Брюссель поднимает ставки: теперь для борьбы с экономическими последствиями пандемии предлагается выделить не 500, а 750 миллиардов евро. Но процесс утверждения этого пакета странами ЕС будет непростым

Не прошло и десяти дней с того момента, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель представили программу экономического восстановления стран Европейского Союза после пандемии коронавируса в объёме 500 миллиардов евро, как Европейская Комиссия (ЕК) решила увеличить вливания в экономику стран ЕС в полтора раза. 27 мая еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони объявил, что ЕК подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 миллиардов евро, чтобы преодолеть самый глубокий экономический спад в истории Евросоюза.

Фонд будет состоять из двух частей — 500 млрд евро грантов (собственно, о них ранее объявили Макрон и Меркель), и 250 млрд займов для стран ЕС, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Деньги для этого ЕС централизованно займёт на мировых рынках и вернёт за 30 лет, начиная с 2028 года, — за счёт новых налогов (в частности, на интернет-гигантов и пластиковые отходы) и взносов стран в общий бюджет. Пакет также предоставляет гарантии, которые помогут привлечь во много раз больше частных денежных средств, уменьшая риск различных инвестиций. Председатель Бундестага поддержал план Макрона и Меркель по восстановлению экономики ЕС © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Восстановление будет долгим, а деньги нужны уже сейчас. Быстрое согласование этих предложений станет четким сигналом единства Европы, нашей солидарности и общих приоритетов, — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя этот план в Европарламенте. — Это наш шанс, и нельзя его упустить».

Львиная доля нового пакета помощи предназначена на запуск и одновременную перестройку экономики за счет государственных инвестиций в перспективные отрасли, вложений в инфраструктуру и социальное благополучие, и стимулирование частных инвестиций через софинансирование из казны. Больше других в новом пакете обещано Италии, Испании, Франции и Греции. Италия может рассчитывать на 80 млрд евро грантов и еще 90 млрд евро кредитов. Испания — на 77 млрд и 63 млрд соответственно. Франция и Греция получат примерно по 30 млрд евро.

Против новой программы поддержки экономики особенно громко возражает Швеция, которая и с эпидемией коронавируса борется по-своему, и другие страны Северной Европы. В целом противники франко-германской идеи готовы смириться с размером пакета и даже фактом совместного займа, однако им не нравится, что большая часть денег будет выделена пострадавшим южным странам ЕС безвозмездно — в виде грантов, а не кредитов.

На одобрение этих 750 млрд евро уйдет несколько месяцев, и переговоры обещают быть трудными — ещё и потому, что одновременно с антикризисным фондом 27 стран ЕС будут согласовывать бюджет на следующие 7 лет размером 1,1 трлн. евро. Последний раз они пытались сделать это еще до кризиса, в феврале — но не столько продвинулись, сколько переругались. 28 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ожидает «трудных» переговоров, которые «не будут завершены на следующем Европейском Совете», запланированном на 19 июня.

«Нам нужна будет специальная встреча в начале июля, чтобы договориться о бюджетном соглашении, перенос на сентябрь — это будет слишком поздно и не пошлёт правильный политический сигнал», — сказала глава правительства Германии, которая с 1 июля 2020-го будет председательствовать в ЕС. Аналогичное сообщение поступило из Парижа, где представительница Елисейского дворца заявила журналистам, что президент Франции не ожидает, что в июне будет та «встреча, где мы достигнем договоренности». Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Евробюрократы уже начали рекламу нового бюджета ЕС, предложив на 2021-2027 годы программу в сфере здравоохранения EU4Health, которая должна обеспечить восстановление отрасли после пандемии коронавируса, в сумме 9,4 млрд евро. В программе акцентировано внимание на лучшем противодействии трансграничным угрозам для здоровья, а также на том, чтобы сделать медицинскую помощь «доступной и посильной».

