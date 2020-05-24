По состоянию на 12:00 24 мая в мире зафиксировали почти 5 миллиона 409 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 344 тыс. человек скончались, более 2 миллиона 251 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании и Италии, а более 100 тыс. — во Франции, Турции, Иране, Индии и Перу. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Саудовской Аравии, Мексике, Чили, Бельгии и Пакистане.

Хотя Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Кроме того, в Германии, где ранее было зафиксировано около 180 тыс. зараженных, теперь болеет всего около 10 тыс. человек.

Ситуация на Украине. Ситуация в регионах и ВСУ

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 20 986 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+406 за сегодня), из которых 617 стали летальными (+12). В то же время 7018 (+179) пациентов выздоровели.

Отмечается, что количество выздоровевших за минувшие сутки превысило число заболевших в шести из 24 областей Украины, а еще в пяти областях количество болеющих осталось неизменным.

При этом в десяти областях — Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской — количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в г.Киеве, Киевской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях (более 40 в каждой), выздоровления — в Тернопольской и Черкасской (20 и более). Во Львовской области количество активных случаев превысило тысячу, а в Полтавской за сутки выздоровела почти половина пациентов.

Также стало известно, что за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 14 новых случаев инфицирования. Всего коронавирусной инфекцией болеет 62 человека, за время пандемии выздоровели 91 человек и 2 летальных случая.

Ситуация в России. Когда снимут карантин

В России по состоянию на 12:00 зафиксировано 344 481 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8599 за сегодня, 24 мая), из которых 3541 оказались летальными, а 113 299 пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 8,6 млн тестов на наличие инфекции.

При этом отмечается, что рост числа случаев заражения коронавирусом за сутки стал рекордно низким с 1 мая. Сегодня суточный рост составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%.

Указывается, новые 862 случая зафиксированы в Московской области, 384 — в Санкт-Петербурге, 221 — в Нижегородской области, 152 — в Ростовской области, 146 — в Красноярском крае, 123 — в Калужской области, 121 — в Самарской области, 120 — в Иркутской области, 113 — в Дагестане, 111 — в Брянской, 107 — в Ярославской областях, и 102 — в Ханты-Мансийском АО.

По мнению эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, Москва и Подмосковье остаются единственными регионами страны, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, а в остальных частях России он наступит в течение ближайших одной-двух недель.

Специалист считает, что в Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших, которое может продлиться до конца лета.

Как заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, карантинные ограничения можно будет снимать с большей уверенностью, когда у 60-70% населения обнаружат иммунитет к COVID-19. При этом ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тысяч обследованных на антитела москвичей.

Ситуация в мире. Коронавирус и Средняя Азия

Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны © minval.az

Всего в этих странах к утру 24 мая зарегистрировали 15 595 случаев COVID-19. При этом общее число выздоровевших приблизилось к девяти тысячам. Данные о летальных исходах за сутки пока не поступали, ранее сообщалось о 106 погибших в среднеазиатском регионе.

Лидирует по количеству зараженных Казахстан — свыше 8,3 тысячи случаев, в Киргизии — более 1,4 тысячи, в Узбекистане — более 3,13 тысячи, в Таджикистане — свыше — 2,73 тысячи.

В Казахстане центрами эпидемии стали мегаполисы Алма-Ата (2 тыс.164) и Нур-Султан (1 тыс. 598).

В Туркменистане по официальным данным, эпидемии коронавируса нет, однако границы страны закрыты и действует карантин.

Как заявил в интервью изданию Украина.ру востоковед Александр Князев, правящие политические элиты Средней Азии максимально используют эту ситуацию в совершенно не антиэпидемических интересах, а с точки зрения своих текущих политических и экономических целей и задач.

По его словам, сейчас там резко возросла и ранее существовавшая тенденция недоверия общества к государству как институту: эта тенденция особенно остро усиливается в Туркмении, Киргизии, Таджикистане, в меньшей мере — в Узбекистане и Казахстане.