Беспрецедентная остановка практически всего мира «на паузу» в связи с пандемией коронавируса неизбежно повлечёт за собой столь же беспрецедентные последствия в виде взрывного роста безработицы, падения ВВП, гибели значительной части малого и среднего бизнеса. А возможно, даже голода и голодных бунтов

Тем больший интерес вызывают страны и города, где политики и мэры не поддались всеобщей панике и пытались найти разумное решение.

На слуху Швеция и Беларусь, где не вводили строгих карантинных мер. О правильности или ошибочности таких решений можно будет судить после того, как будет доступна объективная статистика (с этим есть проблемы). На смягчение режима изоляции пошли и руководители некоторых городов в странах, где карантин был введён на общенациональном уровне.

Без научного объяснения

Известный в Иркутске врач-эпидемиолог, сотрудник кафедры Медакадемии эпидемиологии и микробиологии Юрий Лысанов считает, что в рамках борьбы с эпидемией заболевания COVID-19 России не стоило вводить тотальный карантин. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Эпидемиолог напомнил в интервью «Комсомольской правде» о феномене города Саянск, где, несмотря на отказ от жесткого карантина, в данное время нет случаев коронавирусной инфекции.

Месяц назад мэра Саянска Олега Боровского, решившего открыть парикмахерские и детсады, объявили «ковидодиссидентом», чьи действия могут привести к катастрофическими последствиями. Но на данный момент в городе не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, отмечает издание.

Сначала в городе карантин ввели, и достаточно жёсткий. Но, как рассказал мэр корреспонденту «Комсомолки» Владимиру Ворсобину, только за неделю «каникул» безработица в городе выросла в три раза. По словам Боровского, через какое-то время по всем центральным каналам будут призывать возрождать заново малый бизнес, «потому что большая часть его уже умерла».

Снятие карантина во избежание голода насторожило прокуратуру, хотели подать против мэра иск, но передумали. Отсутствие случаев заболевания специалисты пока не могут объяснить.

Главный специалист-эпидемиолог Минздрава Иркутской области Ирина Лисянская в ответ на просьбу «КП» прокомментировать ситуацию отметила: «Это не имеет научного объяснения».

Юрий Лысанов признал, что феномен Саянска пока действительно нельзя до конца ни объяснить, ни понять. Впрочем, по его словам, это может объясняться ранее приобретенным коллективным иммунитетом, стратегию которого практикуют сегодня в Швеции.

При этом врач отметил, что Швецию сейчас критикуют за рост заболеваний и смертности. Этому есть объяснение: «Шведы действительно допустили ошибки — например, не учли, что в домах престарелых работают мигранты с почасовой оплатой. Не желая терять деньги, они выходили на работу с недомоганием, и в итоге статистика смертности пожилых пошла вверх».

«Но шведская модель, основанная на выработке коллективного иммунитета, мне кажется более разумной, чем все остальные. Там даже не видят смысла тестировать население и предпочитают тратить эти деньги на поддержку экономики. Кстати, и в России некоторые ведущие эпидемиологи предлагали что-то подобное. Например, открыть детсады и школы, так как легче переносящие вирус дети — важный элемент в иммунизации всего населения. Предлагалось защитить и изолировать только пожилых людей», — сказал Лысанов.

Однако, по его мнению, шведскую модель ни за что и никогда не признают правильной. Хроники коронавируса. Швеция оплачивает приобретённый иммунитет жизнями стариков © AFP, Jonathan NACKSTRAND

«Мировые лидеры на волне всеобщей истерики испугались, что их обвинят в бездействии. И наломали дров. Маски. Перчатки. Пропуска. Теперь психологически все это трудно отыграть назад», — считает эпидемиолог.

Что касается Саянска (а в Иркутской области есть ещё несколько таких «аномальных» зон), то, возможно, вопрос в выявляемости вируса — не исключено, что он есть, но «ведёт себя тихо». Или же дело в другом: в январе-феврале в регионе был резкий рост ОРВИ, закрывались на карантин школы.

