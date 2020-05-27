В среду, 27 мая, на Украине задержали пятерых иностранцев, накануне устроивших стрельбу в центре Киева. Мужчины пытались убить одного из лидеров черногорских наркокартелей, скрывавшегося от международного розыска в украинской столице

В среду, 27 мая, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о поимке пятерых выходцев из балканских государств, днём ранее устроивших стрельбу в центре Киева.

«Вчера на Печерске киллеры, приехавшие из одной из балканских стран, расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений, из которых три — в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию. Сейчас он находится под охраной полицейских. Киллеры покинули место преступления на автомобиле Smart, который они попытались сжечь, но неудачно», — отметил Геращенко.

Полиция объявила план «Перехват», который в итоге увенчался успехом.

«Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников Департаментов стратегических расследований и Криминального розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны этой ночью. Ими оказались граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находится в международном розыске за заказное убийство. Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц, возможно причастных к данному преступлению», — написал Геращенко в Facebook. Представителя балканского наркокартеля попытались застрелить в Киеве © CC0, Pixabay

Он сослался на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины. Оно было более конкретным. Среди прочего, полицейские рассказали, что потерпевший — не простой гражданин Черногории, а лидер и организатор наркокартеля, члены которого заняты поставкой наркотиков на территорию большинства европейских стран.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, основными версиями покушения на черногорца и является его деятельность, а также война между картелями за передел сфер влияния. Его несостоявшиеся убийцы прибыли на Украину в начале мая, установили за своей жертвой слежку, а 26 мая сделав в него пять выстрелов, скрылись на авто, которое позже сожгли.

Украинские полицейские благодаря записям видеокамер выследили покушавшихся. Из задержали на въезде в Одессу — они планировали покинуть Украину через границу с Молдавией.

Сейчас ведутся следственные действия. При этом многие задаются вопросом: как Украина стала страной, где выясняют отношения между собой черногорские наркокартели.

Кровавая война

Еще во вторник 26 мая появилась информация о том, на кого покушались в центре Киева.

«Установили личность 37-летнего мужчины, которого пытались застрелить в самом центре Киева вечером во вторник. Итак, «туристом из Черногории» является Питер Радуй Звице, который с очень большой долей вероятности имеет отношение к одному из враждующих между собой мощных балканских наркокартелей», — сообщило издание Детектив.инфо.

В то же время этот человек в сербских изданиях называется по-другому. Это Радойе Звицер. Как сообщают сербские СМИ, Звицер — лидер преступного клана «Кавач» из черногорского города Котор. В конце января 2018 года серсбкое издание «Телеграф» сообщило о том, что черногорская полиция нагрянула с обысками к членам этой преступной группировки, а также к их конкурентам из группировки «Шкаляри». Среди прочих, полицейский спецназ штурмовал и квартиру Звицера.

«Пули различных калибров были изъяты, а Звицер разыскивается. Существует вероятность того, что он прячется под вымышленным именем Йосип Бабич в странах ЕС. Он и некоторые члены его группировки обвиняются в самых серьезных преступлениях, в том числе в убийствах», — рассказал тогда источник издания.

К тому времени между кланом «Кавач» и другим наркокартелем из Котора — «Шкаляри». Шкаляри — это небольшой городок близ Котора. Он также граничит с небольшим селением Кавач. Собственно, оттуда и происходят две банды, война которых добралась и до Украины.

Облава на наркокартели в конце января 2018 года произошла после того, как в начале января в столице соседней Сербии — Белграде — был расстрелян член клана «Кавач» Даворин Балтич. Стоявшую рядом с ним сотрудницу полиции Марию Николич киллеры не задели.

