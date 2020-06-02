Украинские мыши оказались самыми прожорливыми животными в мире. Они ухитрились съесть ни много ни мало, а почти весь стратегический запас зерна из Госрезерва – государственной «заначки» на чёрный день

В понедельник, 1 июня, советник главы МВД Украины Михаил Апостол сообщил, что в результате аудита выяснилось, что в Госрезерве не досчитались 2700 вагонов зерна на сумму более 800 млн грн. Причина, по его словам, банальна: все это добро мыши съели. Особенно порезвились мыши в Тернопольской области.

«Прожорливые мыши добрались также до структуры Госрезерва в Черткове на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в 150 вагонов-зерновозов», — написал Михаил Апостол. Коррупция патриотов Украины — это все-таки патриотизм или коррупция? © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

И это еще к складам Госрезерва не подтянулись крысы и долгоносики. Похоже, о таких вещах, как дератизация в Госрезерве не слышали, а привлечь на службу кошек никто не догадался. Если учесть, что вагон зерна — это 70 тонн, то прожорливые грызуны ухитрились съесть 189 000 тонн зерна. Учитывая, что средняя мышь в день съедает 3 г зерна, в целом мышей для уничтожения этих запасов должно быть около миллиарда особей.

Если бы всех этих грызунов можно было бы как-то дисциплинировать и выстроить плотными рядами, они бы заняли, как минимум, территорию Киева. При всем уважении, но, похоже, грызунов невинно оболгали.

Ситуацией на складах Госрезерва власти Украины обеспокоились в апреле этого года, когда эпидемия и карантин ребром поставили вопрос о продовольственной безопасности. В начале мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дал поручение Кабмину проверить состояние Госрезерва и заняться его наполнением. Результаты проверок выявили, что Госрезерв опустошен почти полностью — на 97%. «Мыши» ухитрились растащить даже запасы нефти и консервов, видимо, научившись крохотными зубками вскрывать их.

Зачем-то понадобились мышам и медицинские маски. Грызунам, похоже, свойственны и человеческие пагубные пристрастия, поскольку запасы спирта они тоже выпили.

Оставшиеся три процента оказались продукцией непригодного к употреблению качества, то есть на складах оставили лишь непотребную гниль. В мае глава Госрезерва, Ярослав Погорелый, был уволен с должности, которую занял в конце 2019 года. До него складами Госрезерва заведовал «герой Майдана», Дмитрий Булатов, прославившийся в 2014 году постановкой с отрезанным ухом, которое потом чудесным образом отросло. Уволенный в мае этого года Погорелый считает, что его увольнение было вызвано попытками борьбы с хищениями. Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України

«Проведённые нами аудиты продемонстрировали вопиющие злоупотребления, значительные потери запасов… Прежде всего речь идет о присвоении государственного имущества. То есть какой-то товар по документам на складах есть, но в ходе проверки выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий мы не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч, на третьем — 112 тысяч тонн. Вот уже 150 тысяч тонн зерна, которые вроде бы у нас есть, но на самом деле их уже давно разворовали и продали», — рассказал экс-глава Госрезерва.

Он поведал также об ухищрениях, к которым прибегают прожорливые «мыши».

«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов, выяснилось, что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие вот изобретения», — сообщил Погорелый.

По его словам, немногие остатки зерна на складах не соответствуют требуемому качеству. По документам это зерно первого класса, а на самом деле зерно шестого класса, непригодное для производства хлеба или макарон.

19 мая депутат от «Слуги народа» Олег Тарасов потребовал возродить Госрезерв. Ссылаясь на неблагоприятные прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

«На мой взгляд, сегодня нужно перезапустить такую структуру, как Государственное агентство резерва Украины — так называемый «Госрезерв». В нынешних условиях в его функции должна входить не только закупка медицинских товаров для противодействия вирусу, но и активизация наполнения запасов продуктами первой необходимости. Сегодня максимально важно, чтобы Госрезерв сыграл на опережение в ситуации с угрозой продовольственного кризиса», — написал депутат. Определены три главные беды современной Украины. Коронавируса среди них нет © Daniel Tokarets / flickr

В ответ на это предложение и новости об опустошенных складах президент Зеленский на пресс-конференции 20 мая высказался совершенно невнятно, не понимая нужен или не нужен Госрезерв.

«В стране нет ничего. Начало коронавируса. А где Госрезерв? Просто мне интересно. Пустой Госрезерв. То есть, в Украине 40 млн человек — пустой Госрезерв! Нет ничего. Просто ничего нет. И на мой вопрос: «Что в целом с Госрезервом и как это происходит?» — «Многие европейские страны отказались от госрезерва. Это такое направление». И что мы видим? Мы, как и все европейские страны, имели то, что мы имели два месяца назад», — заявил Владимир Зеленский.

Уволенный недавно глава Госрезерва Ярослав Погорелый связывает свое увольнение с конфликтом с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко. По словам Погорелого, Петрашко "особенно интересовался" закупкой, хранением и реализацией зерна предприятиями Госрезерва. Бывший глава ведомства предположил, что министр хочет возглавить коррупционные схемы закупки зерна.

«Через месяц начнется сбор озимых и, учитывая предыдущее место работы господина министра, я уверен, что Госрезерв заставят закупить зерно по завышенной цене у агрохолдинга "Укрлендфарминг", владельцем которого является Олег Бахматюк (Петрашко ранее работал заместителем гендиректора "Укрлендфарминга" — Прим. Ред.). Для реализации этой схемы министру необходимо, чтобы Госрезерв Украины, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины возглавляли подконтрольные ему люди», — заявил экс-глава Госрезерва. Здравозахоронение. Медицина Украины не лечит, а зарабатывает на пациентах © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Иными словами, мы имеем коррупционную схему при заполнении складов Госрезерва, когда продукты закупаются по завышенным ценам с заниженным качеством у своих людей за бюджетные средства. Затем эти продукты банально расхищаются «мышами».

Таким образом, Госрезерв становится «чёрной дырой», которая может поглотить хоть весь госбюджет, а на выходе мы увидим лишь серенькую мышь на пустом складе догрызающую кукурузный початок.

Для нового наполнения Госрезерва необходимы 60 миллиардов гривен, сумма неподъемная для страны, которая в долгах, как в шелках. С другой стороны, Госрезерв необходим: это те самые закрома родины, которые вскрывают в случае какой-нибудь катастрофы и голода, когда действительно необходимо спасать человеческие жизни. Однако пока что в этих закромах кормятся только прожорливые «мыши», многие из которых даже смогли занять ответственные государственные посты.