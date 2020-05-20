Германия всё же заплатит за восстановление экономик стран-членов Евросоюза, пострадавших из-за пандемии коронавируса, хотя и меньшую сумму, чем ранее требовали у Берлина партнёры по ЕС

В понедельник, 18 мая, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили европейскую программу экономического восстановления стран Европейского Союза после пандемии коронавируса. Её объем составляет 500 миллиардов евро, которые будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. Затем эти деньги будут в течение многих лет выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить эти траты планируется в течение 20 лет из бюджета Евросоюза, главным донором которого является Германия.

«Наша цель в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, единой и солидарной», — заявила Меркель, подчеркнув, что для преодоления последствий пандемии необходимо «единовременное и сверхординарное усилие», к которому Франция и Германия готовы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Франции и Германии как один из трёх столпов восстановления экономики ЕС, помимо собственных усилий государств и уже одобренной кредитной программы Евросоюза в 540 миллиардов евро. «Эти программы позволят странам и представителям бизнеса выстоять в кризис и запустить масштабную программу инвестиций, которые необходимы, чтобы вернуть европейскую экономику на рельсы», — заявила она. Немецкий эксперт Рар раскрыл, кто будет бороться за наследство Ангелы Меркель © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Для одобрения программы помощи необходимо заручиться согласием всех 27 стран ЕС. При этом сразу же поддержала предложение Франции и Германии одна из самых пострадавших от пандемии стран-членов ЕС — Испания. «Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счёт безвозмездных субсидий», — отметил глава правительства Испании Педро Санчес. Меньше месяца назад испанский премьер требовал от коллег по ЕС создать аналогичный фонд в размере 1,5 триллиона евро, но против этого резко выступала Меркель. С другой стороны, хотя сумма фонда уменьшена втрое, канцлер Германии согласилась на его формирование за счёт заимствований под гарантии всего Евросоюза, чему ранее противилась.

Германия по-прежнему занимает пятую позицию в Европе по числу инфицированных коронавирусом — почти 178 тысяч человек. На этой неделе количество умерших от COVID-19 в Германии превысило 8 тысяч. Однако в ряде земель ФРГ за последние дни не зарегистрировано новых случаев инфицирования коронавирусом. Положительная тенденция продолжается и в целом по стране — во всех федеральных землях в течение нескольких недель идет снижение показателей заражаемости.

При этом, по данным Института имени Роберта Коха, в Германии коронавирусом заразились более 20,4 тысячи сотрудников сфер здравоохранения и ухода за пожилыми людьми — это почти 11% от общего числа инфицированных в стране. Более 11,8 тысячи заражений выявлено среди медперсонала больниц, частных врачебных кабинетов и служб спасения, более 8,5 тысячи случаев — среди сотрудников домов престарелых и других подобных заведений. Из них скончался 61 человек, а 19,1 тысячи уже выздоровели, указал институт.

19 мая канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры «Вышеградской четверки» договорились, что их страны будут постепенно снимать ограничения и контроль на границе, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Меркель провела видеоконференцию с лидерами Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, а также двусторонний разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Главы правительств ФРГ и стран «Вышеградской четверки» подтвердили, что хотят уменьшить ограничения для людей и предприятий приграничных регионов, если уровень заражения будет низким в течение определённого времени, хотя и не установили конкретных сроков. Чехия захотела нормализовать отношения с Россией © СС0, Pixabay

А вот Чехия и Словакия уже смягчают ограничения на поездки, введенные ранее в связи с пандемией. Премьер Словакии Игор Матович постановил, что жители этой страны с 21 мая смогут совершать краткосрочные поездки (не более чем на 24 часа) в Германию, Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Хорватию, Словению и Швейцарию. При этом по возвращении они не должны будут проходить двухнедельный карантин или же предоставлять справки об отсутствии заражения.

Чешский министр здравоохранения Адам Войтех при этом отметил, что с 26 мая досмотр на границах страны будет осуществляться лишь выборочно. Тем не менее, въезд пока будет разрешен лишь тем, кто представит отрицательный тест на коронавирус. С 8 июня это требование может быть отменено для людей, въезжающих из стран с низким риском заражения — Словакии, Австрии и Хорватии.

