План Меркель и Макрона по преодолению коронакризиса подвергается критике с двух сторон. «Экономные» страны ЕС резко против новых долгов, а Джордж Сорос предлагает занимать побольше, да ещё и бессрочно

Общее число зараженных коронавирусом в Европе с начала пандемии превысило два миллиона человек, подсчитали журналисты информагентства France-Presse на основании официальных правительственных данных. Это число также включает инфицированных в России, Белоруссии и на Украине (вместе более 400 тысяч). По подсчётам агентства, с начала пандемии в Европе скончались 173 133 пациента с диагнозом COVID-19. Однако, по данным международной группы волонтеров Worldometers, число инфицированных коронавирусом и умерших от его последствий в Европе несколько меньше: соответственно, 1,92 миллиона и 170 тысяч человек.

Хотя в одних только США количество заражённых коронавирусом превышает данные по всем 27 странам Европейского Союза (почти 1,7 миллиона), американский миллиардер Джордж Сорос озаботился судьбой ЕС. 22 мая в интервью нидерландской газете De Telegraaf он заявил, что пандемия коронавируса угрожает выживанию Евросоюза. Сорос считает, что блоку необходимо принять меры для увеличения бюджета и оказания помощи странам, наиболее пострадавшим от коронакризиса, — таким, как Италия.

89-летний бизнесмен заявил, что убытки экономики еврозоны от нового коронавируса будут продолжаться «дольше, чем большинство людей думают», добавив, что надежную вакцину будет трудно разработать из-за быстрой мутации вируса. Миллиардер считает, что только бессрочные облигации, такие, как выпускались британцами для финансирования войн против Наполеона, позволят Европейскому Союзу выжить. «В обычное время они даже не должны рассматриваться. Но если Евросоюз не сможет рассмотреть их сейчас, он, возможно, не сможет пережить проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время. Это не теоретическая возможность, это может быть трагическая реальность», — подчеркнул Сорос.

Миллиардер также сказал, что ЕС должен будет поддерживать свой кредитный рейтинг на уровне ААА, чтобы выпускать такие долговые обязательства, соответственно, Евросоюзу нужны полномочия повышать налоги для покрытия стоимости облигаций. Сорос также вспомнил об Италии, заявив, что особенно обеспокоен положением этой страны. «Ослабление правил государственной помощи, которые благоприятствуют Германии, было особенно несправедливым по отношению к Италии, которая уже была больным местом Европы, а затем наиболее сильно пострадала от коронавируса», — сказал он.

Забота Сороса о будущем Евросоюза выглядит весьма лицемерно, поскольку в 1992 году бизнесмен на бирже вёл игру против британского фунта стерлингов по отношению к немецкой марке. Это привело к падению британской валюты почти на четверть и вынудило тогдашнего британского премьер-министра Джона Мейджора вывести фунт из европейского механизма валютных курсов. Сам Сорос заработал на этой спекуляции, по разным подсчётам, от одного до полутора миллиардов долларов.

Как известно, 18 мая, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили европейскую программу экономического восстановления стран Европейского Союза после пандемии коронавируса. Её объем составляет 500 миллиардов евро, которые будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. Затем эти деньги будут в течение многих лет выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей.

Однако 23 мая так называемая «экономная четверка» ЕС (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция) представила свое предложение в противовес франко-германской инициативе. Эти страны поддерживают идею создания фонда для восстановления европейской экономики, однако их правительства хотят ограничить финансовую помощь сроком в два года. Кроме того, «экономная четвёрка» выступила против введения общего долга ЕС и увеличения бюджета Европейского Союза. В частности, канцлер Австрии Себастьян Курц резко раскритиковал концепцию Германии и Франции, назвав её «созданием долгового союза через чёрный ход».

