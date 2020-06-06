Ненависть к России становится выгодным бизнесом. Чешские журналисты откровенно признаются, что, ругая Россию, они хорошо зарабатывают и делают карьеру. Международные авиаперевозчики Россию не ругают – им нужно как моно скорее восстановить сообщение между странами. Ученые не возражают – коронавирус плохо передается через поверхности

Западный ветер

Чешское издание Haló noviny публикует интервью с бывшим главой полиции ЧР Станиславом Новотным, председателем Ассоциации независимых СМИ. Западные СМИ о том, как американские медиа делают США великими, Россию – агрессивной, а Китай – источником зла © AP, Kathy Willens

Речь шла о яростной антироссийской риторике, которая последние годы появилась в мейнстримных СМИ Чехии. Эта риторика старательно нагнетается властями. Создается множество инфоповодов, чтобы напомнить чехам, что они не имеют права любить Россию и русских. Чего стоит только установка мемориальной доски в память армии Власова, установленная в Пражском районе Ржепорые, и снос памятника советскому маршалу Коневу.

Недавнее празднование 75-й годовщины Победы местные СМИ «освещали безучастно и передавали в основном все, что могло бы преуменьшить заслуги бывшего Советского Союза в освобождении Европы от нацизма, а также сгладить вину Германии». «На первом плане для них была так называемая война памятников, то есть демонтаж памятника Коневу, переименование площади Под каштанами в площадь имени Бориса Немцова и убожество в Ржепорые», — говорит Новотный.

В чем причина подобного искажения информации? Тут Новотный был вполне категоричен. «Ветер дует из-за Атлантики и со стороны немецких соседей, — говорит он, — нам следует воспринимать современную Россию негативно. Она не должна быть нашим партнером, и с позитивом мы должны смотреть только в одну сторону — в сторону наших формальных союзников. Журналисты и владельцы СМИ улавливают эту тенденцию и знают, что попытка стать более объективными может просто лишить их средств к существованию. Кроме того, о правильном настрое «команды» заботится целый ряд нанятых политических некоммерческих организаций, которые, что доказано, финансируются из-за рубежа. СМИ также демонстративно дают понять, что любой, кто хочет занять видное положение в обществе, обязательно должен быть русофобом. Все принимают эти «кадровые предпосылки», и спираль истерической ненависти глупо раскручивается». Западные СМИ: опасная для Штатов Украина, слишком сильная Германия и молодежь, которая хочет веселиться © REUTERS, Borja Suarez

Чешские СМИ постоянно рассказывают о якобы сильнейшем давлении со стороны Китая и России. Однако, когда США резко возразили против введения в Чешской Республике цифрового налога, который снизил бы прибыли американских концернов, никаких материалов о давлении США не было и в помине. «Это свидетельствует об однобокой ориентации наших СМИ, а также о том, что мы годами ведем холодную медиавойну, — говорит Новотный. — Честные журналисты должны все время отмечать, что все иностранные государства преследуют, в первую очередь, свои интересы и что нам они за красивые глаза ничего не дадут. Также нужно писать о том, что у нас есть свои интересы — чешские!»

Когда же это кончится?

Британская Financial Times посвятила материал трагической путанице, которая царит сейчас на рынке авиаперевозок и путешествий. Для начала автор рассказывает душераздирающую историю британки Хоуп Эйлсы, которая 14 дней провела в гостинице Сиднея, куда ее поместили на карантин. Окна в номере не открывались, а в коридоре дежурила охрана, которая следила за тем, чтобы ни один постоялец не выходил из номеров. Чтобы выдержать пребывание там, Эйлса начала бегать по своему номеру, покрывая в день расстояние примерно в 1 километр. Еще одним занятием стала игра в боулинг рулонами туалетной бумаги. Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR

Подобный уровень ограничительных мер не имеет прецедентов в истории. Конечно, это порождает проблемы. Все страны принимают свои меры безопасности, и это порождает хаос в сфере транспорта и туризма. «Карантин в Мьянме для некоторых прибывающих в страну людей может доходить до 21 дня, — пишет автор. — Самоа требует 14-дневного карантина до приезда и 14-дневного карантина после приезда в страну. Некоторые страны помещают прибывающих людей в гостиницы, другие позволяют людям поехать домой. Отдельные страны требуют прохождения теста на covid-19 перед приездом, а другие делают это уже после прибытия».