«Если допустить, что это с востока на запад шел коронавирус, получается, что уже переболевшая им Сибирь (в отличие от запада страны, куда корона пришла позже) сейчас дает такую статистику. Возможно, маленький, компактный Саянск еще весной получил коллективный иммунитет. Повезло», — не исключает Лысанов.

Украина: свободный город

Стоит отметить, что мэр-«ковидодиссидент» есть и на Украине. В Черкассах городской голова Анатолий Бондаренко ослабил карантинные меры, разрешив с 1 мая работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Причины примерно те же, что и в Саянске: бизнес разоряется, растёт безработица, людям не на что жить. Мэр Черкасс Бондаренко готовится засудить Зеленского © Facebook, Анатолій Бондаренко

Реакция центральной власти была резкой, полиция возбудила дело. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении передал Анатолию Бондаренко «пламенный привет» от СБУ и МВД. Но запугать мэра не удалось.

«Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните. Черкассы — свободный казацкий город. И если надо объединить Украину, мы объединим Украину. И помните: никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко. Помните об этом», — заявил Анатолий Бондаренко в своём ответном видеообращении.

Он вспомнил предвыборные обещания Зеленского и отметил: ожидал, что новая власть будет сажать коррупционеров, а не глав городов…

Черкасского мэра поддержал мэр Львова Андрей Садовый, заявивший, что правительство должно дать больше самостоятельности городам в принятии решений относительно карантина, а любые преследования Бондаренко надо прекратить.

Всплеска заболеваемости в Черкассах после смягчения карантина, слава Богу, не наблюдается. А эксперты заговорили о «черкасском прецеденте» и его последствиях в политической плоскости: «антиккоронавирусный бунт» показал, помимо прочего, ослабление центральной власти в стране.

«Капитализм под наблюдением»

Но в чём же причина столь экстраординарных мер, связанных с эпидемией? Многие ищут ответа на этот вопрос в сферах, далёких от эпидемиологии. Так, историк Андрей Фурсов напоминает: «Мировая экономика в конце 2019 года демонстрировала столь кризисные показатели, что многие заговорили о том, что будет обязательно Третья мировая война».

Как было, не будет. Эксперты о войне и мире после пандемии © REUTERS, Simon Dawson/File Photo статье, опубликованной изданием Накануне.Ру.

«И здесь подвернулся этот коронавирус, который по факту по своим последствиям выполняет функцию, которую обычно выполняет мировая война. Потому что идет полная перестройка финансовой сферы, идет передел активов, внедряются новые формы контроля над населением. Есть такой термин у англосаксов — «капитализм под наблюдением», под контролем, то есть это жесткий контроль над населением», — считает Фурсов.

Доживём до осени

Что касается медицинского аспекта, то член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, бывший главный эпидемиолог Москвы Николай Филатов на совещании у президента РФ Владимира Путина предлагал смягчить карантин, открыть зоны отдыха и выпустить детей на игровые площадки.

Но не убедил: изоляционный период был продлён.

«Этим продлением мы «оттаскиваем» назад период установления равновесия между COVID-19 и человеческой популяцией. А это можно было бы ускорить за счет того, что на недельку раньше выпустить детей. Они бы, пообщавшись, отдавали возбудитель слабовирулентный, который бы вообще не вызывал никаких клинических проявлений, и это получались бы как живые ходячие вакцинаторы. Человеческая популяция становится защищенной без каких-либо клинических проявлений заболевания», — сказал Филатов в интервью изданию «Бизнес Оnline».

По мнению эпидемиолога, «осенью об этом (коронавирусе. — Ред.) как о теме дня вспоминать никто не будет», если и появятся какие-то очаги, то это уже не будет проблемой: «Люди перестанут от этого умирать, потому что слабовирулентный возбудитель не способен запустить механизм неадекватного иммунного ответа».

Остаётся надеяться на то, что этот прогноз сбудется. А вот что касается социально-экономических и политических проблем, порождаемых не столько коронавирусом, сколько мерами против распространения инфекции, то эти проблемы будут только нарастать.