Стоит отметить, что Дания и Швеция не входят в зону обращения евро, однако принадлежащая к еврозоне Финляндия имеет близкие с упомянутыми четырьмя странами позиции относительно новых долгов. В свою очередь, «шагом в правильном направлении» назвал предложение Меркель и Макрона премьер Италии Джузеппе Конте. Сам Конте является еврооптимистом, однако евроскептицизм охватывает всё более широкие слои итальянского населения, даже тех, кто раньше хорошо относился как к переходу на евро, так и к членству в ЕС в целом. Согласно опросу исследовательского центра Tecne, проведенного в апреле 2020-го, 42% итальянцев считают, что их стране следует выйти из Евросоюза. Для сравнения, в конце 2018 года таковых было только 26%.

В Италии, которая долгое время была европейским лидером по числу заражённых коронавирусом, с начала эпидемии зафиксировано почти 230 тысяч инфицированных — ныне это третий результат в Европе. В стране продолжает снижаться число летальных исходов от COVID-19 в сутки (120-160), хотя по общему числу смертей Италия занимает второе место в Европе (почти 37 тысяч). Количество активных случаев болезни уже несколько дней составляет менее 60 тысяч — а выздоровевших более 140 тысяч человек.

При этом в Италии планируют протестировать 150 тысяч человек на наличие антител от коронавируса. Министерство здравоохранения при поддержке национального Красного Креста 25 мая начнёт проводить тесты в 2000 населенных пунктов. Участие в этой программе граждан — добровольное. Итальянские медики предполагают, что первые зараженные появились в стране ещё в декабре, а зафиксирована инфекция была только в феврале.

Первое место по числу инфицированных среди европейских стран продолжает удерживать Испания — почти 283 тысячи человек, умерло от COVID-19 тут почти 29 тысяч людей. Страна постепенно выходит из карантина, с понедельника, 25 мая, Мадрид и Барселона перейдут к так называемой «фазе 1» ослабления коронавирусных ограничений. Таким образом, около 25 миллионов людей получат возможность, кроме всего прочего, посещать родственников или друзей и обедать на летних площадках ресторанов и баров. А ряд регионов Испании (всего более 22 миллионов жителей) в понедельник перейдут уже ко второй фазе снятия ограничений, что позволит вновь открыть рестораны (те, что без террас и летних площадок), а также театры и кинотеатры — но с ограничениями (они должны работать на треть вместимости).

При этом испанцы всё настойчивее требуют полной отмены ограничений. В субботу, 23 мая, тысячи автомобилистов и мотоциклистов, сигналя в клаксоны и размахивая испанскими флагами, проехали по улицам Мадрида, Барселоны и других крупных городов Испании и рамках общенационального антиправительственного протеста крайне правой партии Vox. Протестующие призвали полностью отменить все карантинные меры, учитывая их вред для рабочих мест и экономики. По прогнозам, экономика Испании в этом году сократится до 12% в результате пандемии, потому премьер страны Педро Санчес является истовым сторонником предложенного лидерами Франции и Германии пакета помощи пострадавшим странам.

Великобритания, которая находится на второй позиции в Европе по числу выявленных заражений коронавирусом (почти 260 тысяч человек), и на первой — по числу смертей от COVID-19 (почти 37 тысяч), из Евросоюза вышла 31 января 2020-го, поэтому рассчитывает исключительно на собственные силы. Власти Соединённого Королевства в апреле привлекли заимствования в объёме 62,1 миллиардов фунтов стерлингов — против 51,1 миллиарда фунтов за аналогичный период годом ранее. Это на 12,7% больше, чем изначально планировалось, и является максимумом с 1993 года, свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании. До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, власти планировали привлечь в апреле 55 миллиардов фунтов. Увеличение объема заимствований потребовалось из-за необходимости поддерживать экономику в условиях пандемии коронавируса.

Всего правительство Великобритании на поддержку экономики в условиях пандемии выделило 330 миллиардов фунтов стерлингов. Власти компенсируют до 80% заработной платы сотрудникам компаний и самозанятым, временно оставшимся без работы, выдают бизнесу кредиты, обеспеченные госгарантией, а также ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.

