мерах безопасности рано, предостерегают аналитики. «Утверждения, будто все позади, должны быть решительно отвергнуты», — говорит доктор Флаксман. «Весьма велик риск того, что рост мобильности населения вызовет новую волну пандемии через месяц-другой», — указывает его коллега Самир Бхатт.

Великобритания, учёные которой проводили это исследование, занимает ныне первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — 289 140 человек. Общее число смертей от COVID-19 достигло тут 40 883, Британия — вторая в мире страна после США, где количество смертей превысило 40 тысяч. В картине распространения вируса по Соединенному Королевству выделяется Шотландия — на её территории за последние два дня не было зафиксировано новых случаев заражения COVID-19. С 20 марта 2020 года смертность в Великобритании превысила обычный уровень почти на 64 тысячи человек, или примерно на одну пятую, сообщило во вторник, 9 июня, Национальное бюро статистики. Обычный уровень в данном случае — среднее число умерших в этом же сезоне за последние пять лет.

Эпидемиологи считают превышение смертности над обычным уровнем самым верным способом определить реальное количество жертв болезни. Этот метод одинаково применим ко всем странам, тогда как национальные методики подсчета умерших от СОVID-19 разнятся: в одних странах в их число включают всех, у кого на момент летального исхода был обнаружен коронавирус, в других — только тех, у кого он явился непосредственной и главной причиной смерти. С другой стороны, число умерших во время эпидемии сверх обычного уровня включает и тех, кто скончался от других болезней, своевременно не получив нужной помощи из-за перегруженности медучреждений или страха выйти из дома. Германия потратит на восстановление экономики 130 млрд евро © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В Испании, которая передвинулась на второе место в Европе по числу зараженных коронавирусом, за последние семь дней COVID-19 унёс жизни 56 человек. Общее число умерших составило 27 136. Из 56 скончавшихся больше всего летальных исходов зафиксировано в Мадриде — 31 случай. Всего же с начала пандемии в Испании коронавирус выявлен у 289 046 пациентов. За неделю в Испании госпитализированы 145 человек с коронавирусом, больше всего — также в Мадриде (34). Столица Испании и Барселона являются единственными регионами страны, которые с 8 июня не перешли на последний этап ослабления карантина — в связи с высокой заболеваемостью COVID-19.

9 июня правительство Испании одобрило проект регулирования так называемой «новой нормальности» после окончания чрезвычайного положения 21 июня. Согласно ему, в частности, ношение масок в общественных местах будет обязательным по всей Испании. Обязанность использования масок будет распространяться на всех людей старше 6 лет «на дорогах общего пользования, в открытых общественных пространствах и в любых закрытых помещениях для общественного пользования при условии, что невозможно гарантировать поддержку безопасного расстояния от полутора до двух метров». Также маски будут обязательными в общественном транспорте. Нарушителям требования относительно ношения масок грозит штраф в 100 евро.

Декрет о новой нормальности также предусматривает обязательное декларирование заболевания, а это означает, что необходимо будет «предоставить компетентному органу общественного здравоохранения все данные, необходимые для эпидемиологического наблюдения и надзора за ходом болезни». Автономные сообщества (регионы) Испании обязаны информировать систему здравоохранения страны о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, предоставлять данные об эпидемиологической ситуации, гарантировать проведение тестов в медицинских учреждениях всем пациентам с подозрением на коронавирус, обеспечить достаточное количество медицинского персонала. Проект правительства ещё должен утвердить парламент Испании.

Третью позицию среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом занимает Италия — 265 561 случаев, от COVID-19 в этой стране умерло более 34 тысяч человек, большая часть из которых — в северных регионах Италии. Родные и близкие пациентов, умерших в результате заражения коронавирусом, 9 июня обвинили власти в халатных и некомпетентных действиях. Об этом заявили на пресс-конференции в Риме представители объединяющей таких людей организации Noi denunceremo. Испания вскоре откроется для иностранных туристов: назван срок © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

«Мы хотим, чтобы кто-то подал в отставку, чтобы кто-то извинился», — заявила один из лидеров Noi denunceremo Кристина Лунгини. По её словам, к большому числу смертей от коронавируса в Италии привело то, что многие пациенты с COVID-19, как и ее 65-летний отец, слишком поздно получили медицинскую помощь. Члены Noi denunceremo намерены 10 июня символически подать около 50 заявлений о преступлении в отношении «неустановленных лиц» в прокуратуру города Бергамо.

