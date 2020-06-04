Многие пишут, что отставка Совмина Республики Беларусь, состоявшаяся 3 июня, - top breaking news. Многие не правы. На прошлой неделе Бацька дважды анонсировал это. И зависла интрига: почему за два месяца до президентских выборов? Стоит разобрать подробнее, потому что это детективная история

Бацька лукавит

Лукашенко сказал, что накануне выборов действующий президент, то есть он, «всегда» определял правительство заранее. Но это не так — от первого до последнего слова. Победив на выборах в 1994-м Вячеслава Кебича, Александр Лукашенко получил в наследство премьера, Михаила Николаевича Чигиря. То были времена, когда госчиновники занимались политикой, очень любили пиариться и прочим образом избегать конкретной работы. Не странно, что опытный Чигирь с неопытным президентом не сработался. В 1996-м, после референдума, который не признал запад, он, подумав, что Лукашенко конец, устроил публичный демарш. И проиграл. Сегодня, забыв о политике, разводит пчел, как и другой проигравший политикан — Ющенко. Так что после Чигиря премьеры РБ занимались все больше работой, а политикой не занимались. Их было семеро: Сергей Линг, Владимир Ермошин, Геннадий Новицкий, Сергей Сидорский, Михаил Мясникович, Андрей Кобяков, наконец Сергей Румас.

И вот, где именно слукавил Лукашенко. Перед президентскими выборами, во время предвыборной кампании, смены правительства и увольнения премьера в Белоруссии не было никогда. После скандального ухода Чигиря, Сергей Линг получил отставку сразу после выборов. Следующий за ним Владимир Ермошин тоже. Геннадий Новицкий сменен не в связи с выборами. После него был «долгожитель» — Сергей Сидорский. Работал с 2003-го аж до 2010-го, а отставку получил после президентских выборов. Михаил Мясникович и Андрей Кобяков освобождены задолго до выборов главы государства. Так что же сказал Бацька? А он попросту слукавил! Сергей Румас, как раз самый первый премьер-министр в истории Белоруссии, которого уволили накануне выборов. Лукашенко побеждает и проигрывает © REUTERS, Vasily Fedosenko

А был ли Румас

Власть в РБ уже много-много лет — это Лукашенко. В тень попала и должность «президент». Но премьер не тряпичная кукла на Его руке. Глава Совмина — очень важен в госсистеме. Аватар первого лица. Три кита — экономика, инфраструктура, социалка. «Жалобы и письма трудящихся» в Белоруссии не пустой звук. Тут их обязательно читают, разбирают и меры принимают. Быть премьер-министром РБ — это очень непросто и ответственно. Учитывая апокалиптичный характер сурового, но справедливого Бацьки, теоретически можно смоделировать приезд на работу в служебном автомобиле утром, а вечером — выход с работы в наручниках.

Подчеркну — это реально, Прецедентов пока не было, но если понадобится — будут. Румаса публично никогда не склоняли, а что происходит за кулисами — гостайна «государства одного президента». Здесь нет инсайдеров и сливов инсайда. Элита РБ — закрытый клуб, откуда не выносят ни сор, ни одуванчики.

В этом месте стоит вспомнить, что озвученная смена правительства не включала в себя фамилий. Мы все еще не знаем, уволен Румас или нет. Творя аналитику и прогнозы, стоит помнить: Лукашенко намекнул, что менять будут не всех. Кого отправят на скамейку запасных, в кадровый резерв, кого оставят работать в очень непростой период, может быть сообщат уже сегодня. Но может случиться и так, что две ключевые фигуры, которые нетипично звучали на одном уровне с Бацькой на фоне обострения отношений с Россией, (Румас и глава МИД Макей) могут сохранить свои должности. Тогда мы получим таинственный «хитрый план Лукашенко» с использованием декоративной отставки. И эта версия в такой стране, как Беларусь, очень возможна.

Сор и одуванчики

Версия первая — предвыборная. «Отставка» — часть пиар-кампании Лукашенко, которую может себе позволить только и исключительно кандидат в президенты от Администрации президента. Избирателям продают новую команду, которая будет заниматься экономикой и социалкой в очень трудный час и на поворотном пункте новейшей истории Белоруссии. По собственному выражению Бацьки: «дуют ветры». От себя отметим: местами извержения супервулканов и кислотные ливни. Рисков и вызовов полно, все они смертельны. Тут и самоизоляция от России, отказ от углубления интеграции, растущий внешний долг, наконец системные кризисы: самой «модели Лукашенко», мировой «коронавирусный», а на закуску — нефтяной и газовый. Избиратели помалкивают, но все видят и ждут, что предложит им на этот раз за переизбрание безальтернативного Бацьки. Железная логика? Железная! Обойдутся без Майдана. Эксперты о силе Лукашенко и «украинском сценарии» в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Версия вторая — политическая. Дело в том, что Румаса хоть и не ругали публично, но вот с главной задачей уговорить Россию сохранить все «братские» бонусы за «общую историю», Сергей Николаевич-то и не справился. А это в существующих, ой, каких грозных реалиях, могут приравнять к поражению в военной кампании. Генералам же, проигрывающим кампании, полагается во все времена отнюдь не букет из одуванчиков.

«Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим», — туманно высказался Бацька в минувшую пятницу.

Может статься, Лукашенко задумал поистине великое лицедейство — перевести Румаса из действующего премьера на «испытательный срок». Не слишком ли этот прогноз тонок для нашего цирка? Отнюдь — у Лукашенко и не такое возможно.

Версия третья — «зрада». Никто не забыт — ничто не забыто. Например, что Сергей Румас в 2014 — 2018-м числился в набсовете «Белгазпромбанка», от трудового коллектива которого, из недр кожаного, директорского кресла явился еще один кандидат в президенты РБ, «буржуин» Бабарико. Кое-кто связывает его с российскими «ветрами» (Газпром же!), тем более, Виктор Дмитриевич как-то слишком внезапно пошел ва-банк и играет всерьез. Даже удостоился публичного упоминания из уст главного соперника, который дохнул ледяным холодом, намекнув, что после выборов банкир «не нужен» и может смело искать себе работу в другой стране. Так вот, мало того, что Румас швартовался в тишайшей, но тучной газпромовской лагуне. Виктор Дмитриевич очень неосторожно напомнил об этом, положительно оценив работу Сергея Николаевича на посту премьера в одном из предвыборных интервью. Напрасно думать, что в АП это не услышали. Гипотетически рассуждая, чтобы не вышло так, что два кандидата-соперника поддерживают одно и то же правительство, тот, кто этот совмин «породил», тот его и… Но это только логичная версия — Румас скомпрометирован близостью к Бабарико.

Кое-что о банках

Если и правда Бабарико не политтехнология, не технический кандидат, а просветленный мессия, уверовавший в свою миссию, то войну с системой он получил. Если Румаса убирают за связь с ним, о чем уже «анализируют» оппозиционные медиа-площадки, то реакция со стороны АП будет преисполнена поистине божественной ярости.

Учитывая настрой в белорусских верхах бодаться с Россией до последнего рубля, связь Румаса с Бабарико, влечет за собой выходы на гипотетические «деньги Газпрома» и попытки «шатать режим» изнутри, бросая вызов безальтернативности Лукашенко. Это такая «зрада», которая может привести к поистине тридцать седьмому году. Сомневаться в жесткости реакции не стоит. И в этой связи совсем по-другому смотрится директивное решение, вроде и не связанное с выборами: добровольно-принудительный перевод госпредприятий и учреждений РБ из белорусских банков с российским капиталом в белорусские госбанки.

«В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2020 года Минстройархитектуры просит обеспечить перевод всех счетов, обслуживающихся в банках с российским капиталом, на обслуживание в белорусские государственные банки. Информацию предоставить до 5 июня 2020 года», — говорится в документе.

Это странно, ведь совсем недавно Нацбанк как раз наоборот — разрешил заводить субъектам счета за границей и всячески облегчил доступ к валюте. Но мы уже договорились, что в нашем королевстве возможно все. Тем более, что в связи с обострением отношений с Россией, речь идет о переводе счетов из банков только с российским капиталом. Таких банков в республике четыре, но первым в списке — Белгазпромбанк. Железная логика? Железная! А вот и вишенка на этот тортик: дата исходящего документа (21.05.2020) говорит о том, что его автор не Сергей Румас, а первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Всю прошлую неделю госпредприятия посвятили выполнению поручения Совмина, а Нацбанк конфуциански молчит, отказываясь от комментариев. Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Конец фильма

Госпредприятия также молчат — их дело «зольдатское». Зато напрягся член «четверки» мировых аудиторов — британская Ernst & Young. «Директивный перевод банковских счетов негативно скажется на инвестиционной привлекательности, деловом климате в среднесрочной перспективе, а также может оказать влияние на стабильность банковской системы», — отреагировали они. И поскольку им тоже не дали разъяснений в Нацбанке, то любой наблюдатель вправе строить собственные прогнозы. Ярким алмазом сияет версия, что кандидат в президенты и увалень Бабарико навлек на себя поистине «божественный ветер»: в нем увидели «зраду» и сплеча рубанули банки, как возможный канал финансирования для «шатателей режима» из-за пределов РБ. На подозрении сегодня двое: «блогер» Тихановский и банкир Бабарико. Связь между ним и банковским распоряжением настолько очевидна, что аналитику не нужен никакой дедуктивный метод.

И вот, кстати, рассуждая, кем заменят Румаса, называют вице-премьера Дмитрия Крутого. Молодой, очень быстрорастущий. За пять лет вырос с зам. нач. упр. Минэкономики до первого вице-премьера. С ним связывают поручение госпредприятиям. Совпадение? Явно дискриминационное решение на первых порах позволит решить часть проблем госпредприятий. Но правы Ernst & Young: в среднесрочной перспективе будет расти задолженность, возрастёт количество проблемных активов, деньги закончатся — конец фильма. В последнее время у Минска норма — рубить проблемы сплеча. Но вместо срубленной башки, вырастают несколько, не менее зубастых. Даже если автор увлекся конспирологией, все равно это очень нездоровая ситуация. Очень!