«Вместе с «пакетом обновления» и пересмотренным бюджетом ЕС на следующие 7 лет, мы закладываем стратегическое видение, которое поможет реагировать и на сегодняшнюю ситуацию, и на будущие вызовы. Новая программа EU4Health как часть этого пакета станет реальной сменой парадигмы в том, как ЕС действует в сфере здравоохранения, и будет четким сигналом, что здоровье наших граждан является приоритетом больше, чем когда-либо», — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Великобритания, выход которой из состава Европейского Союза мотивировался, в том числе, необходимостью потратить сэкономленные на взносах в бюджет ЕС деньги на развитие системы здравоохранения, возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране зарегистрировано почти на 60 тысяч смертей больше, чем в среднем по ежегодной статистике, написала 28 мая Financial Times. Исходя из этого, можно заключить, что COVID-19 стал прямой или косвенной причиной смерти примерно 900 человек на миллион населения. Такой уровень смертности на сегодня является самым высоким в мире, опережая данные, о которых сообщают США, Италия, Бельгия и Испания. Западные СМИ: опасная для Штатов Украина, слишком сильная Германия и молодежь, которая хочет веселиться © REUTERS, Borja Suarez

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что британское правительство усугубило воздействие пандемии на людей, введя ограничительные меры на более позднем этапе, в противовес таким странам как Германия или Норвегия. Доцент кафедры биостатистики Университета Флориды в интервью изданию выразила удивление тем фактом, что Соединенное Королевство, которое не оказалось в числе первых стран, подвергшихся удару коронавируса (в отличие, например, от Италии), допустило столь неосмотрительную задержку в принятии защитных мер. Более раннее вмешательство руководства страны, «особенно в таких густонаселенных городах страны как Лондон, могло поспособствовать спасению многих жизней», уверена эксперт. По официальным данным, с начала пандемии в Великобритании от COVID-19 умерло почти 38 тысяч людей, количество инфицированных коронавирусом превышает 269 тысяч человек (это второй показатель среди европейских стран).

Однако даже Великобритания понемногу выходит из карантина. В четверг первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о переходе региона к первой фазе четырехэтапного плана смягчения карантина. Так, уже с пятницы, 29 мая, в Шотландии разрешается возобновить работу предприятий строительной отрасли, садовых центров и питомников, а также продажу еды на вынос, можно открыть торговые точки на свежем воздухе и предоставлять услуги по уходу за детьми. Кроме того, разрешается ходить в гости (при небольшом количестве людей), принимать солнечные ванны и заниматься некоторыми видами активного отдыха, такими как гольф и рыбалка.

28 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил об отмене ряда карантинных ограничений в Англии, но они начнут действовать с понедельника. Тогда будут открыты некоторые точки розничной продажи, например, салоны по продаже автомобилей. Премьер также сообщил, что с понедельника разрешаются встречи до 6 человек в общественных местах и на частных открытых площадках, таких как сады, но рекомендуется находиться на расстоянии 2 м друг от друга. «Эти изменения означают, что друзья и семьи начнут встречаться с близкими», — сказал Джонсон, добавив, что это «долгожданный и радостный момент». Однако он предупредил, что люди «должны быть начеку и действовать ответственно». Британский премьер Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

В Великобритании постепенный выход из карантина сопровождается введением отслеживания контактов инфицированных коронавирусом — но не цифрового, как обещали ранее, а обычного, которое проводится силами 25 тысяч человек. Специально обученные сотрудники уже обзвонили больше 2 тысяч человек, у которых подтвердился положительный диагноз на коронавирус. Британские власти сначала собирались использовать специально разработанные интерфейсы Apple и Google, однако затем разошлись во взглядах с корпорациями и создали свое собственное приложение, эффективность которого только предстоит проверить, и его всё ещё тестируют.

В Испании, которая по прежнему занимает первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 285 тысяч человек), за последние двое суток умирали от COVID-19 по одному пациенту. Общее количество подтвержденных летальных случаев с начала пандемии в Испании составляет 27 119.

27 мая в Испании начался десятидневный траур по скончавшимся от последствий коронавирусной инфекции. Траурные мероприятия начались с минуты молчания, по всей стране приспущены государственные флаги. Перед резиденцией правительства прошли памятные мероприятия с участием премьер-министра Педро Санчеса. Ожидается, что после того, как чрезвычайное положение закончится через несколько недель, испанский король Фелипе VI возглавит официальную церемонию памяти умерших от вируса в Испании.