Именно этот город на севере страны считается эпицентром коронавируса в Италии. С конца апреля и до начала июня в Бергамо провели выборочное тестирование жителей на антитела к коронавирусу, и оно показало положительный результат у 57% протестированных. Органы здравоохранения Бергамо заявили, что результаты основываются на случайной выборке, которая была «достаточно широкой», чтобы служить надежным показателем того, сколько людей было заражено в регионе, ставшем эпицентром вспышки заболевания в Италии. В отчете, опубликованном в начале мая 2020-го, Национальный орган статистики ISTAT сообщил, что количество смертей в Бергамо в марте выросло на 568% по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

Власти Германии, которая занимает четвёртое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (186 516 человек, всего 8,8 тысяч смертей от COVID-19), планируют продлить до конца августа предостережение от поездок в большинство стран за пределами ЕС. Об этом во вторник сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По данным издания, предостережение будет распространяться почти на 160 государств. Как МИД, так и Министерство внутренних дел ФРГ считает слишком рискованной отмену предостережения в настоящее время, отмечает еженедельник. С 15 июня Германия снимает действующие в связи с пандемией коронавируса настоятельные рекомендации отказаться от поездок за границу. Предостережение от путешествий отменяется для стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Его заменят на информацию о поездках в конкретные страны.

В самой Германии ряд карантинных ограничений действует до 29 июня, однако федеральные земли начинают их отменять решениями своих правительств. Так, в земле Мекленбург — Передняя Померания гостиницам снова разрешили сдавать постояльцам все имеющиеся в наличии номера (до сих пор можно было только 60%), а рестораны могут работать до полуночи. Правда, в гостиницах необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра и правила безопасности. По словам главы земельного правительства Мануэлы Швезиг, после открытия региона для туристов с 25 мая не произошло скачка новых заражений коронавирусом, что оправдывает нынешнее решение. Александр Рар: Среди наследников Меркель есть противники России © РИА Новости, Михаил Климентьев

А власти Берлина с 10 июня снимают временные ограничения на работу ресторанов, баров и кафе — до сих пор они закрывались в 23:00. Соответствующее распоряжение издал берлинский Сенат, после того как владелец одного из ресторанов подал в Высший административный суд Берлина иск против ограничения. Теперь необходимость в рассмотрении этого иска отпала. При этом высшие учебные заведения в Берлине и других регионах Германии работают дистанционно, и более 2000 их преподавателей требуют возврата к очному обучению, подписав открытое письмо с таким призывом. «Мы требуем перехода к постепенному и острожному обучению в стенах вузов. Что возможно в школах, должно быть возможно и в университетах», — говорится в обращении. По словам одного из инициаторов письма, профессора Боннского университета Йоханнеса Лемана, для него остается загадкой, почему школы и детские сады открылись, а вузы — нет. «Утром я могу сходить в бассейн, после этого пообедать в ресторане, а университет в центре города остается закрытым. Это необъяснимо», — заявил Леман.

Во Франции, которая замыкает первую пятёрку европейских стран по числу инфицированных коронавирусом (154 591 человек), вузы также не работают. Но французская профессура против этого не протестует. Более того, парижане жалуются в прокуратуру на то, что их заведения и предприятия не были закрыты во время карантина, на рабочих местах недостаточно быстро были введены меры социального дистанцирования, гражданам не предоставляли маски и проводилось недостаточно тестов. В ответ прокуратура Парижа сообщила, что проверит, не подпадает ли реакция правительства на пандемию под статьи о непреднамеренном убийстве и создание угрозы жизням людей. Прокурор Парижа Реми Эйтц во вторник заявил, что поводом для расследования были многочисленные обращения горожан, и подчеркнул, что оно не является политически мотивированным.

Прокуратура рассмотрит действия чиновников, принимавших решения о том, как реагировать на вспышку коронавируса. Целью расследования будут различные правительственные институты, которые базируются в Париже и таким образом попадают в юрисдикцию парижской прокуратуры. Президент Эммануэль Макрон обладает иммунитетом от уголовного преследования, отмечают французские СМИ. Общее количество умерших от COVID-19 во Франции превысило 29,3 тысячи человек.

А вот кто будет отвечать за проблемы французских производителей многоразовых тканевых масок, пока неясно. Как заявили 8 июня во французском Союзе легкой промышленности, сейчас на складах производителей скопилось около 50 миллионов не проданных масок. По информации Le Monde, в середине марта портные и производители тканей объединились в рамках платформы «Общая экспертиза» для того, чтобы по просьбе государства наладить производство масок, которые были в начале эпидемии дефицитным товаром. «Нужно производить, нужно производить, говорили нам тогда», — вспоминает глава Союза лёгкой промышленности Франции Ив Дюбьеф в комментарии изданию.