Такой дисбаланс особенно заметен в Европе. Страны европейского юга, Италия, Испания, Греция, начинают ослаблять ограничения, но Британия только начинает их вводить. Парадокс в том, что Британия долгое время совершенно игнорировала общемировую практику карантина. Поэтому неожиданное решение властей обязать всех прибывающих иностранцев пройти 14-дневный карантин вызывало возмущение авиаперевозчиков и гостиниц. Власти объяснят свое решение страхом перед второй волной эпидемии. Но где они были, когда пришла первая волна?

«Это самое последнее, что нужно туристической отрасли», — подчеркивается в письме, направленном правительству руководителями 200 туристических и гостиничных компаний. По их мнению, подобного рода «неработоспособный» шаг создаст препятствия для иностранных туристов, а также может послужить поводом для ответных мер в отношении британских путешественников.

Главный редактор одного немецкого медицинского журнала отметил позднее «удивительное совпадение между коммерческими интересами Англии и ее научными убеждениями». Коронавирус в Европе: 750 млрд евро на борьбу с коронакризисом, слежка во Франции и Британии, Балканы открывают границы - но не для соседей © REUTERS, Favio Lo Scalzo/File Photo

Кстати, ВОЗ рекомендует прямо обратные действия. Карантин, по мнению международных экспертов, должен вводиться в начале фазы сдерживания вспышки заболевания». В результате можно выиграть время, необходимое странам для того, чтобы подготовиться этой ситуации. «Однако подобного рода ограничения должны быть непродолжительными, и их нужно пересматривать по мере развития ситуации», — подчеркивается в рекомендациях ВОЗ.

Вместо карантина компании, работающие в области авиационных перевозок и туризма, предлагают ввести общие международные стандарты управления этим процессом, включая измерение температуры в аэропортах, использование защитных масок во время перелетов, соблюдение социального дистанцирования там, где это возможно в аэропортах, и интенсивную обработку оборудования.

Рассматривается и идея создания списков стран с низким уровнем риска заражения. Сообщение между такими странами может быть восстановлено. Но тогда задача властей не ставить преграды на границах, а работать с населением внутри страны.

Осторожно — ручки!

Немецкое издание Die Zeit публикует результаты исследования, проведенного командой ученых под руководством микробиолога Рикарды Марии Шмитхаузен из Бонна и вирусолога Хендрика Стрика. Биологи изучили опасность передачи вируса от человека к человеку через различные поверхности. Для этого исследователи изучили 21 дом в округе Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия. Жители этих домов в среднем находились на карантине 5 дней, в каждой из семей был как минимум один человек, зараженный вирусом. Западные СМИ: Чего ждут на Западе от Трампа, Китая и России © REUTERS, Lucas Jackson

Ученые изучили воздух в помещениях, сточную воду из раковины, душа и туалета, а также различные поверхности, например пульты дистанционного управления, мебель и дверные ручки.

«Результат анализа всех изученных образцов воздуха на Sars-CoV-2 оказался отрицательным, пишут в статье. — Анализ 10 из 66 образцов сточной воды из раковин, душа и туалета дал положительный результат (15,15%). Наиболее зараженной оказалась сточная вода из раковин (19,23%) и душа (18,75%), наименьшей концентрация вируса была в туалете (8,7%). Ученые предполагают, что это связано с тем, что вирусная нагрузка наиболее высока в глотке и на руках. Поэтому при мытье рук и чистке зубов вирус с наибольшей вероятностью попадает в раковину.

Новый вирус был обнаружен лишь на 3,36% изученных предметов ежедневного пользования. Среди них были, например, пульт дистанционного управления, а также металлические дверные ручки. Возбудитель Sars-CoV-2 не был обнаружен ни на продуктах питания и напитках, ни на животных, растениях и предметах одежды».

В результате, считают ученые, непрямая передача вируса через поверхности играет меньшую роль в распространении заболевания.