Одновременно чешский национальный авиаперевозчик Czech Airlines анонсировал возобновление регулярных международных рейсов, приостановленных в середине марта на фоне пандемии. Как сообщила официальный представитель авиакомпании Владимира Дуфкова, с 21 мая начнется выполнение рейсов в Стокгольм, с 24 мая — в Киев, а с 25 мая — в Одессу и Бухарест. О возобновлении полетов в Россию пока речи не идет. Во время полетов будет действовать правило обязательного использования защитных масок, а во время посадки и выхода из самолетов будет соблюдаться дистанция в 2 метра.

При этом власти Чехии 19 мая сообщили о самом крупном ежедневном росте количества новых случаев заражения коронавирусом за последние четыре недели. В понедельник в этой стране было зарегистрировано 111 новых случаев заболевания, Минздрав Чехии также сообщил о трёх новых смертях, в результате чего число жертв COVID-19 в Чехии достигло 301 человека. Рост числа новых случаев заболевания в основном вызван со вспышкой заболевания на шахте государственной угольной компании OKD у города Карвина, недалеко от польской границы. Всего с начала эпидемии в Чехии зафиксировано 8630 случаев заражения коронавирусом.

Во Франции, которая занимает четвёртое место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом (почти 181 тысяча человек), количество умерших от COVID-19 превысило 28 тысяч. Таким образом, по этому показателю Франция вышла на третью позицию в Европе, опередив Испанию. Пытаясь замедлить распространение болезни, власти Франции готовят мобильное приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом. Дебаты и голосование в парламенте по началу его использования в стране планируются на 27 мая. К этому времени программное обеспечение должно быть полностью готово, чтобы парламентариев ознакомили с принципами его работы. Франция «самоизолируется» в своих границах как минимум до середины июня © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

При этом голосование не будет простым для президента Франции Эммануэля Макрона: 19 мая его партия «Вперед, республика» потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее после того, как 7 её членов присоединились к новой депутатской группе. Группа «Экология, демократия, солидарность», созданная 17 депутатами, стала девятой депутатской группой в парламенте Франции. Её участники объявили себя независимыми — «ни в большинстве, ни в оппозиции».

В Италии, находящейся на четвёртой позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом (226 699 человек), снова увеличилось число умерших от COVID-19, также возросло и количество новых случаев заражения. По сообщениям Департамента гражданской защиты Италии, за минувшие сутки от последствий коронавируса умерли 162 человека — это существенно больше, чем в понедельник, когда число умерших составило 99 и впервые с начала карантина было меньше 100. Общее число жертв эпидемии в стране составляет 32 169 человек.

За минувшие сутки коронавирус тут обнаружили у 813 человек, тогда как накануне сообщалось о 451 новом случае заражения. Впрочем, число активных случаев заболевания в стране продолжает снижаться. Сейчас в Италии насчитывается 65 129 пациентов с коронавирусом — это на 1424 меньше, чем вчера. В стране постепенно снимаются карантинные ограничения, и итальянские власти рассчитывают на приезд иностранных туристов этим летом.

Однако Италия выступает против двусторонних договоренностей между странами Евросоюза для открытия туризма и призывает к общему подходу при открытии границ, заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Он также сказал, что в европейских странах не должно быть «чёрных списков». «Если мы не изменим подходы в ближайшее время, это будет иметь серьезные последствия для туристического сектора во всех европейских странах», — сказал министр, добавив, что «двусторонние соглашения о туристических потоках противоречат духу ЕС». Ди Майо добавил, что Италия будет предоставлять всем партнёрам по ЕС еженедельный отчет о ситуации в каждом регионе страны.

При этом из Италии уже можно прилететь в Испанию — 19 мая Министерство транспорта Испании отменило запрет на все прямые авиаперелеты и корабельное сообщение с Италией, введенный еще 10 марта. Исключение составляют круизные суда, которые до сих пор под запретом. Однако путешественникам из Италии придется пройти двухнедельный карантин — как и всем другим иностранцам, пока в Испании действует чрезвычайное положение. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство попросит о новом и «последнем продлении чрезвычайного положения» ещё на один месяц. Пока чрезвычайное положение в стране действует до 24 мая, для его продления необходимо согласие парламента Испании. Хотя эта страна удерживает первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 279 тысяч человек), показатель смертности от COVID-19 тут третий день подряд держится ниже 100 летальных случаев. За последние 24 часа подтверждено 83 смерти среди инфицированных, в понедельник сообщалось о 59 умерших, а в воскресенье — о 87. Всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни в Испании умерли 27 778 человек.