Хотя в стране постепенно отменяют карантинные ограничения, 23 мая министр внутренних дел Великобритании Прити Пател объявила, что с 8 июня правительство вводит двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы. Это требование не будет распространяться на водителей-дальнобойщиков, медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, и сезонных работников в сфере сельского хозяйства, а также для прибывающих из Ирландии. Все остальные категории граждан должны будут заполнить онлайн-форму, в которой указать информацию о том, где они будут находиться на самоизоляции. Это может быть как жилье родственников/друзей, так и гостиница. В случае отсутствия такой возможности, можно отбыть карантин в «заведениях, организованных правительством», но за свой счет. По указанному адресу могут прийти с проверкой без предупреждения. За незаполнение формы и нарушение режима самоизоляции грозит штраф в 100 фунтов стерлингов, кроме того, пограничники могут отказать во въезде лицам, которые не являются гражданами Великобритании.

В Париже сразу же выразили сожаление по поводу решения Великобритании не делать исключения для граждан Франции при двухнедельном карантине для прибывающих на Британские острова. В тот же день, 23 мая, власти Франции объявили о введении зеркальной меры — обязательства о 14-дневной самоизоляции для всех, кто прибывает во Францию из Британии, начиная с 8 июня. В правительстве Франции подчеркнули, что будут применять такие зеркальные меры по отношению ко всем странам, которые будут требовать карантина по прибытии на их территорию.

При этом ситуация с заболеваемостью коронавирусом во Франции куда более благоприятная, чем в Великобритании. Во Франции с начала эпидемии зафиксировано 182 584 зараженных и 28 367 смертей от COVID-19 — оба показателя находятся на четвёртой позиции в Европе. При этом с каждым днём темпы распространения коронавирусной инфекции во Франции замедляются, а количество больных с COVID-19, находящихся в больницах и отделениях интенсивной терапии, продолжает падать.

Французское правительство надеется, что французы выберут свою страну для проведения летних каникул в этом году. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявила министр экологического и инклюзивного перехода Элизабет Борн. «Мы абсолютно не призываем французов бронировать отпуска за рубежом. В этом году идея заключается скорее в том, что нужно проводить отпуск во Франции», — сказала она.

Министр отметила, что правительство объявит на следующей неделе, будут ли смягчены правила путешествий внутри страны. Сейчас жители Франции не могут путешествовать дальше 100 км от дома. Она также добавила, что отпуск на июль и август уже можно бронировать в пределах страны, а относительно июня следует подождать. «Что касается июня, то мы также всё уточним в течение следующей недели», — сказала министр. Борн добавила, что парки в Париже останутся закрытыми, потому что город всё ещё является «красной зоной» передачи коронавируса.

В Германии с начала эпидемии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 180 тысяч (пятое место в Европе), умерло от COVID-19 в этой стране 8 371 человек. В минувшую субботу, 23 мая, в крупнейших городах Германии состоялись десятки манифестаций в рамках движения против карантина и ограничения свобод. Зародившееся в начале апреля и с тех пор каждую неделю организующее акции протеста по всей стране «Демократическое сопротивление» завоёвывает всё новых сторонников.

По их мнению, введенные правительством Германии меры по сдерживанию эпидемии — это первый шаг к авторитарному режиму, незаконное покушение на основополагающие свободы граждан и Конституцию ФРГ. В Берлине, Штутгарте, Нюрнберге, Мюнхене или Гамбурге в рядах манифестантов можно заметить как левых, так и правых активистов, а также обычных граждан, обеспокоенных наступлением на их права. При этом в Берлине, где акции не были санкционированы, полиция в минувшую субботу задержала более 60 митингующих, среди которых оказался известный в Германии повар и «ковид-диссидент» Атилла Хильдманн. В ответ на критику со стороны протестующих и ряда СМИ канцлер Ангела Меркель заявила, что введённые правительством ограничения «были насущной необходимостью».

