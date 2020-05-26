Два с половиной месяца на карантине заставляют одних думать о жизни и смерти, а других развлекаться. Пока Германия готовится к второй волне пандемии, американцы обсуждают будущее без мяса и находят его привлекательным. Козы об этом не знают и занялись предпринимательством

Мы держимся скромно

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступил в американском издании Project Syndicate со статьей, в которой называет три причины, позволяющие его стране проходить через нынешний кризис относительно спокойно. Сразу надо сказать, что Германия весьма благополучно прошла через коронакризис. Перегрузки здравоохранения не произошло. Кривая заражений уверенно идет вниз. Доля тяжелых и смертельных случаев заметно ниже, чем во многих странах. «Но всё это не делает нас излишне самоуверенными, — говорит Шпан, — мы держимся скромно». Западные СМИ играют в геополитический покер: США, Китай, Россия – тройка, семерка, туз © AP, Darko Vojinovic

Министр видит три причины, которые позволяют Германии проходить через этот кризис относительно спокойно. Во-первых, секрет кроется в устройстве немецкой системы здравоохранения, где у каждого в стране есть полный доступ к медицинским услугам. Эта система выстраивалась долго и упорно многими правительствами. Сейчас медики разделили обязанности. Терапевты взяли на себя легкие случаи инфекции, а больницы сфокусировались на более тяжёлых.

Во-вторых, Германия имела перед собой опыт Китая и смогла правильно подготовиться. Количество мест в отделениях реанимации очень быстро было увеличено: с 12 тысяч коек до 40 тысяч.

В-третьих, медицина Германии высокотехнологична. Именно здесь был разработан первый быстрый тест на Covid-19. При численности населения 83 миллиона человек Германия проводила до одного миллиона диагностических тестов в день, а вскоре сможет проводить около пяти миллионов тестов на антитела ежемесячно. «Массовое тестирование похоже на свет фонарика в темноте, — пишет министр, — без него вы можете видеть лишь серые тени, а с ним вы можете ясно и сразу видеть детали».

Однако снять карантин труднее, чем ввести. Медики Германии уверены во второй волне эпидемии, поэтому действуют предельно осторожно. Но, уверен министр, уже сейчас понятно, что надо делать. Западные СМИ о ссорах в Белом доме, европейской солидарности и юбилее Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Прежде всего необходима информация. Причем сообщать надо и то, что правительства знают, и то, чего они не знают. Только это может создать в обществе атмосферу доверия. «Прозрачность и достоверная информация намного эффективней, чем принуждение, — пишет министр, — позволяют организовать скоординированные, коллективные действия. В Германии мы добились успехов в замедлении распространения вируса, потому что огромное большинство граждан хочет сотрудничать из чувства ответственности за себя и других».

Власть должна демонстрировать свою веру в граждан и надежду на их понимание ситуации. «В нашем новом распорядке повседневной жизни мы руководствуемся такой формулой, — говорит министр, — стремиться к максимально возможной нормальности при максимально необходимых мерах защиты».

Еще один фактор, гарантирующий победу, — антикризисное управление на глобальном уровне. «К сожалению, в последние годы заниматься многосторонним сотрудничеством стало труднее, причём даже между близкими союзниками, — сетует Шпан. — Сегодня мы видим, насколько сильно мы нуждаемся друг в друге, поэтому нынешний кризис должен стать пробуждающим звонком. Ни одна отдельно взятая страна не сможет справиться с пандемией в одиночку».

Впрочем, и отдельные страны должны пересмотреть свою политику и быть независимыми ни от кого в части производства медикаментов и оборудования. «Не может быть сомнений в том, что среднесрочные последствия пандемии будут тяжкими, — подводит итог министр. — Но вопреки всем трудностям и неопределённости, которые ждут нас впереди, я остаюсь оптимистом».