Третью позицию среди европейских стран по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом удерживает Италия — почти 232 тысячи человек. С начала эпидемии количество летальных случаев среди инфицированных превысило тут 33 тысячи, при этом суточная смертность продолжает оставаться высокой. Так, 28 мая от COVID-19 в Италии умерли 70 человек, днём ранее — 117. Испания вскоре откроется для иностранных туристов: назван срок © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Неудивительно, что соседние страны не спешат открывать границы с Италией. Так, министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер 28 мая заявил: «Я большой сторонник свободы путешествий, но нам остаётся быть осторожными с Италией», добавив, что не думает, что это приведет к дипломатическому спору. Днём ранее Швейцария обнародовала планы по открытию границ со всеми своими соседями, кроме Италии — несмотря на то, что в Риме объявили об открытии всех границ страны с 3 июня.

Границы Швейцарии с Австрией, Германией и Францией будут открыты с 15 июня. А 28 мая премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о «второй фазе» снятия ограничительных санитарных мер в стране. Для жителей Франции, в частности, отменят ограничения на передвижения (ранее можно было поехать не далее, чем на 100 км). Кроме того, будут открыты кафе и рестораны. Вторая фаза, как и планировалось, начнётся со 2 июня.

Глава правительства заявил, что, эпидемиологическая ситуация в стране, «скорее, хорошая», и она «лучше, чем мы ожидали». В частности, во Франции больше не осталось «красных» зон (с крайне неблагоприятной санитарной обстановкой), теперь страна подразделяется на «оранжевые» и «зелёные» департаменты. Причём «оранжевыми» («средне-благоприятными») признаны только департаменты столичного региона Иль-де-Франс, включая Париж, а также заморские департаменты Гвиана и Майотта. С начала эпидемии во Франции зафиксировано почти 183 тысячи случаев заражения коронавирусом (четвёртый показатель в Европе), число летальных случаев от COVID-19 составило 28 596. Пятая часть национального богатства. Названа сумма, которую Франция потратит на спасение от кризиса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В «зелёных» департаментах Франции с начала следующей недели откроются рестораны и кафе (с соблюдением ограничений — в частности, «социальной дистанции»), в «оранжевых» посидеть в кафе пока можно будет только на террасах. По всей стране будут открыты сады и парки, в том числе и в Париже — после двух с половиной месяцев закрытия. Об этом мэрия столицы объявила еще до выступления премьер-министра.

Ко 2 июня должно быть введено в действие и французское приложение для мобильных устройств StopCovid, разработанное для выявления цепочек заражения коронавирусной инфекцией. Парламент Франции — и Национальная ассамблея, и Сенат — 27 мая согласовали использование этого приложения, хотя в Национальной ассамблее рассмотрение сопровождалось бурными дебатами.

Глава правительства Франции призвал всех инфицированных коронавирусом к использованию StopCovid. Как сообщило издание Le Journal du Net, приложение можно будет скачать в App Store и Google Play уже c 30 мая.

На пятом месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом занимает Германия — почти 182 тысячи человек. В последние дни индекс репродукции коронавируса в этой стране опустился до 0,70, что является самой низкой отметкой с 6 мая, сообщил Институт имени Роберта Коха. Это означает, что десять инфицированных коронавирусом в Германии в настоящее время заражают семь здоровых людей. 25 мая этот показатель составлял 0,83, а 6 мая — 0,65. С начала эпидемии от COVID-9 в Германии умерло 8 533 человека.

Введённые ранее в Германии ограничения социальных контактов для сдерживания распространения коронавируса будут действовать до 29 июня, об этом договорились правительство Германии и федеральные земли. Жители и в дальнейшем должны придерживаться минимальной дистанции в полтора метра и носить защитные маски при нахождении в определенных общественных местах, им и в дальнейшем рекомендуют свести к минимуму количество людей, с которыми они контактируют, и не расширять круг общения. Даже при частных встречах дома в закрытых помещениях также требуют соблюдать правила гигиены и дистанцирования. Германия продлила срок въезда для сезонных рабочих из-за рубежа © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

При этом, по данным опроса социологического института Infratest dimap, почти три четверти немцев (74%) одобряют введенные в марте карантинные меры, и только 15% опрошенных назвали их преувеличенными. А 58% немцев считают правильным процесс смягчения карантина. С другой стороны, каждый пятый участник опроса считает, что политики и СМИ намеренно вводят общественность в заблуждение, преувеличивая опасность коронавируса. По данным социологов, доля тех, кто считает опасность пандемии COVID-19 преувеличенной, особенно велика среди сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). 54% избирателей, симпатизирующих АдГ, разделили подобное мнение, что существенно выше, чем в среднем по Германии.