При этом федеральная земля Германии Тюрингия может уже с 6 июня отменить большинство карантинных ограничений. Речь идет как об отмене «масочного режима», так и требования соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Премьер-министр земли Бодо Рамелов объяснил готовящуюся отмену ограничений тем, что в марте власти принимали решения исходя из того, что коронавирусом в Тюрингии будет инфицировано около 60 тысяч человек, а сейчас таковых 245. «Этот успех доказывает, что жёсткие меры были введены правильно, но также и вынуждает нас сейчас подводить реалистичные итоги и действовать. А это означает: в Тюрингии я советую снять ограничительные меры», — заявил Рамелов газете Bild am Sonntag 24 мая. Детали послаблений планируют обсудить в следующий вторник на встрече глав правительств федеральных земель Германии.

В соседней Польше также постепенно снимают карантинные ограничения. 22 мая министр внутренних дел Мариуш Каминский подписал распоряжение, которым иностранным студентам, учащимся в Польше, разрешено въезжать в страну. Правда, пока иностранные студенты, в том числе и из Украины, смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом. По состоянию на вечер воскресенья в этой стране зафиксировано чуть больше 21 тысячи инфицированных коронавирусом, 996 человек умерли от COVID-19.

Но в минувшие выходные глава МВД Польши был озабочен не иностранными студентами, а польскими предпринимателями, которые 23 мая организовали очередной протест в Варшаве. В этот раз участников было всего пара сотен — в несколько раз меньше, чем 16 мая, зато полицейских в центре Варшавы собрали более двух тысяч. Попытки протестующих «прогуляться» к президентскому дворцу были пресечены — на этот раз без слезоточивого газа и дубинок, как неделю назад. Всего на акции 23 мая было задержано семь её участников, включая организатора — кандидата в президенты Польши Павла Танайно. Ему выдвинуты обвинения в нападении на полицейского, и он пока остаётся за решёткой. Семь участников протеста были оштрафованы на месте, также полиция составила 80 протоколов о нарушении правил проведения массовых акций, и 180 — о нарушении санитарных норм, они отправлены в суд.

В Польше формально сохраняется ограничение на посещение богослужений и других религиозных церемоний — один участник на 10 квадратных метров площади храма, не считая самих служителей культа. Однако, к примеру, 18 мая, когда Польша на государственном уровне отмечала 100-летие со дня рождения Иоанна Павла II, в костёлах и возле них собрались сотни поляков, и соблюдением «социальной дистанции» никто особо не озабочивался.

Во Франции же богослужения с участием верующих вновь были разрешены лишь с 23 мая. Их участники обязаны носить маски, дезинфицировать руки при входе и находиться на расстоянии не менее метра от других верующих. А в воскресенье, 24 мая, Папа Римский Франциск совершил молитву в присутствии прихожан впервые за время карантина в Италии и в Ватикане. Последний раз понтифик благословлял католиков на площади Святого Петра 8 марта, с тех пор всё общение с паствой проходило онлайн. Папа Франциск провел молитву в библиотеке Апостольского дворца, как и во время карантинных ограничений, но потом вышел на балкон для благословения. Верующие приветствовали его аплодисментами. На площадь Святого Петра, которую открыли для посещения лишь в минувший понедельник, было допущено около 200 человек, большинство из них были в масках, и во время молитвы и благословения стояли на расстоянии друг от друга.

Также в воскресенье, 24 мая, впервые после двух месяцев карантина в Иерусалиме вновь открылся Храм Гроба Господня. В связи с санитарными ограничениями, сейчас находиться в храме могут исключительно священнослужители. Открытие для широкой публики и СМИ ожидается в ближайшие дни, но и тогда в собор одновременно будут допускать не более 50 человек, они должны будут носить маски и соблюдать дистанцию в два метра. Главы трёх церквей, хранители Храма Гроба Господня, обратились к верующим с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим объектам. Паломников и туристов также попросили помнить о личной ответственности за здоровье окружающих людей и воздержаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.