Куда ведет эта дверь

Издание The New York Times (США) выступило с яростным призывом отказаться от мяса. Его автор — Джонатан Сафран Фоер, американский писатель, автор книг «Поедание животных» и «Мы — погода». Коронавирус в Америке привел к закрытию скотобоен, это вызвало дефицит мяса и решение Трампа открыть скотобойни. Но работники против — они опасаются за свою безопасность. Дело в том, что эти самые скотобойни находятся в шести из 10 округов, которые Белый дом назвал очагами эпидемии. Западные СМИ считают, что Украину спасет Саакашвили, а нас — здоровый образ жизни © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«В Су-Фоллсе, штат Южная Дакота, предприятие Smithfield, на долю которого приходится около 5% от общего количества свинины, производимой в стране, стало одним из самых горячих очагов эпидемии в США, — рассказывает Фоер. — На предприятии корпорации Tyson в Перри, штат Айова, было зафиксировано 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией — это почти 60% сотрудников предприятия. На другом предприятии Tyson, на этот раз в Ватерлоо, штат Айова, коронавирусом заболел тысяча тридцать один сотрудник из 2 тысяч 800».

Пока скотобойни не работали, фермеры вынуждены были усыплять животных. Это привело к тому, что сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли попросил Белый дом поддержать психическое здоровье свиноводов.

Фоер предлагает простой выход из сложившегося положения — надо просто отказаться от мяса. Уже сейчас четверть американцев в возрасте от 25 до 34 лет утверждают, что они вегетарианцы или веганы. «Наша рука тянулась к дверной ручке уже несколько лет, — пишет Фоер. — Пандемия covid-19 распахнула эту дверь». Ведь дело не просто в стейках, а в будущем планеты, уверен автор: коровы производят огромное количество парниковых газов. «Если бы все коровы жили в одной стране, эта страна занимала бы третье место в мире по количеству выбросов парникового газа в атмосферу», — утверждает Фоер.

По словам руководителя исследовательских проектов в Project Drawdown — некоммерческой организации, которая занимается поисками решений проблемы изменения климата, — переход на преимущественно растительную пищу «станет самым важным вкладом, который любой человек может внести в борьбу с глобальным потеплением». Судьба планеты — это чек после сытного ужина, говорит Фоер. «Пришло время переступить этот порог. На другой стороне находится наш дом», — утверждает он. Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

Коза в эфире

Британское издание The Guardian опубликовало забавную статью о том, как английские фермеры, понесшие огромные убытки из-за карантина, пытаются найти новые источники заработка. «В то время как весь остальной мир сидит на изоляции, козы фермы Cronkshaw Fold в Ланкашире никогда еще не были столь занятыми. За последние несколько недель они побывали в Берлине, затем в Новой Зеландии на вечеринке по случаю дня рождения, а коза по кличке Мэри ходит на церковные службы каждое воскресенье — и все это, разумеется, виртуально. Эти козочки — одни из все более разнообразных видов животных, которых теперь люди могут забронировать для участия в своих встречах в Zoom либо для того, чтобы разбавить монотонность рабочей телеконференции, либо чтобы устроить кому-то сюрприз на день рождения», — пишет издание.

Оказывается, англичан охватило новое поветрие. Онлайн-формат способствует развитию довольно оригинального чувства юмора. Теперь благодаря находчивости ланкаширских фермеров на встречу в Zoom можно пригласить не только приятелей или коллег по работе, но и козу. Особенно забавляет жителей туманного Альбиона, если коза присутствует в кадре во время бизнес-конференций в онлайне. Надо полагать, что ее ослепительно серьезная морда доподлинно свидетельствует о серьезности происходящего.

"На самом деле мы начинали это дело как своего рода шутку, но потом нас завалили сообщениями", — рассказывает фермер Дот Маккарти. Теперь ферма совершает до 100 звонков в день, взимая по 5 фунтов за 10-минутное появление животного в онлайн-звонке.

"Я нахожусь на телефоне весь день, а люди просто в истерике от того, что они протащили козу на деловую встречу, а начальник этого не заметил, — рассказывает Маккарти. — Это так смешно, это полный эскапизм. В настоящее время люди просто хотят чего-то совершенно сюрреалистичного, такого, чтобы они могли забыть обо всем остальном".

Пока англичане смеются, фермеры зарабатывают. Ведь несмотря на всеобщую паузу, животных надо по-прежнему кормить и лечить, а средств на это у фермеров нет. Онлайн-выступления четвероногих питомцев позволяют содержать и их, и самих фермеров. Кстати, сами фермеры уже решили, что будут продолжать онлайн-шоу с животными и после окончания карантина.