Испания рассчитывает в конце июня открыть отдельные курортные регионы для туристов из стран Евросоюза. Речь идет об испанских регионах, наименее пострадавших от эпидемии коронавируса, пока власти страны называют в качестве перспективных Балеарские и Канарские острова. Об этом заявил министр туризма Испании Хосе Луис Абалос. По его словам, к тому времени будет снято большинство действующих сейчас ограничений, в первую очередь двухнедельный карантин для всех приезжих.

За минувшие сутки от коронавируса в Великобритании умерли 545 человек, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране составило 35 341 — это первый показатель в Европе, а по числу инфицированных Соединённое Королевство занимает в регионе второе место (почти 249 тысяч человек). Хотя смертность от коронавируса в Великобритании составляет 5,75 смертей на миллион жителей, это не самый высокий показатель среди европейских стран. Так, в Швеции между 12 и 19 мая было зафиксировано 6,25 смертей на миллион жителей в день, что вызвало очередной шквал критики весьма умеренных карантинных мер в этой стране. При этом открытая стратегия Швеции смягчила удар по экономике страны, темпы её роста сократились гораздо меньше, чем в соседних Дании и Норвегии.

А вот в Великобритании из-за ограничительных мер резко выросла безработица. По данным Офиса национальной статистики, в апреле 2020 года количество людей, претендующих на выплату пособия по безработице, выросло на 856 500 — до более 2 миллионов человек, или до 5,8% всей рабочей силы Великобритании. В течение трех месяцев до марта 2020-го уровень безработицы в стране составлял 3,9%.

Секретарь по вопросам труда и пенсионного обеспечения в британском правительстве Тереза Кофи отметила, что страна должна быть готова к еще большему росту безработицы. «Мы должны сосредоточиться на том, как мы будем помогать людям на этапе выхода из этого кризиса», — сказала она. Ранее правительство страны приняло меры по сохранению рабочих мест, в рамках которых сотрудники, временно потерявшие работу, получают из государственного бюджета часть зарплаты.

При этом планы властей Великобритании ввести карантин для приезжающих в страну могут сорвать проведение двух Гран-при «Формулы-1» на трассе «Сильверстоун» и привести к потере многих рабочих мест. «14-дневный карантин сделает невозможным проведение Гран-при Великобритании в этом году. Это сильно повлияет на десятки тысяч рабочих мест, связанных с «Формулой-1» и цепочками поставок. Если весь элитный спорт должен вернуться на телевидение, то должны быть предоставлены исключения», — заявил агентству Reuters представитель «Формулы-1».

В середине мая стало известно, что «Формула-1» и руководство трассы «Сильверстоун» в Великобритании договорились о проведении двух Гран-при в нынешнем сезоне — 25-26 июля и 1-2 августа. Пока заезды «Формулы-1» приостановлены из-за пандемии коронавируса, в чемпионате пока не проведено ни одной гонки. Ожидается, что сезон начнется этапом в Австрии 3-5 июля.

Но если гонки интересуют лишь часть автолюбителей, то падение автопродаж в Европе затронет как миллионы потребителей, так и компании-производители. Как сообщила 19 мая Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA), пандемия коронавируса привела к масштабному обвалу европейских автомобильных рынков. В частности, в апреле 2020-го в сравнении с тем же месяцем 2019 года продажи новых легковых автомобилей в Европе снизились на 76,3%. По данным ассоциации, это самый сильный месячный спад за всё время ведения подобной статистики.

При этом наиболее сильно упали продажи новых автомобилей в европейских странах, особенно пострадавших от пандемии и принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением коронавируса — в Италии (97,6%), Испании (96,5%), Бельгии (90,1%), Франции (88,8%), Ирландии (96,1%), а также Великобритании (97,3%). В Германии же продажи автомобилей в апреле снизились на 61,1%. Причиной обрушения автомобильного рынка стала практически полная остановка производства на несколько недель, а также закрытие дилерских центров из-за локдауна, отмечает ACEA.