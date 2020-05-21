В среду, 20 мая, Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мариинском парке подвел итоги годовщины своего пребывания на посту президента. В отличие от прежнего самоуверенного актера, каким он был год назад, перед нами предстал уже несколько уставший и нервный глава государства

Зеленский за год, похоже, подрастерял навыки и не в состоянии был изящно уйти от многих вопросов журналистов. Президент заранее объявил о своей пресс-конференции, готовился к ней, журналистов тоже допускали отнюдь не всех. Тем не менее, глава Украины не справился даже с такой несложной для него задачей. Зеленский очень уж неуклюже уходил от вопросов, сбивался, перескакивал с темы на тему, «путался в показаниях» и в целом был несколько растерян. Это не могло ускользнуть от внимания его избирателей, увидевших не столько лидера нации, сколько запутавшегося человека, которому явно не по плечу возложенная на него ответственность. Коронавирус и классики литературы. Первый год Незнайки — полёт ненормальный © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На конференции президент «плавал», как не знающий роли актёр, оказавшийся без помощи суфлера и вынужденный пустословить.

Юрист Елена Лукаш, комментируя пресс-конференцию, назвала её жалким зрелищем, а Зеленского — лишь пародией на президента. Секретарь Национального союза журналистов Украины Денис Иванеско отметил, что при обилии слов ответы Зеленского были пустыми.

«Эмоций у Зеленского было много, а процитировать нечего, кроме заявки на второй срок», — написал Иванеско.

Из слов президента украинцы узнали, что Зеленский физиологически отличается от пятого президента Порошенко. Да, у него действительно другая форма ушей и бровей, другой рост и вес.

Однако сравнение с Порошенко все чаще звучит в украинских СМИ и социальных сетях. Одна часть электората его начинает ненавидеть за сходство с Порошенко, тогда как другая — за то, что он не Порошенко. Приключения Порошенко и никакого русского языка. Зеленский подвёл итоги года президентства © скриншот видео Украина • РУ

Узнали украинцы, что президент не назначил на государственные должности ни одного своего кума или армейского друга. Учитывая, что в армии Зеленский не служил, кумовьев у него, возможно, и нет, а вот друг детства на посту главы СБУ, видимо, не считается.

Узнали украинцы, что бессменный глава МВД Арсен Аваков остаётся на посту, так как должен расследовать дело об убийстве Павла Шеремета. Из чего можно сделать вывод, что убийство не будет расследовано никогда, так как Аваков уже лично заинтересован в затягивании этого дела.

Узнали украинцы, что Зеленский не считает бедностью зарплату в 5 тысяч гривен (около 13,6 тысяч рублей) в стране, где у среднестатистического жителя около 3 тысяч гривен (около 8,2 тысячи рублей) уходит на оплату коммунальных услуг. С удивлением узнали украинцы и то, что их платежки стали меньше, что является совсем уж откровенной ложью, очевидной любому взрослому жителю страны, который хоть раз платил за «коммуналку».

Увидели жители и то, что их президент стал падок на лесть и менее восприимчив к критике, хотя и заявил, что уже к ней привык. На неудобный вопрос журналистки телеканала NewsOne о тарифах и эпохе бедности в Зеленском проснулся Порошенко: он сразу же обвинил украинский телеканал в получении денег от РФ.

«Я никогда не трудился на телеканалах, которые работают на деньги других государств, в частности России. На вас можно смотреть, а слушать вас трудно», — заявил президент, которого явно вывели из себя неудобные вопросы.

В тот же день и экс-президент Порошенко назвал три украинских телеканала, освещавших скандал с пленками Андрея Деркача, «пророссийскими». Год Зеленского, международная политика. От провалов к прорывам... и обратно © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

На пресс-конференции Зеленского впервые прозвучали слова о вероятном втором президентском сроке, хотя еще на первом сроке ему осталось четыре года. Год назад он утверждал, что идет только на один срок. Не преминул президент пожаловаться на «кадровый голод», дескать, кого ни назначь на должность, окажется человеком какого-либо олигарха. Из этого можно сделать вывод, что практика назначений ставленников Ахметова, Пинчука или Коломойского будет продолжаться.

Относительно Донбасса стало ясно, что у президента просто нет никакой собственной стратегии: либо продолжать политику Порошенко (периодические обстрелы с обвинением РФ), либо ждать инструкций извне, пока неизвестных президенту, поэтому называемых как таинственные варианты «В» и «С». Возможно, с отсутствием дальнейших инструкций связано и общее отсутствие какого-либо стратегического плана развития страны.

Относительно обещанных год назад «посадок» Порошенко и его окружения Зеленский предпочел снова переобещать ранее обещанное.

«Что касается "приговора" господина Порошенко, я уверен в том, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров», — заявил президент.

По поводу отношений с МВФ президент Зеленский успел сделать противоречивые заявления за несколько минут. Сначала похвастал тем, что за помощь МВФ «мы очень сильно боролись». При ответе на другой вопрос он же объяснил бедность задолженностью перед кредиторами, но традиционно свалив ответственность за кредиты на предшественников. Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

«Мы серьезная страна, но мы страна бедная, и это нужно признать, которая каждый год должна выплачивать миллиарды долларов США за пользование этими кредитами. Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать», — заявил Зеленский.

Иными словами, президент своей непоследовательностью фактически признал, что страна будет и впоследствии оставаться бедной… за что он сам же и боролся.

В ходе пресс-конференции выяснилось, что Зеленский либо не знает, либо умышленно врет о процедуре лишения украинского гражданства. Отвечая на вопрос о представителях ЛДНР, которых нельзя допускать в Минскую группу, Зеленский заявил, что они, по его сведениям, приобрели российское гражданство. Однако с точки зрения украинского законодательства они, как и жители Крыма, по-прежнему рассматриваются как украинские граждане, а их украинские паспорта никто не аннулировал. Для нынешних властей Киева, как и для предыдущих, важно общаться не с представителями республик Донбасса, а с собственным зеркальным отражением, которым они желают подменить представителей ЛДНР. Аналогичным образом в Донецке могут устроить переговоры с представителями Киева, бежавшими туда после 2014 года.

Руководитель Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко увидел на пресс-конференции проявление некомпетентности президента по ряду вопросов и желание свалить ответственность на других.

«Включил пресс-конференцию Зеленского… Унылое и жалкое зрелище: вопиющая некомпетентность и категорическое нежелание брать на себя политическую ответственность за самые острые и актуальные проблемы Украины», — отметил Белашко.

Через год после вступления в должность президенту нечего сказать украинцам по существу. Приходится, не скрывая раздражения, врать, уходить от вопросов, отделываться общими фразами и снова обещать. Если Зеленский действительно решит пойти на второй президентский срок, то и в 2024 году мы увидим постаревшего и еще более усталого Владимира Зеленского. И не факт, что он сменит пластинку: вновь не расскажет, что дела против Порошенко расследуются и скоро будут результаты, Минский процесс необходим, но «мы вынуждены стрелять в ответ», а кредиты МВФ, за которые «мы очень сильно боролись», надо опять отдавать. Поэтому необходимы новые кредиты.