Впрочем, к тому времени война между этими черногорскими кланами унесла жизни более 40 человек. А началась междоусобица у некогда дружественных группировок, входивших в Которскую группировку, из-за 200 килограммов кокаина, которые в 2014 году люди «Шкаляри» обнаружили на своем складе для хранения наркотиков в Испании. Члены «Кавача» заявили, что кокаин принадлежит им и предложили поделиться со «Шкаляри» долей. Но последние отказались отдавать такую крупную партию. Между кланами началась война. Разборки балканских мафиози на Украине. Киллеров из Черногории, Сербии и Македонии поймали в Одессе

В 2016 году член «Шкаляри» Далибор Джурич был убит в тюрьме Спуж около столицы Черногории Подгорицы. Джурича застрелил снайпер, когда тот прогуливался в тюремном дворе.

В 2017 году в Которе на футбольной площадке был застрелен футболист Горан Ленац, близкий к «Кавачу». Его застрелил Никола Мршич, которого считали связанным со «Шкаляри».

В январе 2020 года в Афинах в ресторане были расстреляны лидеры «Шкаляри» Игор Дедович и Стеван Стаматович. Расстрел произошел на глаза у детей и жен Дедовича и Стаматовича.

Именно Стаматовича считали ответственным за убийство лидера сербской группировки ультрас «Янычары» Александра Станковича в 2016 году, который, как утверждала пресса, был связан с кланом «Кавач».

Ко времени афинского убийства война между кланами давно уже велась на территории всей Европы, а не только бывшей Югославии. Убийства происходили в Испании, Нидерландах, Германии.

Как утверждали в своем обширном расследовании журналисты международного проекта OCCRP Бояна Йованович, Стеван Дойчинович и Светлана Джокич, убийство в Афинах стало «смертельным ударом для «Шкаляри».

Но судя по происходившему в Киеве 26 мая удар был не таким уж и смертельным. И у «Шкаляри» хватило сил, чтобы дотянуться до одного из лидеров «Кавача», который находился в бегах несколько лет.

Впрочем то, что лидер одной из группировок, обеспечивающих поставку наркотиков из Латинской Америки в Европу, находился в Киеве, может быть весьма тревожным «звонком» для современной Украины.

Территория беззакония и наркотиков

Основной причиной, по которой Звицер предпочел Украину, может быть то, что уровень преступности в этой не так уж и далеко расположенной от его родной Черногории стране зашкаливает, и полиция с ним не в силах справиться. В конце концов, тот факт, что в столице Украины жил человек, который находится в международном розыске, очень красноречиво свидетельствует о состоянии украинской правоохранительной системы.

Но есть и другая причина, по которой Звицер мог обратить внимание на Украину. В последнее время в стране стала агрессивнее реклама наркотиков, что свидетельствует о том, то этот рынок заинтересовал продавцов.

«То, что пишется на стенах — это адреса Telegram-каналов, где можно втайне от полиции заказать, договориться и взять там, где надо. А, и расплатиться также. Почему это «втайне» от полиции — это вопрос не ко мне <…> Наблюдаю я с началом карантина, что этих надписей на стенах домов в спальных кварталах становится все больше. И чем глубже карантин — тем больше свежих надписей. Конкретно, на моих соседних четырех высотках за последнюю неделю появилось четыре — а вот в том году месяцами ни одной новой не появлялось», — написал 2 мая у себя в Facebook украинский журналист Александр Михельсон.

Таким образом, можно предположить, что Звицер не только прятался на Украине, но и пытался наладить бизнес в этой стране. Но его относительно спокойное пребывание в Киеве было прервано конкурентами. Впрочем, это не означает, что Украина может спать спокойно.

Так, поставками наркотиков из Латинской Америки в Европу занимаются далеко не только черногорские кланы. Среди прочего, в этом бизнесе задействована и такие преступные структуры, как Ндрагетта и Каморра, Родиной которых является Италия — одна из самых популярных стран среди украинских трудовых мигрантов.

Справятся ли украинские полицейские с группировками, наводящими ужас на Европу, вопрос риторический. В конце концов, не зря Киев вот уже несколько лет подряд попадает в рейтинги самых опасных городов мира.