Вашингтон всегда поддерживал активистов «цветных революций» по всему миру, а теперь, когда беспорядки вспыхнули в американских городах, сам применяет для разгона толпы те методы, за которые раньше критиковал власти разных стран

Акция протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским 25 мая в Миннеаполисе переросла в массовые беспорядки, охватившие более 20 штатов. Местные и федеральные власти вводят комендантский час и режим чрезвычайной ситуации, стягивают подразделения Национальной гвардии США, чтобы усмирить митингующих, в боевую готовность приведены силы военной полиции. С 26 мая, как сообщает телеканал CNN, задержано около 4000 человек.

В американских городах царит мародёрство, на улицах разъярённая толпа громит всё на своем пути, поджигает машины, а в некоторых районах угрожает, что двинется на жилые кварталы и местное правительство. Беспорядки добрались и до района Белого дома, активисты бросали в полицейских петарды и бутылки с водой, поэтому им не оставалось ничего, кроме как применить против них слезоточивый газ. Президент США Дональд Трамп в это время, как пишут газеты, находился в бункере, которым последний раз глава государства пользовался 11 сентября 2001 года. Свобода слова по-американски: полиция задержала репортера CNN в прямом эфире © скриншот с видео CNN

А в Хьюстоне (штат Техас), в Нью-Йорке, округе Спокан штата Вашингтон и Канзас-сити (штат Канзас) полицейские присоединяются к мирным акциям протеста.

Некоторые уже проводят параллели между беспорядками в США, достигшими рекордных масштабов, и "цветными" революциями в разных странах в разные годы, за организацией которых стояли сами американцы. Журналист The Blaze Элайджа Шеффер рассказал: «Бунт в Далласе был заранее спланирован. Организаторы направляли толпу, куда идти. У них были поддоны с сотней кирпичей, готовых для участников беспорядков. Они кричали толпе: «Идите налево, там на углу 100 кирпичей». Это был не случайный хаос». А известные деятели Голливуда, как сообщает издание The Hill, вносят залог за задержанных участников митингов, благодаря чему самые активные из них продолжают оставаться на улицах.

И фраза американского журналиста Тима Керби, которую он сказал в интервью каналу КМ.ТВ в январе 2014 года: «В США невозможна революция, потому что там нет американского посольства» — похоже, теряет свою актуальность.

Проблема, которую Штатам не удаётся решить

Требование митингующих было весьма формальным — переквалифицировать статью обвинения полицейскому, убившему Флойда, с «непредумышленного убийства» на более суровую. На самом деле американцев так сильно взбудоражило не убийство конкретно этого афроамериканца, а расовая дискриминация вообще — давняя проблема американского общества.

Как показал опрос Института Гэллапа, результаты которого опубликовали 27 января, состоянием межрасовых отношений в США довольны 36% респондентов (исследование Rasmussen Reports в тот же период показало схожую картину — 34%), недовольны — 58%. Американский союз защиты гражданских свобод обращает внимание на тот факт, что правоохранительные органы следят за темнокожими, останавливают, задерживают, обыскивают, допрашивают и арестовывают их намного чаще, чем белых. По информации газеты Guardian, чернокожие подростки и мужчины в возрасте 15-34 лет в пять раз чаще белых мужчин-американцев рискуют быть застреленными полицейскими. Выходец из Украины чуть не задавил на грузовике протестующих в Миннеаполисе — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако признать наличие этой проблемы в Америке готовы не все. 31 мая в интервью телеканалу CNN Сьюзан Райс, работавшая советником по национальной безопасности 44-го президента США Барака Обамы, сказала, что беспорядки в американских городах могли быть организованы извне по «российской методичке», чтобы не просто опозорить Соединённые Штаты, а стравить американцев друг с другом. В соцсетях тем временем появляется кардинально противоположная информация — среди митингующих распространяют издание «Медицина бунта», которое присутствовало в странах, охваченных «цветной революцией», в нем на 400 страницах подробно описано, как защищаться от слезоточивого газа, как оказать медицинскую помощь раненым, как организовать питание на акции, как подготовить группы демонстрантов к протестам и противодействию полицейским. В ответ на эти обвинения Райс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России, безусловно, внимательно наблюдают за происходящим, но всё, что происходит в США, — это их внутреннее дело, а Россия никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается это делать сейчас.

Корреспондент программы «Вести» Валентин Богданов спросил одного из митингующих афроамериканцев, как он относится к заявлению, что за беспорядками в США стоит Россия, и тот сказал: «Да нет, такие вещи происходят постоянно, особенно в Соединённых Штатах, каждый день».

Действительно, за последние годы протестные акции с участием представителей темнокожего населения происходили в Америке не раз. 17 июля 2014 года афроамериканец Эрик Гарнер погиб по такому же сценарию, что и Джордж Флойд: полицейский задержал его по подозрению в незаконном сбыте сигарет, применил удушающий приём, не реагировал на фразу «я задыхаюсь», и мужчина скончался. Согласно медицинскому заключению, именно действия стража порядка стали причиной его смерти, а не сердечная патология или астма. Несмотря на это, полицейский не понёс никакого наказания, так решило жюри присяжных в декабре того же года. Это спровоцировало массовые акции протестов против излишней жестокости полиции. Кроме того, в августе 2014-го в городе Фергюсон (штат Миссури) белый полицейский застрелил 18-летнего безоружного афроамериканца Майкла Брауна во время задержания. Местную общественность возмутил тот факт, что парня убили, несмотря на то, что он поднял руки вверх, то есть это было преступление на расовой почве, и протестующие вышли на улицу.