По его словам, благодаря общим усилиям производство многоразовых тканевых масок выросло с 50 тысяч до трех-четырех миллионов за несколько недель. На пике изоляции производство достигло 25 миллионов таких масок в неделю. К началу мая маски производили 240 предприятий. Недостатка в заказах тоже не было. Наоборот, как говорят некоторые производители, для того, чтобы выполнять заказы, небольшим предприятиям не хватало производственных мощностей.

Однако в мае все изменилось. Французы получили доступ к одноразовым маскам, которые в начале карантина были реквизированы государством, а затем вернулись в аптеки и супермаркеты. Цена на такие маски была зафиксирована правительством: не более 95 центов за штуку. Кроме того, на предприятиях маски стали раздавать вернувшимся на работу сотрудникам. Теперь госсекретарь по вопросам экономики Аньес Панье-Рюнаше призывает большие компании поддержать отечественного производителя и сделать выбор в пользу многоразовых масок «made in France». На днях чиновница обратилась к работодателям с призывом выбрать «экологичные и имеющие хорошее соотношение цена-качество французские маски». Панье-Рюнаше сожалеет, что «многие предприятия предпочитают раздавать сотрудникам медицинские маски, импортированные из Китая».

Производители тканевых масок призывают государство включить их товар в госрезерв. Они также просят, чтобы те предприятия, которым не удается сбыть готовые маски, получили доступ к режиму временной и частичной безработицы c выплатой сотрудникам 100% зарплаты в течение первых трех месяцев, пишет издание La Croix. Но сама Аньес Панье-Рюнаше утверждает, что перепроизводство коснулось лишь 10% предприятий отрасли, а налаженный во время карантина пошив масок «помог спасти тысячи рабочих мест».

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фактически начала лоббировать интересы производителей других защитных средств от коронавируса — прозрачных лицевых щитков. Такой щиток может использоваться как средство защиты, если нет в наличии медицинских масок, заявила в понедельник, 8 июня, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов в Женеве. При этом она подчеркнула, что ни щитки, ни маски сами по себе не спасают от заражения коронавирусом. Используя их, люди все равно должны соблюдать дистанцию не менее одного метра по отношению друг к другу. Она также напомнила о необходимости регулярно мыть руки и дезинфицировать их.

В Польше ношение масок или лицевых щитков остаётся обязательным в транспорте, магазинах, общественных местах и других закрытых помещениях. Однако на минувших выходных в этой стране отмечен неожиданный прирост случаев заражения коронавирусом — зафиксирован 1151 новый больной (всего с начала эпидемии — 27 560). Две трети из новых случаев приходятся на работников угольных шахт недалеко от чешской границы. Из-за этого с 9 июня на 12 угольных шахтах (две государственные и десять частных) добыча будет приостановлена на три недели. По словам вице-премьера Яцека Сасина, шахтёрам выплатят 100% зарплаты за то время, на которое шахты будут закрыты. В целом же в Польше не исключают возвращения части карантинных ограничений в связи с тем, что люди стали воспринимать ослабление как завершение эпидемии, но повторного «закрытия» страны не рассматривают, заявил 9 июня министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский в интервью радиостанции RMF24. В Польше от COVID-19 умерли 1183 человека. В стране проведено более одного миллиона тестов на коронавирус (почти 29 тысяч на миллион населения).

Несмотря на достигнутый за время пандемии прогресс, тесты на коронавирус всё ещё остаются достаточно дорогими, и большинство из них дают результат лишь через некоторое время. Потому неудивительно, что во всём мире ищут новые, более дешёвые и быстрые методы определения болезни. Причём в процессе задействованы не только учёные, но и… полицейские. Так, французские исследователи предложили задействовать полицейских собак, которых обычно используют для поиска наркотиков или взрывчатых веществ, для выявления бессимптомных коронавирусных больных.

Тренированные служебные собаки уже несколько лет помогают французским медикам диагностировать на ранней стадии рак кишечника. Однако теперь выяснилось, что запах подмышечного пота человека, зараженного COVID-19, также отличается от аналогичного запаха здорового человека — и эту разницу тоже прекрасно улавливают натренированные полицейские собаки-нюхачи.

Эксперимент проводился в трёх городах Франции, в общей сложности в нем приняли участие 18 собак, для которых из местных больниц собрали почти 200 образцов пота от коронавирусных больных с подтвержденным диагнозом. На то, чтобы обучить собаку практически безошибочно распознавать новый «ковидный запах», у дрессировщиков уходило не больше четырех часов, а животным для этого было необходимо понюхать не более 10 образцов пота, собранного у коронавирусных пациентов. Половина животных определяла образцы абсолютно безошибочно — в 100 случаях из 100, точность «диагностики» остальных собак составила 83-94%.