Примечательно, что многие карантинные ограничения в ФРГ отменялись не только по решениям федерального и земельных правительств, но и по решениям судов. Так, 28 мая Административный суд Дюссельдорфа отменил введённый властями этого города запрет на продажу и употребление алкоголя вне дома в историческом центре города, который начал действовать на минувших выходных.

Город аргументировал, что запрет необходим, чтобы не допустить стихийных скоплений людей. По мнению суда, «ни продажа, ни потребление алкоголя вне дома не привели немедленно к дальнейшему инфицированию и распространению болезни», а люди все равно собираются в центре. Суд посчитал, что для борьбы с распространением вируса лучше подошло бы «ограничение доступа к старому городу и создание зон ограниченного доступа». Примечательно, что власти Дюссельдорфа ещё вечером 27 мая, перед официальным объявлением суда, сняли запрет на алкоголь, и теперь будут искать другие способы избежать скопления людей в старом городе. «Проблемы не у них» — Дзермант о том, почему Польша будет пытаться устроить Майдан в стране © Facebook, Алексей Дзермант

В соседней Польше также 27 мая объявили о переходе к четвертой стадии снятия коронавирусных ограничений. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что с 30 мая будет отменено одно из самых раздражающих поляков требование — носить маски на открытом пространстве. В то же время людям придется прикрывать рот и нос в транспорте и закрытых помещениях. С 30 мая также отменяются ограничения на количество людей в магазинах, ресторанах и церквях, но там будет действовать правило о расстоянии в два метра.

Разрешается организовывать концерты под открытым небом до 150 человек — но они должны быть в масках и держаться на расстоянии двух метров. Также разрешены массовые собрания, но тоже лишь до 150 человек и с соблюдением дистанции. Для обслуживания клиентов внутри помещений открываются рестораны и бары в отелях. Целый ряд серьезных послаблений запланированы с субботы, 6 июня, а границы Польши планируют открыть с 15 июня.

Процесс открытия государственных границ на Балканах начался раньше, и это вызвало конфликты между соседними странами. Первой об открытии границ заявила Сербия — с 22 мая иностранцы могут въезжать на её территорию без тестирования на COVID-19 и 14-дневной самоизоляции. А 25 мая премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что эта страна с 1 июня откроет границы для стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья (25 зараженных на 100 тысяч населения). Пока что это соседние Хорватия и Албания, а также Греция, Словения, Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Германия — но вот соседней Сербии в списке не оказалось.

На это решение отреагировали премьер-министр Сербии Ана Брнабич, министр иностранных дел Ивица Дачич, министр обороны Александар Вулин и другие высокопоставленные лица. Так, Вулин заявил, что «правительство Черногории борется не с вирусом, а с сербами», а Брнабич подчеркнула, что «Сербия не будет закрывать границы для черногорских граждан, как Подгорица для граждан Сербии, но будет закрыта для черногорских бандитов и криминальных кланов». Кроме того, дирекция гражданской авиации Сербии не дала разрешения на полеты в страну национального перевозчика Черногории Montenegro Airlines.

28 мая Хорватия открыла границы для граждан десяти стран (Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии), но в их числе не оказалось не только Сербии, но и Черногории. При этом после того, как Сербия открыла свою границу, граждане Хорватии ринулись к соседям за дешёвыми товарами. Белград на действия Загреба не отреагировал — отношения между странами остаются натянутыми после войны 1992-1995 годов, а вот в Подгорице такой шаг партнёра по НАТО восприняли чуть ли не как предательство. Зато черногорцы с 1 июня смогут въезжать в Албанию — правительство этой страны приняло решение с понедельника открыть границы для граждан Черногории, Северной Македонии и самопровозглашённого Косово. Границы Албании с Грецией и Сербией пока останутся закрытыми.

28 мая объявил об открытии границ с соседними странами с 1 июня и Совет министров Боснии и Герцеговины. Решение касается въезда без ограничений и специальных условий граждан Хорватии, Сербии и Черногории, учитывая, что эпидемическая ситуация в регионе в последние дни становится все более стабильной. Однако сами граждане Боснии и Герцеговины пока смогут пересечь только границу с Сербией — ни в Хорватию, ни в Черногорию их не пустят.