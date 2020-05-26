«Народ еще не верит». В Киев вернулись метро и маршрутки

С 23 мая киевские власти разрешили коммунальному транспорту брать всех пассажиров, поэтому на дороги вновь выехали маршрутные такси. С 25 числа запустили метро. Власти и эксперты опасались, что жители города начнут массово осаждать автобусы и вагоны, но этого не случилось

Перегруз сегодня — исключение

В субботу и воскресенье, 23-24 мая, на страничке «Киевпастранса» (КПТ) в Facebook горожане пытались узнать, какие номера маршруток начнут ездить. Ответа так и не получили. Позднее узнали, что КПТ изменил маршруты нескольких троллейбусов и автобусов в связи с ремонтом улиц и трасс.

В маршрутках и автобусах-троллейбусах людей было мало. Впрочем, как и на остановках. По максимуму были заполнены разве что маршрутки, но и то — только на количество посадочных мест. Западная Украина с 18 по 22 мая: частичная отмена карантина в регионе, три министра с Яценюком в «украинском Ухане» и «день вышитой маски» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В некоторых случаях большой социальный транспорт брал не больше трех человек. Так, например, было в троллейбусе №50. Женщина на остановке сообщила автору этих строк, что в автобусе, в котором она ехала, «еще с утра брали по пропуску». Перегрузка салона — это, наверное, сейчас исключение для маршрута №416, который берёт несколько человек на стоячие места. Он — самый длинный маршрут в Киеве — идет с Троещины на Теремки, и в обычные дни машина всегда заполнена до отказа.

А в эти дни заметны были полупустые маршрутки.

Так сложилось…

С левого берега украинской столицы отправляемся в центр — оценить обстановку. Ждём автобусов №118 или №55. Не едут, поэтому садимся в подкатывающий к остановке №211.

С обеих сторон на боках машин висит предупреждение: без масок не входить. Но как водителю, который работает без кондуктора и выдает сдачу, следить еще и за этим? Замечаю: люди заходят в салон в маске, а уже садясь в кресло её либо снимают, либо спускают на подбородок.

В салоне — достаточно пустых мест, все едут молча. Слышу диалог двух приятелей, сидящих за мной: Кабмин сказал «Поехали!» Как будут запускать украинский транспорт © Facebook, Vladyslav Kryklii

— Хорошо быть дома!

— А ты сколько тут живёшь?

— С октября.

— А я уже 13 лет. Я вообще-то Киев не люблю, но так сложилось, что оказался здесь.

Предупреждение о маске и сокращение интервала

Вышел я на Лыбидской площади, где располагается одноименное метро и ТРЦ «Оcean Plaza». Террасы итальянского и японского ресторанов пустовали, а вот площадки фастфуда «KFC» и «McDonald's» по другую сторону от ТРЦ заполонила молодежь. Мой маршрут пролегал через улицу Владимира Антоновича на Большую Васильковскую. Это центр Киева. На летних террасах кафешек сидели редкие посетители. Температура в тот день опустилась до 13 градусов днем и около 10 градусов к вечеру.

Если было бы теплее, уверен, было бы больше клиентов.

Придя на Васильковскую, я свернул на улицу Эспланадную, где сел в 55-й автобус и поехал назад.

Ехали мы спокойно. Разве что пожилая кондуктор сделала замечание парню, который забыл надеть маску. Она также велела надеть маску двум подвыпившим мужчинам, которые вошли в салон в районе метро «Арсенальная» и пару остановок ехали с открытым лицом. Ослабленный карантин. Киев просыпается, но многое непонятно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким же непримечательным выдалось и воскресенье. Мне нужно было съездить по делам на Позняки. Поездка ничем особым не запомнилась, кроме того, что ход маршруток онлайн не отображался и ждать на остановках приходилось около 20 минут. Очевидно, маршрутчики увеличили интервал движения, чтобы не ехать холостыми.

Я полагал, что в понедельник с запуском метро люди ринутся на работу и будет поинтереснее.

Снова пусто

В понедельник, 25 мая, с раннего утра не прекращался дождь, было прохладно. В утренний час-пик на мосту им. Евгения Патона образовалась большая пробка. Возможно, в связи с очередным ремонтом полотна на путепроводе. Один за другим ехали автобусы, троллейбусы, маршрутки, и снова все они были заполнены от силы на 20-30% процентов.

К метрополитену я доехал в автобусе, где всегда было много пенсионеров. Но сегодня я ехал почти в одиночестве. Только на последних остановках подсели другие пассажиры. Отступление вируса и наступление хаоса © РИА Новости, Джорджио Пероттино | Перейти в фотобанк

При входе в подземку дежурили четыре полисмена в масках и защитных пластиковых шлемах (в этой экипировке трудятся и уборщицы). Но это, кажется, только на открытых платформах. Я поездил по станциям, наружу решил не выходить.

Никто не замерял температуру пассажиров и не подсчитывал количества входящих. Хотя ведь было обещано, что контроль будет осуществляться полицейскими или муниципальной стражей, представителей которой я вообще не увидел.

На «Почтовой» полицейский подтвердил, что людей, несмотря на утренний пик, было мало. А на «Контрактовой» к дежурным линейным полисменам подошел одетый по гражданке коллега, может быть, даже старший по званию (было слышно по тону, кто в беседе главнее) и расспросил их, как идут дела.

«Ну что, парни, пусто? Да неделю ещё будет раскачка, народ ещё не верит», — улыбаясь в маску, проговорил он.

И правда, на перронах и особенно в вагонах наблюдалась та же ситуация, что и в наземном транспорте. Думаю, каждый киевлянин мечтает о такой «социальной дистанции» утром, спеша на работу. И вечером, возвращаясь домой. А так — непривычно видеть городской транспорт без толп пассажиров.