Как видно, проблема расового неравенства существовала при первом в истории США чернокожем президенте Обаме и сохраняется при белом президенте Трампе.

Демократы и республиканцы против расизма

Как и любое событие, протесты, охватившие страну, американские политики пытаются использовать с пользой для собственных рейтингов, как бы кощунственно это ни звучало.

Трамп критикует власть имущих демократов в штатах, где ситуация накалена до предела. «Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмёт город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю всё, как надо», — написал президент в Twitter.

А чтобы его не обвинили в покушении на демократию, которую Вашингтон пытался насадить по всему миру, Трамп сделал оговорку: право спокойных демонстрантов на протесты он поддерживает, но не может допустить, чтобы события в Миннеаполисе переросли в анархию и хаос.

«(Протестующие. — Ред.) грабят магазины. Этого ли хотят избиратели от сонного Джо? Все демократы! Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее. Эти люди — анархисты. Задействуйте Национальную гвардию прямо сейчас. Мир смотрит и смеется над вами и над сонным Джо. Разве этого хочет Америка? Нет», — добавил Трамп, критикуя своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах Джо Байдена. «Америке лучше заняться своими вопросами»: МИД КНР отверг обвинения США во влиянии на протесты © AP, Andy Wong, File

Сам бывший вице-президент страны на своей странице в Facebook написал, что протестовать против такого зверства правильно и необходимо — это, по его словам, чисто американский ответ, — но не сжигая районы и бессмысленно разрушая всё подряд. Он призвал митингующих к благоразумию. 31 мая политик посетил то место в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где накануне прошли протесты, и пообещал, что, став президентом, будет способствовать ведению диалога внутри общества.

На самом же деле демократам даже выгодно, чтобы недовольство на расовой почве сохранялось в стране как можно дольше. «Цветной электорат» традиционно голосует за демократов, а на фоне нынешних событий их тезисы о притеснениях темнокожих и представителей национальных меньшинств будут звучать ещё более убедительно, на руку им и рост уровня безработицы, который при Трампе достигал рекордно низких за последние 50 лет показателей. Демократы сразу применили своё «тяжёлое оружие» — Барака Обаму. А кто скажет о проблеме белых и чёрных лучше темнокожего президента? В статье под названием «Как сделать этот момент поворотным для настоящих перемен» на портале Medium он призвал не оправдывать насилие, не рационализировать его, не принимать участие в нём и подчеркнул, что смысл протеста состоит в том, чтобы повысить осведомлённость общественности, обратить внимание на несправедливость. Иными словами, нынешние события демонстрируют, как сложно живётся при республиканце Трампе.

Впрочем, ещё во времена своего президентства на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году Обама сам признавал, что в результате неправомерных действий американских полицейских афроамериканцы страдают чаще, чем белые. Как подсчитал телеканал NBC, изучив записи полиции о применении силы, только в Миннеаполисе с 2015 года при задержании не меньше 44 человек теряли сознание после того, как полицейские давили им на шею.

Среди экспертов нет единого мнения, как последние события повлияют на шансы Трампа переизбраться на второй срок. Одни считают, что если глава государства не сможет справиться с беспорядками и эпидемией коронавируса, то общество будет воспринимать его как слабого лидера и его присутствие в Белом доме на ближайшие четыре года окажется под вопросом. Другие убеждены, что прямой зависимости нет, поскольку избирательная система устроена так, что президента выбирают не конкретные избиратели путём прямого голосования, а коллегии выборщиков. Трамп изначально в своей кампании делал ставку на штаты, где преобладает белое население, и разгон митингующих может сыграть ему на руку и повысить его рейтинг среди этой категории избирателей. Бумеранг вернулся в США. Полыхает родина «цветных революций» © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Чем бы ни закончились протесты, интересна сама реакция США на происходящее. Когда демонстранты выходили на улицы в других странах, жгли покрышки, громили магазины, забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, дымовыми шашками, из Вашингтона звучали осуждения в адрес местных властей за применение силы для разгона толпы — как же так, это же мирные люди, которые имеют право высказывать своё мнение, а политики-тираны лишают их этого права и вообще выступают против демократии — самого гуманного и правильного общественного строя!

Но стоило чему-то подобному произойти на территории самих Штатов, риторика резко изменилась: и военную полицию Пентагон готов мобилизовать, и Национальную гвардию на помощь полиции штатов готовы направить, и слезоточивый газ против активистов, приблизившихся к администрации, применяют. Вот она, политика двойных стандартов, налицо! Сами технологию "цветных революций" разработали, сами теперь ищите противоядие от них.

«С конца мая — начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Всё, на сегодняшний момент этого права у них больше нет. Где же партнёры США, почему мы их не слышим, где их озабоченности? Мне кажется, настал момент поговорить о самих себе. Настал момент подойти к зеркалу, вспомнить все те заявления, которые были сделаны в отношении Гонконга, Ирана, Венесуэлы, целого ряда других стран, и просто, зачеркнув названия этих стран, вписать туда слово "США"», —заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.