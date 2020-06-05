Нынешней украинской власти, продолжающей строить «аграрную сверхдержаву», не нужны грамотные граждане, которые могут анализировать происходящее в стране. С таким утверждением выступил 4 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук

Политик возмутился тем фактом, что украинские учителя не получат ранее обещанные Камином доплаты за работу в условиях карантина. По словам Медведчука, о том, что бюджетом не предусмотрено установление дополнительных доплат педагогам, сообщила на брифинге по итогам заседания Кабмина и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий. Позволит ли МВФ Украине внедрить «здоровый экономический национализм» для спасения от коронакризиса © kmu.gov.ua

«Весьма показательно, что обязанности министра образования исполняет поклонница дивизии СС «Галичина». Как известно, на Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией, а недавно Окружной административный суд г. Киева признал противоправным вывод Украинского института национальной памяти о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» не является нацистской», — отметил Медведчук, чьи слова приводит официальный сайт партии.

Что касается отмены доплат, то политик напомнил, что ранее «похожий сюрприз преподнесли молодым учителям, отменив разовую помощь в размере 21 тыс. гривен педагогам со стажем менее 10 лет».

«Без доплаты остались более 70 тысяч молодых учителей. Понятно, что это ударит прежде всего по сельским школам, где и сейчас большой дефицит преподавателей», — заявил глава Политсовета ОПЗЖ. По его мнению, понятно, откуда ветер дует: «В проекте меморандума с МВФ власть подписывается под обязательствами по реформе образовательной системы. Реформа предусматривает в том числе «оптимизацию» школьной сети».

Политик подчеркнул, что под «оптимизацией» подразумевается «закрытие части школ и, соответственно, увольнение значительной части учителей».

«Очевидно, что в первую очередь будут уволены опытные учителя пенсионного возраста, которые не готовы надевать кастрюли на головы, иллюстрируя героизм участников евромайдана, или же знают, что тридцать минус два — это двадцать восемь, а не восемнадцать. И что белые медведи в Антарктиде не живут. Учителя, которые не путают царя Николая I c Николаем II. И знают, что русско-турецкая война 1877 года, в ходе которой Болгария получила независимость от Османской империи, не была «захватнической войной», — отметил Медведчук, напомнив, что «недавно подобные «глубокие познания» продемонстрировали в дистанционных телеуроках украинские «педагоги», которые вместо того, чтобы давать знания, сеять «разумное, доброе, вечное», вбивают в головы украинских школьников всякую чушь». Сомнительная сделка с «лыжным инструктором». Американский газ и МВФ, что ждет украинцев © globalenergymegatrend.com

«Что ж, позиция власти понятна. Чего не сделаешь, чтобы выпросить на коленях очередной кредит у МВФ. Да и зачем Украине, «аграрной сверхдержаве» и поставщику дешевой рабочей силы в ЕС, грамотные граждане? Еще начнут задумываться, что в стране реально происходило и происходит. И главное, что с этим делать», — резюмировал политик.

Депутат Рады из фракции ОПЗЖ Наталья Королевская назвала меморандум «инструкцией по управлению страной» и «программой колонизации Украины».

«…Они (МВФ. — Ред.) своему правительству, которое они назначили, своему парламенту просто выдают инструкцию: ходить прямо, людям зарплаты не повышать, пенсии не индексировать, тарифы поднять, коллекторские компании завести, больницы и школы закрыть, школы реструктуризировать, промышленность сегодня просто под нож вырезать, сделать нас сырьевым придатком полноценным. То есть это программа колонизации Украины», — заявила Королевская в эфире телеканала «112».

Cопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne напомнил о сюжете сериала «Слуга народа», где президент Голобородько в исполнении Владимира Зеленского проявлял завидную твёрдость в отношениях с МВФ.

«Надо понимать, что экран и жизнь — это две разные вещи. Конечно, на экране это всё смотрелось хорошо. Но на экране Голобородько отправил МВФ на фиг, а тут пока МВФ его (Зеленского. — Ред.) отправляет, вот вся разница», — заявил Рабинович.

Он также прокомментировал слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что парламент, скорее всего, не проголосует за программу МВФ, задав вопрос: а зачем же тогда продавали землю? «И приходили к нам в зал и рассказывали, что продажа земли срочно необходима для того, чтобы спасти Украину прямо завтра. Денег (МВФ. — Ред.) нет, земля продана… Врун на вруне!» — констатировал Рабинович.

Ранее политик призывал Зеленского прекратить сотрудничество с МВФ и напоминал, что в течение пяти лет Киев должен выплатить МВФ около 10 млрд долларов. «Тот, кто нам мешает, тот нас и погубит». Куда ведут Украину структурные маячки МВФ © euractiv.com

Обеспокоенность относительно нюансов сотрудничества с фондом проявляет не только ОПЗЖ. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, 1 июня, от имени своей фракции потребовала от Зеленского публичного процесса подписания меморандума с МВФ.

«Мы призываем президента прийти в парламент и доложить, что за новые условия перед страной поставлены», — сказала Тимошенко. Она также подчеркнула на брифинге по итогам согласительного совета, что Зеленский уже подписал «законы против интересов Украины» (в частности, закон о продаже земли), но никаких кредитов МВФ Украина не получила, а получила «новый переговорный процесс и новые условия».

Напомним, в конце мая между Киевом и МВФ были достигнуты договоренности о предоставлении резервного кредита на 18 месяцев на общую сумму пять миллиардов долларов. Но под какие обязательства? Ранее издание «Страна» проанализировало полученный редакцией текст меморандума о сотрудничестве с фондом. Содержание документа вызвало бурные дискуссии. В частности, меморандумом предусмотрены «оптимизация» школьной сети, другими словами, закрытие части школ, продолжение непопулярной медреформы, повышение пенсионного возраста, введение системы накопительных пенсий, рост тарифов и т.д.

Партия власти в замешательстве. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в эфире телеканала «Украина24», что в проекте меморандума о сотрудничестве с МВФ многие вещи изложены так, что, скорее всего, как ему кажется, они «не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом». По его словам, «придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху». Распятая Украина между МВФ и Аваковым: колония или диктатура? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил, что заседание совета директоров МВФ по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.